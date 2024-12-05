https://ria.ru/20241205/lavrov-1987505672.html

Лавров заявил об опасности перехода холодной войны в горячую фазу

Лавров заявил об опасности перехода холодной войны в горячую фазу - РИА Новости, 05.12.2024

Лавров заявил об опасности перехода холодной войны в горячую фазу

США отказались от всех договоренностей по контролю над вооружениями, ситуация напоминает холодную войну, которая грозит перерасти в горячую фазу, заявил глава... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T13:28

2024-12-05T13:28

2024-12-05T15:53

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ВАЛЛЕТТА, 5 дек — РИА Новости. США отказались от всех договоренностей по контролю над вооружениями, ситуация напоминает холодную войну, которая грозит перерасти в горячую фазу, заявил глава МИД Сергей Лавров на пленарном заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.Глава российской дипломатии напомнил, что Вашингтон и его союзники выбросили на свалку Договор по ПРО, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Договор об обычных вооруженных силах в Европе, Договор по открытому небу."Спрашивается, для чего? Ответ для нас очевиден — в угоду стремлению вернуть НАТО на политическую авансцену. После афганского позора нужен был новый объединяющий враг. В результате — реинкарнация холодной войны, только теперь с гораздо большим риском ее перехода в горячую стадию", — сказал Лавров.По его словам, идеалом безопасности для объявивших себя прифронтовыми государствами в борьбе с "российской угрозой" стали обмотанные колючей проволокой границы, противотанковые рвы и топтание в очереди за право принять на своей территории иностранные войска, предпочтительно американские.Глава МИД констатировал, что в ОБСЕ не осталось места ни сотрудничеству, ни безопасности, нет ни одной сферы, где эта организация в ее нынешнем состоянии могла бы быть полезна для решения общих проблем.Он предупредил, что "ОБСЕ существует, пока существует консенсус", но сейчас не осталось ни консенсуса, ни гарантий безопасности ее членов.По словам Лаврова, администрация президента США Джо Байдена продвигает инфраструктуру НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион, где создаются военные блоки с ядерными компонентами. Это попытка дестабилизировать весь Евразийский континент, подчеркнул глава МИД. Он призвал не допустить повторения трагедий многих стран — от Афганистана до Гаити, когда "дядя Сэм приходил, наламывал дров, а потом смотрел, что происходит, заставляя других убирать за собой".

https://ria.ru/20241204/zakharova-1987388337.html

https://ria.ru/20241121/ssha-1984955361.html

https://ria.ru/20241205/lavrov-1987486463.html

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обсе, сергей лавров, россия, сша, европа, нато, в мире