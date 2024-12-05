https://ria.ru/20241205/moldavija-1987506823.html

В Молдавии выдвинули вотум недоверия правительству

В Молдавии выдвинули вотум недоверия правительству - РИА Новости, 05.12.2024

В Молдавии выдвинули вотум недоверия правительству

Депутаты оппозиционного в Молдавии Блока коммунистов и социалистов выдвинули вотум недоверия правительству страны, заявил на заседании парламента депутат от... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T13:39

2024-12-05T13:39

2024-12-05T15:07

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КИШИНЕВ, 5 дек — РИА Новости. Депутаты оппозиционного в Молдавии Блока коммунистов и социалистов выдвинули вотум недоверия правительству страны, заявил на заседании парламента депутат от блока Петру Бурдужа."Фракция Блока коммунистов и социалистов, депутаты парламента Республики Молдова заявляют, что подписали вотум недоверия правительству. Республику Молдова последние три года возглавляет правительство ПДС (правящая партия "Действие и солидарность". — Прим. ред.), которое полно решимости пожертвовать национальными интересами страны, благополучием граждан и будущим наших детей в обмен на аплодисменты и симпатии иностранных партнеров", — сказал он с трибуны парламента. Бурдужа отметил, что как и три года назад, республика до сих пор имеет дело с глубоким энергетическим кризисом, а у властей нет четкой политики и стратегии по защите граждан от его последствий и по обеспечению энергобезопасности страны. "Вопреки данным обещаниям правительство практически ничего не добилось в энергетической сфере. Наоборот, положение вещей все более деградировало и ухудшалось", — подчеркнул депутат. Молдавия переживает экономический кризис c 2021 года, который усугубляется ростом инфляции и цен на энергоресурсы, а также переориентацией рынков сбыта из-за недоступности традиционных путей поставок в страны СНГ. В 2022-м инфляция достигла рекордных 30,2%, а тарифы на газ возросли почти в семь раз, на электроэнергию — почти в четыре раза. В 2023 году инфляция составила 13,4%.Подорожание энергоресурсов привело к росту долгов за коммунальные услуги и антиправительственным протестам.

https://ria.ru/20241204/moldaviya-1987383855.html

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в мире, молдавия, снг, выборы в молдавии — 2024