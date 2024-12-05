https://ria.ru/20241205/moshenniki-1987428069.html
Мошенники создали "новогоднюю" схему отъема денег в Telegram
Мошенники создали "новогоднюю" схему отъема денег в Telegram - РИА Новости, 05.12.2024
Мошенники создали "новогоднюю" схему отъема денег в Telegram
Многие крупные компании устраивают для клиентов и пользователей розыгрыши призов, особенно к новогодним праздникам. Мошенники воспользовались этой традицией,... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T02:10
2024-12-05T02:10
2024-12-05T02:10
анастасия бастрыкина
telegram
pgr agency
мошенники
новый год
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Многие крупные компании устраивают для клиентов и пользователей розыгрыши призов, особенно к новогодним праздникам. Мошенники воспользовались этой традицией, рассказала в интервью агентству "Прайм" маркетолог PGR Agency Анастасия Бастрыкина.По ее словам, аферисты создают в Telegram лжеаккаунты в стиле известных брендов и маркетплейсов, от их имени предлагая клиентам принять участие в розыгрыше. Согласившиеся оказываются удивительно удачливыми — им сообщают о выигрыше, а затем пытаются выудить личную информацию."Аферистов интересуют и доступы от личного кабинета пользователя маркетплейса, и данные банковских карт. Все это нужно, по словам организаторов розыгрышей-ловушек, для зачисления или передачи приза победителю", - говорит Бастрыкина.Она призывает воздержаться от разглашения кому бы то ни было конфиденциальной информации вне зависимости от того, насколько привлекательным покажется потенциальный “приз”. Нельзя поддаваться ажиотажу, ведь такой конкурс мошенники могут провернуть от имени любой компании.
https://ria.ru/20241202/telegram-1986784176.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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анастасия бастрыкина, telegram, pgr agency, мошенники, новый год
Анастасия Бастрыкина, Telegram, PGR agency, мошенники, Новый год
Мошенники создали "новогоднюю" схему отъема денег в Telegram
Маркетолог Бастрыкина: аферисты организуют розыгрыши-ловушки в Telegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости.
Многие крупные компании устраивают для клиентов и пользователей розыгрыши призов, особенно к новогодним праздникам. Мошенники воспользовались этой традицией, рассказала в интервью
агентству "Прайм" маркетолог PGR Agency Анастасия Бастрыкина.
По ее словам, аферисты создают в Telegram лжеаккаунты в стиле известных брендов и маркетплейсов, от их имени предлагая клиентам принять участие в розыгрыше. Согласившиеся оказываются удивительно удачливыми — им сообщают о выигрыше, а затем пытаются выудить личную информацию.
"Аферистов интересуют и доступы от личного кабинета пользователя маркетплейса, и данные банковских карт. Все это нужно, по словам организаторов розыгрышей-ловушек, для зачисления или передачи приза победителю", - говорит Бастрыкина.
Она призывает воздержаться от разглашения кому бы то ни было конфиденциальной информации вне зависимости от того, насколько привлекательным покажется потенциальный “приз”. Нельзя поддаваться ажиотажу, ведь такой конкурс мошенники могут провернуть от имени любой компании.