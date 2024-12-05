У нацпроектов должны быть видимые результаты, заявил Путин
Путин заявил, что за исполнением нацпроектов должны следовать видимые результаты
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. За исполнением национальных проектов должны следовать видимые результаты, заявил президент России Владимир Путин.
Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам отметил, что расходы национальных проектов станут приоритетами федерального бюджета на предстоящие годы.
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"Дело не только в суммах и бюджетной дисциплине, что, безусловно, очень важно, но главное, что за этим должны следовать видимые результаты, новые детские сады и школы, отремонтированные дороги и коммунальные сети, модернизированные больницы и поликлиники, созданные с нуля современные производства и ликвидированные свалки", - заявил глава государства.
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