https://ria.ru/20241205/natsproekty-1987566751.html

У нацпроектов должны быть видимые результаты, заявил Путин

У нацпроектов должны быть видимые результаты, заявил Путин - РИА Новости, 05.12.2024

У нацпроектов должны быть видимые результаты, заявил Путин

За исполнением национальных проектов должны следовать видимые результаты, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T16:41

2024-12-05T16:41

2024-12-05T16:41

россия

владимир путин

нацпроекты

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. За исполнением национальных проектов должны следовать видимые результаты, заявил президент России Владимир Путин. Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам отметил, что расходы национальных проектов станут приоритетами федерального бюджета на предстоящие годы. "Дело не только в суммах и бюджетной дисциплине, что, безусловно, очень важно, но главное, что за этим должны следовать видимые результаты, новые детские сады и школы, отремонтированные дороги и коммунальные сети, модернизированные больницы и поликлиники, созданные с нуля современные производства и ликвидированные свалки", - заявил глава государства.

https://ria.ru/20241205/putin-1987535795.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, нацпроекты