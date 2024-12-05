https://ria.ru/20241205/mizulina-1987555563.html

Мизулина уточнила информацию о блокировке сайтов с аниме

Мизулина уточнила информацию о блокировке сайтов с аниме - РИА Новости, 05.12.2024

Мизулина уточнила информацию о блокировке сайтов с аниме

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что уточнила информацию о блокировке порталов с аниме - они внесены в реестр запрещенных сайтов... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T16:12

2024-12-05T16:12

2024-12-05T16:12

общество

екатерина мизулина

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

лига безопасного интернета

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что уточнила информацию о блокировке порталов с аниме - они внесены в реестр запрещенных сайтов из-за распространения ЛГБТ* пропаганды. Ранее Мизулина публиковала массовые жалобы, поступающие ей лично, об отсутствии доступа к сайтам, на которых размещаются аниме-сериалы. "Уточнила инфо. Порталы с аниме были внесены в реестр запрещенных сайтов из-за распространения ЛГБТ* пропаганды. Требование Роскомнадзора об удалении этих материалов ресурсы не выполнили, поэтому доступ к ним был ограничен. РКН последовательно борется с распространением ЛГБТ* контента на различных ресурсах", - написала Мизулина в своем Telegram-канале. Мизулина отметила, что в соответствии с законом, в случае, если материалы будут удалены, ограничение снимут. Исходя из поиска на сайте Роскомнадзора в едином реестре доменных имен, и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено, доступ к таким сайтам, как jut.su, animego.org, amedia.site, yummyani.me - ограничивается. В декабре 2022 года вступил в силу закон, установивший запрет на ЛГБТ*-пропаганду, в 2023 году международное общественное движение ЛГБТ* было признано экстремистской организацией, его деятельность запретили на территории России. Ранее Роскомнадзор сообщал РИА Новости, что владельцы интернет-ресурсов удалили свыше 50 тысяч страниц с пропагандой ЛГБТ* по требованию Роскомнадзора (РКН), в этом году - более 29 тысяч.* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено

https://ria.ru/20241114/kultura-1983783129.html

https://ria.ru/20241204/roskomnadzor-1987219420.html

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общество, екатерина мизулина, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, лига безопасного интернета