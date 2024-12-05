https://ria.ru/20241205/lavrov-1987543223.html

Лавров заявил о согласовании встречи "Астанинского формата" по Сирии

Лавров заявил о согласовании встречи "Астанинского формата" по Сирии - РИА Новости, 05.12.2024

Лавров заявил о согласовании встречи "Астанинского формата" по Сирии

Проведение министерской встречи "астанинского формата" по Сирии на этой неделе согласовывается, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T15:28

2024-12-05T15:28

2024-12-05T15:38

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ВАЛЛЕТТА, 5 дек - РИА Новости. Проведение министерской встречи "астанинского формата" по Сирии на этой неделе согласовывается, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Да, мы договариваемся с нашими турецкими и иранскими партнёрами о проведении министерской встречи на этой неделе", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам заседания ОБСЕ.Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в РФ террористическая организация

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обострение ситуации в сирии — 2024, в мире, сирия, россия, алеппо, сергей лавров, обсе, воздушно-космические силы россии