https://ria.ru/20241205/natsproekt-1987589630.html

Счетная палата проведет новую проверку исполнения нацпроектов

Счетная палата проведет новую проверку исполнения нацпроектов - РИА Новости, 05.12.2024

Счетная палата проведет новую проверку исполнения нацпроектов

Счетная палата проведет новую проверку исполнения нацпроектов, по итогам представит доклад президенту РФ и правительству, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T18:16

2024-12-05T18:16

2024-12-05T18:24

россия

владимир путин

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Счетная палата проведет новую проверку исполнения нацпроектов, по итогам представит доклад президенту РФ и правительству, сообщил РИА Новости руководитель аппарата Счетной палаты Ильнар Мирсияпов.Ранее сегодня президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам поручил Счетной палате проанализировать исполнение национальных проектов с 2019 по 2024 год и попросил правительство при реализации новых национальных проектов учесть результаты анализа."По поручению президента РФ в план работы Счетной палаты будет оперативно включено соответствующее мероприятие по анализу достижения показателей и целевых значений нацпроектов", - сообщил Мирсияпов."По итогам новой проверки мы подготовим подробный доклад и представим его Президенту и Правительству. Уверены, что результаты нашего анализа и рекомендации Счетной палаты помогут Правительству существенно улучшить исполнение новых нацпроектов", – подчеркнул он.

https://ria.ru/20241205/putin-1987576131.html

россия

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россия, владимир путин