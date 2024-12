https://ria.ru/20241205/lavrov-1987574552.html

Интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым: главные темы и выводы

Такер Карлсон — известный американский журналист вновь прилетел в Москву. Теперь он взял интервью у главы МИД России Сергея Лаврова по самым актуальным вопросам

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Михаил Катков. Такер Карлсон — известный американский журналист вновь прилетел в Москву. Теперь он взял интервью у главы МИД России Сергея Лаврова по самым актуальным вопросам международной политики. В феврале журналист общался с Владимиром Путиным о причинах начала специальной военной операции на Украине и отношениях с Западом. Что стало главной темой в этот раз – в материале РИА Новости.ВведениеИнтервью Лаврова Карлсону длилось около полутора часов, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Получилось оно масштабным", - подчеркнула дипломат.По ее словам, Лавров задал особую ноту во взаимодействии со СМИ в сочетании открытости, профессионализма, доброжелательности, но при этом c четким обозначением национальных интересов. Захарова считает, что беседа выдалась интересной. Она была посвящена самым актуальным вопросам, которые волнуют сейчас людей и в России, и в США, и во всем мире, сказала официальный представитель МИД.В частности, одной из тем стали преступления киевского режима против мирного населения. "Подробнейшим образом о том, что творится сейчас на территории Украины, что творит киевский режим за пределами территории Украины в отношении мирного населения, гражданского населения, гражданской инфраструктуры, объектов, какие теракты совершает, об этимологии украинского кризиса, о будущем в нашем регионе, говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому общественному деятелю, публицисту Такеру Карлсону", — сказала Захарова.Примечательно, что сам Карлсон, анонсируя свою встречу с Лавровым, заявил, что США фактически находятся в состоянии войны с Россией. "Из-за того, что американские военные фактически прямо сейчас убивают русских в России, мы находимся к началу ядерной войны ближе, чем когда-либо в истории, намного ближе, чем это было в эпоху Карибского кризиса", - заявил журналист.В свою очередь сын избранного президента США Дональд Трамп-младший сообщил, что Карлсон сделал для мира между Россией и Украиной больше, чем вся администрация действующего американского лидера Джо Байдена. "Округ Колумбия хочет дальше усугублять свой провал, чтобы превратить собственную катастрофу в проблему Трампа", - сказал он.Биографии участниковТакер Карлсон родился в Сан-Франциско 16 мая 1969-го. Его отец был директором радиокомпании "Голос Америки"*, вещавшей на Советский Союз, президентом Корпорации общественного вещания и послом США на Сейшельских Островах.В 1992-м Карлсон получил диплом историка в престижном Тринити-колледже. Затем предпринял неудачную попытку трудоустроиться в ЦРУ.Журналистскую карьеру начал в издании Policy Review. Потом сотрудничал с Esquire, Slate, The Weekly Standard, The New Republic, The New York Times Magazine, The Daily Beast, The Wall Street Journal, работал на телеканалах CNN, PBS, MSNBC.В 1999-м взял интервью у губернатора Техаса Джорджа Буша — младшего. Материал произвел скандал: будущий президент позволил себе поиронизировать над казнью Карлы Фэй в 1998-м. Это стало серьезной проблемой предвыборной кампании. Буш утверждал, что Карлсон его неправильно понял.С 2016-го на телеканале Fox News выходила авторская программа Tucker Carlson Tonight — второе по популярности кабельное новостное шоу в прайм-тайм.Со временем возникли проблемы: из-за антимигрантских высказываний Карлсона рекламодатели стали отказываться от сотрудничества. Кроме того, он рьяно доказывал, что в 2020-м Трамп должен был победить на президентских выборах, если бы не массовые фальсификации. В результате, на Fox News, где работал журналист, подали в суд. Спустя два года конфликт урегулировали: компании, ответственной за работу машин по подсчету голосов, заплатили 787,5 миллиона. А Карлсона уволили.В свою очередь Лавров возглавляет МИД России с 2004-го. С 1992 по 1994 годы он был замглавы ведомства, потом 10 лет работал постоянным представителем России при ООН. Владеет английским, французским и сингальским языками.Где смотретьИнтервью будет опубликовано в ночь с 5 на 6 декабря. Скорее всего, его можно будет посмотреть на сайте Карлсона, где ранее была выложена его беседа с Путиным.* Средство массовой информации, выполняющее в России функции иноагента.

