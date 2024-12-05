https://ria.ru/20241205/moshennichestvo-1987601373.html

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с доставкой

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с доставкой - РИА Новости, 05.12.2024

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с доставкой

Мошенники начали использовать новую схему, связанную с доставкой цветов, рассказал врио начальника управления по борьбе с противоправным использованием... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T19:19

2024-12-05T19:19

2024-12-05T19:19

технологии

москва

владимир прасолов

анастасия бастрыкина

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

pgr agency

telegram

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Мошенники начали использовать новую схему, связанную с доставкой цветов, рассказал врио начальника управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Главного управления МВД России по Москве Владимир Прасолов. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва".Как рассказали в МВД, человек под видом курьера привозит букет, который никто не заказывал. На следующий день гражданину звонят из той же "службы доставки" и лжесотрудник под предлогом заполнения отчетности просит продиктовать код из СМС-сообщения."Этот код подтверждает финансовую операцию", — предупредил Прасолов.Ранее маркетолог PGR Agency Анастасия Бастрыкина сообщала о "новогодней" схеме отъема денег в Telegram. Многие крупные компании устраивают для клиентов и пользователей розыгрыши призов, особенно к новогодним праздникам. По ее словам, аферисты создают в Telegram лжеаккаунты в стиле известных брендов и маркетплейсов, от их имени предлагая клиентам принять участие в розыгрыше, а затем пытаются выудить личную информацию.

https://ria.ru/20241204/moshennichestvo-1987330157.html

https://ria.ru/20241201/moshennichestvo-1986689754.html

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технологии, москва, владимир прасолов, анастасия бастрыкина, министерство внутренних дел рф (мвд россии), pgr agency, telegram