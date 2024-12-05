https://ria.ru/20241205/malkov-1987500676.html

Малков наградил добровольцев Рязанской области

Малков наградил добровольцев Рязанской области - РИА Новости, 05.12.2024

Малков наградил добровольцев Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков вручил жителям региона знаки "Доброволец Рязанской области", в число награжденных вошли волонтеры, которые отправляют... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T12:53

2024-12-05T12:53

2024-12-05T12:53

рязанская область

рязанская область

павел малков

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РЯЗАНЬ, 5 дек - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков вручил жителям региона знаки "Доброволец Рязанской области", в число награжденных вошли волонтеры, которые отправляют гуманитарные грузы в зону СВО, работают в госпиталях, помогают жителям новых регионов России. "Сегодня страна отмечает День добровольца. В Рязанской области более 105 тысяч добровольцев, работает больше полутора тысяч волонтёрских организаций. Наши волонтёры всегда готовы прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Накануне праздника вручил лучшим знак "Доброволец Рязанской области", - написал губернатор в своем Telegram-канале. По словам главы региона, среди награжденных хирург Александр Горелов, который в свой отпуск выезжал в зону СВО и провел свыше 650 операций нашим воинам, Екатерина Голомонова из Рязанского государственного медицинского университета, которая помогает в поисково-спасательных операциях и участвовала в ликвидации пожаров 2022 года. Знака удостоены также студент политехнического вуза Виктор Артамонов, он уже три года собирает и доставляет гуманитарную помощь бойцам, а также Анастасия Приймак — кинолог добровольческого поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", на её счету более 150 выездов на поиски пропавших людей, рассказал Павел Малков. По данным пресс-службы правительства региона, знак губернатора "Доброволец Рязанской области" вручается ежегодно гражданам, которые вносят большой вклад в развитие волонтерского движения. "В этом году награду получили почти 50 человек: школьники и студенты, врачи, педагоги, сотрудники образовательных учреждений, организаторы волонтерской деятельности в муниципальных образованиях, предприниматели, представители общественных организаций", - говорится в сообщении. Отмечается, что в число награжденных вошли жители региона, которые создают социально значимые проекты. Они получают высокие оценки и гранты на всероссийских конкурсах. В рамках национального проекта "Образование" ведется работа по вовлечению активных, неравнодушных жителей региона в добровольческую и благотворительную деятельность, созданию условий и инфраструктуры в виде центров поддержки "Добро.Центры".

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рязанская область, павел малков