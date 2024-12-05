Рейтинг@Mail.ru
Счетная палата проведет новую проверку исполнения нацпроектов - РИА Новости, 05.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:16 05.12.2024 (обновлено: 18:24 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/natsproekt-1987589630.html
Счетная палата проведет новую проверку исполнения нацпроектов
Счетная палата проведет новую проверку исполнения нацпроектов - РИА Новости, 05.12.2024
Счетная палата проведет новую проверку исполнения нацпроектов
Счетная палата проведет новую проверку исполнения нацпроектов, по итогам представит доклад президенту РФ и правительству, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T18:16
2024-12-05T18:24
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823770555_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_a66b0eecbd4edddbe7035663f528734a.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Счетная палата проведет новую проверку исполнения нацпроектов, по итогам представит доклад президенту РФ и правительству, сообщил РИА Новости руководитель аппарата Счетной палаты Ильнар Мирсияпов.Ранее сегодня президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам поручил Счетной палате проанализировать исполнение национальных проектов с 2019 по 2024 год и попросил правительство при реализации новых национальных проектов учесть результаты анализа."По поручению президента РФ в план работы Счетной палаты будет оперативно включено соответствующее мероприятие по анализу достижения показателей и целевых значений нацпроектов", - сообщил Мирсияпов."По итогам новой проверки мы подготовим подробный доклад и представим его Президенту и Правительству. Уверены, что результаты нашего анализа и рекомендации Счетной палаты помогут Правительству существенно улучшить исполнение новых нацпроектов", – подчеркнул он.
https://ria.ru/20241205/putin-1987576131.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823770555_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fd27cec7176d94a0c17a48739c0c4d4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Счетная палата проведет новую проверку исполнения нацпроектов

Счетная палата сообщила, что проведет новую проверку исполнения нацпроектов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Счетной палаты РФ
Здание Счетной палаты РФ - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Счетной палаты РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Счетная палата проведет новую проверку исполнения нацпроектов, по итогам представит доклад президенту РФ и правительству, сообщил РИА Новости руководитель аппарата Счетной палаты Ильнар Мирсияпов.
Ранее сегодня президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам поручил Счетной палате проанализировать исполнение национальных проектов с 2019 по 2024 год и попросил правительство при реализации новых национальных проектов учесть результаты анализа.
"По поручению президента РФ в план работы Счетной палаты будет оперативно включено соответствующее мероприятие по анализу достижения показателей и целевых значений нацпроектов", - сообщил Мирсияпов.
"По итогам новой проверки мы подготовим подробный доклад и представим его Президенту и Правительству. Уверены, что результаты нашего анализа и рекомендации Счетной палаты помогут Правительству существенно улучшить исполнение новых нацпроектов", – подчеркнул он.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Система управления нацпроектами должна быть плановой, заявил Путин
Вчера, 17:20
 
РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала