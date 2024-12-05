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Интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым: главные темы и выводы
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17:14 05.12.2024 (обновлено: 17:20 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/lavrov-1987574552.html
Интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым: главные темы и выводы
Интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым: главные темы и выводы
Интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым: главные темы и выводы
Такер Карлсон — известный американский журналист вновь прилетел в Москву. Теперь он взял интервью у главы МИД России Сергея Лаврова по самым актуальным вопросам РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T17:14
2024-12-05T17:20
такер карлсон
сергей лавров
мария захарова
украина
сша
россия
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Михаил Катков. Такер Карлсон — известный американский журналист вновь прилетел в Москву. Теперь он взял интервью у главы МИД России Сергея Лаврова по самым актуальным вопросам международной политики. В феврале журналист общался с Владимиром Путиным о причинах начала специальной военной операции на Украине и отношениях с Западом. Что стало главной темой в этот раз – в материале РИА Новости.ВведениеИнтервью Лаврова Карлсону длилось около полутора часов, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Получилось оно масштабным", - подчеркнула дипломат.По ее словам, Лавров задал особую ноту во взаимодействии со СМИ в сочетании открытости, профессионализма, доброжелательности, но при этом c четким обозначением национальных интересов. Захарова считает, что беседа выдалась интересной. Она была посвящена самым актуальным вопросам, которые волнуют сейчас людей и в России, и в США, и во всем мире, сказала официальный представитель МИД.В частности, одной из тем стали преступления киевского режима против мирного населения. "Подробнейшим образом о том, что творится сейчас на территории Украины, что творит киевский режим за пределами территории Украины в отношении мирного населения, гражданского населения, гражданской инфраструктуры, объектов, какие теракты совершает, об этимологии украинского кризиса, о будущем в нашем регионе, говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому общественному деятелю, публицисту Такеру Карлсону", — сказала Захарова.Примечательно, что сам Карлсон, анонсируя свою встречу с Лавровым, заявил, что США фактически находятся в состоянии войны с Россией. "Из-за того, что американские военные фактически прямо сейчас убивают русских в России, мы находимся к началу ядерной войны ближе, чем когда-либо в истории, намного ближе, чем это было в эпоху Карибского кризиса", - заявил журналист.В свою очередь сын избранного президента США Дональд Трамп-младший сообщил, что Карлсон сделал для мира между Россией и Украиной больше, чем вся администрация действующего американского лидера Джо Байдена. "Округ Колумбия хочет дальше усугублять свой провал, чтобы превратить собственную катастрофу в проблему Трампа", - сказал он.Биографии участниковТакер Карлсон родился в Сан-Франциско 16 мая 1969-го. Его отец был директором радиокомпании "Голос Америки"*, вещавшей на Советский Союз, президентом Корпорации общественного вещания и послом США на Сейшельских Островах.В 1992-м Карлсон получил диплом историка в престижном Тринити-колледже. Затем предпринял неудачную попытку трудоустроиться в ЦРУ.Журналистскую карьеру начал в издании Policy Review. Потом сотрудничал с Esquire, Slate, The Weekly Standard, The New Republic, The New York Times Magazine, The Daily Beast, The Wall Street Journal, работал на телеканалах CNN, PBS, MSNBC.В 1999-м взял интервью у губернатора Техаса Джорджа Буша — младшего. Материал произвел скандал: будущий президент позволил себе поиронизировать над казнью Карлы Фэй в 1998-м. Это стало серьезной проблемой предвыборной кампании. Буш утверждал, что Карлсон его неправильно понял.С 2016-го на телеканале Fox News выходила авторская программа Tucker Carlson Tonight — второе по популярности кабельное новостное шоу в прайм-тайм.Со временем возникли проблемы: из-за антимигрантских высказываний Карлсона рекламодатели стали отказываться от сотрудничества. Кроме того, он рьяно доказывал, что в 2020-м Трамп должен был победить на президентских выборах, если бы не массовые фальсификации. В результате, на Fox News, где работал журналист, подали в суд. Спустя два года конфликт урегулировали: компании, ответственной за работу машин по подсчету голосов, заплатили 787,5 миллиона. А Карлсона уволили.В свою очередь Лавров возглавляет МИД России с 2004-го. С 1992 по 1994 годы он был замглавы ведомства, потом 10 лет работал постоянным представителем России при ООН. Владеет английским, французским и сингальским языками.Где смотретьИнтервью будет опубликовано в ночь с 5 на 6 декабря. Скорее всего, его можно будет посмотреть на сайте Карлсона, где ранее была выложена его беседа с Путиным.* Средство массовой информации, выполняющее в России функции иноагента.
https://ria.ru/20241204/putin-1925912533.html
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такер карлсон, сергей лавров, мария захарова, украина, сша, россия, центральное разведывательное управление (цру), оон, esquire
Такер Карлсон, Сергей Лавров, Мария Захарова, Украина, США, Россия, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), ООН, Esquire

Интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым: главные темы и выводы

© Фото : Мария Захарова / TelegramМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время интервью Такеру Карлсону
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время интервью Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© Фото : Мария Захарова / Telegram
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время интервью Такеру Карлсону
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Оглавление
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Михаил Катков. Такер Карлсон — известный американский журналист вновь прилетел в Москву. Теперь он взял интервью у главы МИД России Сергея Лаврова по самым актуальным вопросам международной политики. В феврале журналист общался с Владимиром Путиным о причинах начала специальной военной операции на Украине и отношениях с Западом. Что стало главной темой в этот раз – в материале РИА Новости.

