https://ria.ru/20241205/mishustin-1987562881.html
Мишустин рассказал о нацпроектах по обеспечению суверенитета России
Мишустин рассказал о нацпроектах по обеспечению суверенитета России - РИА Новости, 05.12.2024
Мишустин рассказал о нацпроектах по обеспечению суверенитета России
Восемь национальных проектов будут направлены на достижение технологического суверенитета России, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T16:31
2024-12-05T16:31
2024-12-05T16:31
экономика
технологии
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Восемь национальных проектов будут направлены на достижение технологического суверенитета России, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам. "Одной из приоритетных задач, как Вы не раз подчеркивали, – является достижение технологического суверенитета. Именно на это направлены восемь национальных проектов технологического лидерства. По ним будут вестись конкретные перечни создаваемой продукции, а их реализация должна сформировать гарантированный долгосрочный спрос на наши технологии", - сказал Мишустин. В частности, по нацпроекту "Средства производства и автоматизации" запланированы мероприятия, которые обеспечат вхождение России в ТОП-25 стран по показателю плотности роботизации промышленности. Предполагается разработка свыше 340 технологий. "По нацпроекту "Новые материалы и химия" за это время планируем существенно снизить долю импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также – редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья", - продолжил Мишустин. Говоря об агропромышленном комплексе, Мишустин сообщил, что в рамках профильного нацпроекта будут простимулированы инвестиции в научные разработки в области селекции и генетики. "Нацпроект "Новые атомные и энергетические технологии" направлен, в том числе на расширение глобального присутствия России на международном рынке атомных и смежных разработок. А также обеспечение отечественным оборудованием нашего ТЭК", - сообщил Мишустин. Глава кабмина рассказал, что в рамках нацпроекта "Развитие многоспутниковой орбитальной группировки" запланировано увеличение числа космических аппаратов для развития космических сервисов и услуг.
https://ria.ru/20241205/natsproekt-1987559452.html
https://ria.ru/20241205/mishustin-1987560404.html
https://ria.ru/20241205/mishustin-1987560608.html
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экономика, технологии, россия, михаил мишустин
Экономика, Технологии, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о нацпроектах по обеспечению суверенитета России
Мишустин: восемь нацпроектов направят на достижение суверенитета России
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Восемь национальных проектов будут направлены на достижение технологического суверенитета России, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам.
"Одной из приоритетных задач, как Вы не раз подчеркивали, – является достижение технологического суверенитета. Именно на это направлены восемь национальных проектов технологического лидерства. По ним будут вестись конкретные перечни создаваемой продукции, а их реализация должна сформировать гарантированный долгосрочный спрос на наши технологии", - сказал Мишустин
.
В частности, по нацпроекту "Средства производства и автоматизации" запланированы мероприятия, которые обеспечат вхождение России
в ТОП-25 стран по показателю плотности роботизации промышленности. Предполагается разработка свыше 340 технологий.
"По нацпроекту "Новые материалы и химия" за это время планируем существенно снизить долю импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также – редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья", - продолжил Мишустин.
Говоря об агропромышленном комплексе, Мишустин сообщил, что в рамках профильного нацпроекта будут простимулированы инвестиции в научные разработки в области селекции и генетики.
"Нацпроект "Новые атомные и энергетические технологии" направлен, в том числе на расширение глобального присутствия России на международном рынке атомных и смежных разработок. А также обеспечение отечественным оборудованием нашего ТЭК", - сообщил Мишустин.
Глава кабмина рассказал, что в рамках нацпроекта "Развитие многоспутниковой орбитальной группировки" запланировано увеличение числа космических аппаратов для развития космических сервисов и услуг.