https://ria.ru/20241205/moshenniki-1987428069.html

Мошенники создали "новогоднюю" схему отъема денег в Telegram

Мошенники создали "новогоднюю" схему отъема денег в Telegram - РИА Новости, 05.12.2024

Мошенники создали "новогоднюю" схему отъема денег в Telegram

Многие крупные компании устраивают для клиентов и пользователей розыгрыши призов, особенно к новогодним праздникам. Мошенники воспользовались этой традицией,... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T02:10

2024-12-05T02:10

2024-12-05T02:10

анастасия бастрыкина

telegram

pgr agency

мошенники

новый год

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Многие крупные компании устраивают для клиентов и пользователей розыгрыши призов, особенно к новогодним праздникам. Мошенники воспользовались этой традицией, рассказала в интервью агентству "Прайм" маркетолог PGR Agency Анастасия Бастрыкина.По ее словам, аферисты создают в Telegram лжеаккаунты в стиле известных брендов и маркетплейсов, от их имени предлагая клиентам принять участие в розыгрыше. Согласившиеся оказываются удивительно удачливыми — им сообщают о выигрыше, а затем пытаются выудить личную информацию."Аферистов интересуют и доступы от личного кабинета пользователя маркетплейса, и данные банковских карт. Все это нужно, по словам организаторов розыгрышей-ловушек, для зачисления или передачи приза победителю", - говорит Бастрыкина.Она призывает воздержаться от разглашения кому бы то ни было конфиденциальной информации вне зависимости от того, насколько привлекательным покажется потенциальный “приз”. Нельзя поддаваться ажиотажу, ведь такой конкурс мошенники могут провернуть от имени любой компании.

https://ria.ru/20241202/telegram-1986784176.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анастасия бастрыкина, telegram, pgr agency, мошенники, новый год