Введение

Интервью Лаврова Карлсону длилось около полутора часов, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Получилось оно масштабным", - подчеркнула дипломат.
По ее словам, Лавров задал особую ноту во взаимодействии со СМИ в сочетании открытости, профессионализма, доброжелательности, но при этом c четким обозначением национальных интересов. Захарова считает, что беседа выдалась интересной. Она была посвящена самым актуальным вопросам, которые волнуют сейчас людей и в России, и в США, и во всем мире, сказала официальный представитель МИД.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАмериканский журналист Такер Карлсон в Москве
Американский журналист Такер Карлсон в Москве - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Американский журналист Такер Карлсон в Москве
В частности, одной из тем стали преступления киевского режима против мирного населения. "Подробнейшим образом о том, что творится сейчас на территории Украины, что творит киевский режим за пределами территории Украины в отношении мирного населения, гражданского населения, гражданской инфраструктуры, объектов, какие теракты совершает, об этимологии украинского кризиса, о будущем в нашем регионе, говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому общественному деятелю, публицисту Такеру Карлсону", — сказала Захарова.
Примечательно, что сам Карлсон, анонсируя свою встречу с Лавровым, заявил, что США фактически находятся в состоянии войны с Россией. "Из-за того, что американские военные фактически прямо сейчас убивают русских в России, мы находимся к началу ядерной войны ближе, чем когда-либо в истории, намного ближе, чем это было в эпоху Карибского кризиса", - заявил журналист.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
В свою очередь сын избранного президента США Дональд Трамп-младший сообщил, что Карлсон сделал для мира между Россией и Украиной больше, чем вся администрация действующего американского лидера Джо Байдена. "Округ Колумбия хочет дальше усугублять свой провал, чтобы превратить собственную катастрофу в проблему Трампа", - сказал он.

Биографии участников

Такер Карлсон родился в Сан-Франциско 16 мая 1969-го. Его отец был директором радиокомпании "Голос Америки"*, вещавшей на Советский Союз, президентом Корпорации общественного вещания и послом США на Сейшельских Островах.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Кто такой Такер Карлсон и почему его ненавидят в Вашингтоне
4 декабря, 15:29
В 1992-м Карлсон получил диплом историка в престижном Тринити-колледже. Затем предпринял неудачную попытку трудоустроиться в ЦРУ.
Журналистскую карьеру начал в издании Policy Review. Потом сотрудничал с Esquire, Slate, The Weekly Standard, The New Republic, The New York Times Magazine, The Daily Beast, The Wall Street Journal, работал на телеканалах CNN, PBS, MSNBC.
В 1999-м взял интервью у губернатора Техаса Джорджа Буша — младшего. Материал произвел скандал: будущий президент позволил себе поиронизировать над казнью Карлы Фэй в 1998-м. Это стало серьезной проблемой предвыборной кампании. Буш утверждал, что Карлсон его неправильно понял.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАмериканский журналист Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина
Американский журналист Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Американский журналист Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина
С 2016-го на телеканале Fox News выходила авторская программа Tucker Carlson Tonight — второе по популярности кабельное новостное шоу в прайм-тайм.
Со временем возникли проблемы: из-за антимигрантских высказываний Карлсона рекламодатели стали отказываться от сотрудничества. Кроме того, он рьяно доказывал, что в 2020-м Трамп должен был победить на президентских выборах, если бы не массовые фальсификации. В результате, на Fox News, где работал журналист, подали в суд. Спустя два года конфликт урегулировали: компании, ответственной за работу машин по подсчету голосов, заплатили 787,5 миллиона. А Карлсона уволили.
В свою очередь Лавров возглавляет МИД России с 2004-го. С 1992 по 1994 годы он был замглавы ведомства, потом 10 лет работал постоянным представителем России при ООН. Владеет английским, французским и сингальским языками.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Биография Сергея Лаврова
14 мая, 22:29

Где смотреть

Интервью будет опубликовано в ночь с 5 на 6 декабря. Скорее всего, его можно будет посмотреть на сайте Карлсона, где ранее была выложена его беседа с Путиным.
* Средство массовой информации, выполняющее в России функции иноагента.
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Такер КарлсонСергей ЛавровМария ЗахароваУкраинаСШАРоссияЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)ООНEsquire
 
 
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