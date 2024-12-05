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Отношения России и Запада никогда не будут прежними, заявил Лавров - РИА Новости, 05.12.2024
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18:51 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/lavrov-1987598027.html
Отношения России и Запада никогда не будут прежними, заявил Лавров
Отношения России и Запада никогда не будут прежними, заявил Лавров - РИА Новости, 05.12.2024
Отношения России и Запада никогда не будут прежними, заявил Лавров
Отношения России и Запада не вернутся к ситуации до начала 2022 года, заявил министр иностранных дел России Сергей лавров, отвечая на вопросы журналистов по... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T18:51
2024-12-05T18:51
в мире
россия
москва
обсе
сергей лавров
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Отношения России и Запада не вернутся к ситуации до начала 2022 года, заявил министр иностранных дел России Сергей лавров, отвечая на вопросы журналистов по итогам СМИД ОБСЕ. "Мы теперь никогда не вернемся к ситуации, которая сложилась до начала 2022 года… Все предыдущие годы после окончания холодной войны Запад договаривался о каких-то правильных вещах, на словах все время эти правильные вещи превозносил, а на деле грубо нарушал все договоренности и делал все для того, чтобы подавить законные интересы Российской Федерации" - сказал Лавров. Министр добавил, что Москва не захлопывает дверь для отношений с кем бы то ни было, если Запад выступит с какими-то предложениями, которые "будут основываться на уважении интересов друг друга, мы посмотрим и будем делать выводы из содержания такого рода возможных предложений".
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в мире, россия, москва, обсе, сергей лавров, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Москва, ОБСЕ, Сергей Лавров, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Отношения России и Запада никогда не будут прежними, заявил Лавров

Лавров: отношения РФ и Запада никогда не вернутся к ситуации до начала 2022 года

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Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Отношения России и Запада не вернутся к ситуации до начала 2022 года, заявил министр иностранных дел России Сергей лавров, отвечая на вопросы журналистов по итогам СМИД ОБСЕ.
«
"Мы теперь никогда не вернемся к ситуации, которая сложилась до начала 2022 года… Все предыдущие годы после окончания холодной войны Запад договаривался о каких-то правильных вещах, на словах все время эти правильные вещи превозносил, а на деле грубо нарушал все договоренности и делал все для того, чтобы подавить законные интересы Российской Федерации" - сказал Лавров.
Министр добавил, что Москва не захлопывает дверь для отношений с кем бы то ни было, если Запад выступит с какими-то предложениями, которые "будут основываться на уважении интересов друг друга, мы посмотрим и будем делать выводы из содержания такого рода возможных предложений".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
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В миреРоссияМоскваОБСЕСергей ЛавровПолитикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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