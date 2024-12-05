https://ria.ru/20241205/nagrazhdenie-1987428520.html

В Национальном центре "Россия" наградили победителей премии "ШУМ"

В Национальном центре "Россия" наградили победителей премии "ШУМ" - РИА Новости, 05.12.2024

В Национальном центре "Россия" наградили победителей премии "ШУМ"

Торжественная церемония награждения Всероссийской молодежной премии "ШУМ" состоялась в Национальном центре "Россия", лауреатами стали 15 человек, сообщили в... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T00:01

2024-12-05T00:01

2024-12-05T00:01

общество

россия

москва

донбасс

сергей кириенко

дмитрий чернышенко

григорий гуров

белоярская аэс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959283777_0:152:3099:1895_1920x0_80_0_0_f031ff3769e803e72535302c58ea60f0.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Торжественная церемония награждения Всероссийской молодежной премии "ШУМ" состоялась в Национальном центре "Россия", лауреатами стали 15 человек, сообщили в пресс-службе Росмолодежи. "В Национальном центре "Россия" состоялась торжественная церемония награждения победителей Премии "ШУМ". По результатам очного этапа, который также прошёл 4 декабря в Москве, экспертный совет определил 15 лауреатов Премии — по одному в каждой номинации и возрастной категории", - говорится в сообщении. В церемонии награждения также принял участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "В этом году завершается строительство Круглогодичного молодёжного образовательного центра "ШУМ". Это поручение нашего президента Владимира Путина, которое позволит лучшим участникам форумной кампании получить более профессиональную подготовку и образование вместе с педагогами и наставниками. И очень символично, что эта премия проходит в Национальном центре "Россия", который был создан по поручению президента и собирает всё, чем гордится страна, ведь то, что вы делаете — это очень важно для страны и это тоже предмет национальной гордости", - приводятся в сообщении слова Кириенко. Кроме того, напутственную речь в ходе открытия мероприятия сказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. "Премия объединила более 10 тысяч молодых людей со всей России, формирующих будущее отечественных медиа. Она доказывает, что молодому поколению интересен не только развлекательный контент, но и социальные темы, наука, документалистика и другие важные направления", - приводятся в сообщении слова Чернышенко. В свою очередь глава Росмолодежи Григорий Гуров отметил впечатляющие результаты и популярность премии "ШУМ". "Премия "ШУМ" — это замечательное завершение сезона работы Круглогодичного молодёжного образовательного центра Росмолодёжи "ШУМ". Только за этот год в его программах приняли участие более 10 тысяч ребят. Это и форум, который проводится уже третий год, и блог-туры, и образовательные региональные программы. А теперь его новым флагманским проектом стала и Премия "ШУМ". Её популярность действительно впечатляет. Даже в период заявочной кампании прошли десятки очных и онлайн-встреч в профильных вузах страны, организованы шесть уникальных блог-туров: в Донбасс, на Байконур и Белоярскую АЭС, в музей "АТОМ", а также в офисы VK и Yappy. Хотя ещё не все материалы о Премии вышли в социальных сетях, их охват уже составил более 140 миллионов. Это отличный результат", - приводятся в сообщении слова Гурова. Как подчеркнули в Росмолодежи, каждый из 15 победителей получил денежный приз в размере 750 тысяч рублей. Общий призовой фонд составил 11 миллионов рублей. "ШУМ" — круглогодичный молодёжный образовательный центр, совместный проект Росмолодёжи и правительства Калининградской области. На базе центра ежегодно проводится одноименный форум, с 2024 года запустилась также одноимённая молодёжная премия в сфере медиа и журналистики. 11 номинаций премии: "Яркий старт", "Первая полоса", "Лидер мнений", "Профессионально о главном", "Голос региона", "Прорыв года", "Цепная реакция", "Связующее звено", "Свои люди", "Признание" и "Семейные ценности".

https://ria.ru/20241204/premiya-1987270468.html

https://ria.ru/20241101/mishustin-1981291541.html

россия

москва

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, москва, донбасс, сергей кириенко, дмитрий чернышенко, григорий гуров, белоярская аэс