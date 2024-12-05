https://ria.ru/20241205/lavrov-1987598027.html

Отношения России и Запада никогда не будут прежними, заявил Лавров

Отношения России и Запада никогда не будут прежними, заявил Лавров - РИА Новости, 05.12.2024

Отношения России и Запада никогда не будут прежними, заявил Лавров

Отношения России и Запада не вернутся к ситуации до начала 2022 года, заявил министр иностранных дел России Сергей лавров, отвечая на вопросы журналистов по... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T18:51

2024-12-05T18:51

2024-12-05T18:51

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сергей лавров

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Отношения России и Запада не вернутся к ситуации до начала 2022 года, заявил министр иностранных дел России Сергей лавров, отвечая на вопросы журналистов по итогам СМИД ОБСЕ. "Мы теперь никогда не вернемся к ситуации, которая сложилась до начала 2022 года… Все предыдущие годы после окончания холодной войны Запад договаривался о каких-то правильных вещах, на словах все время эти правильные вещи превозносил, а на деле грубо нарушал все договоренности и делал все для того, чтобы подавить законные интересы Российской Федерации" - сказал Лавров. Министр добавил, что Москва не захлопывает дверь для отношений с кем бы то ни было, если Запад выступит с какими-то предложениями, которые "будут основываться на уважении интересов друг друга, мы посмотрим и будем делать выводы из содержания такого рода возможных предложений".

https://ria.ru/20241205/lavrov-1987517475.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, москва, обсе, сергей лавров, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)