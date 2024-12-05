https://ria.ru/20241205/nauka-1987339361.html

Российские ученые создали бетон с наноалмазами

Российские ученые создали бетон с наноалмазами - РИА Новости, 05.12.2024

Российские ученые создали бетон с наноалмазами

Улучшить качество бетона с помощью добавления в него химически чистых наноалмазов смогли ученые ДГТУ: в результате экспериментов они определили оптимальную... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T09:00

2024-12-05T09:00

2024-12-05T14:37

наука

наука

университетская наука

технологии

евгений щербань

донской государственный технический университет

ростов-на-дону

россия

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Улучшить качество бетона с помощью добавления в него химически чистых наноалмазов смогли ученые ДГТУ: в результате экспериментов они определили оптимальную дозировку добавки, которая увеличила прочность продукции на изгиб и сжатие более чем на 15 процентов, результаты исследования опубликовали в Construction and Building Materials.Прочность бетона — это его способность противостоять механическим нагрузкам, не разрушаясь и не деформируясь.Ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) разработали специальные составы бетонов, модифицированные наноалмазами. Они также исследовали фазовый состав, микроструктуру и физико-механические свойства получившихся изделий.По словам специалистов университета, им удалось доказать, что наноалмазы влияют на механизм взаимодействия частиц бетонной смеси и за счет изменения протекающих на наноуровне процессов твердения бетона происходит улучшение его свойств."Добавление раствора наноалмазов в состав бетонной смеси до одного процента от массы цемента позволяет значительно улучшить прочностные свойства бетона и ускорить процесс набора прочности, а наилучшего результата удалось достигнуть при дозировке 0,4 процента", — рассказал заведующий кафедрой "Инженерная геометрия и компьютерная графика" ДГТУ Евгений Щербань.Ученый добавил, что при таком соотношении цемента и наноалмазов прочность на сжатие и на изгиб бетона увеличилась более чем на 28% через два дня, а через 28 дней — более чем на 15%.В университете отметили, что исследование имеет высокую практическую значимость и перспективность для строительной отрасли. Во-первых, применение наноалмазов позволит достичь более высокого качества структуры и более высоких значений эксплуатационных характеристик бетона. Во-вторых, применение наноалмазов позволит в определенных пропорциях снизить использование таких дорогостоящих компонентов, как цемент, а также высококачественный дорогой заполнитель.По предварительным оценкам индустриальных партнеров, эффект от внедрения наноалмазов в широкое производство может позволить добиться экономии до 15% на один кубометр бетонной смеси.

https://ria.ru/20241022/nauka-1979157147.html

https://ria.ru/20241129/nauka-1986300598.html

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наука, университетская наука, технологии, евгений щербань, донской государственный технический университет, ростов-на-дону, россия, российские инновации, технологическое лидерство, бетон, строительство