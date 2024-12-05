Рейтинг@Mail.ru
Лавров заявил об опасности перехода холодной войны в горячую фазу - РИА Новости, 05.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:28 05.12.2024 (обновлено: 15:53 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/lavrov-1987505672.html
Лавров заявил об опасности перехода холодной войны в горячую фазу
Лавров заявил об опасности перехода холодной войны в горячую фазу - РИА Новости, 05.12.2024
Лавров заявил об опасности перехода холодной войны в горячую фазу
США отказались от всех договоренностей по контролю над вооружениями, ситуация напоминает холодную войну, которая грозит перерасти в горячую фазу, заявил глава... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T13:28
2024-12-05T15:53
обсе
сергей лавров
россия
сша
европа
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0a/1982907261_0:284:3073:2012_1920x0_80_0_0_25418668df531114b7f5447ebfc1d74d.jpg
ВАЛЛЕТТА, 5 дек — РИА Новости. США отказались от всех договоренностей по контролю над вооружениями, ситуация напоминает холодную войну, которая грозит перерасти в горячую фазу, заявил глава МИД Сергей Лавров на пленарном заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.Глава российской дипломатии напомнил, что Вашингтон и его союзники выбросили на свалку Договор по ПРО, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Договор об обычных вооруженных силах в Европе, Договор по открытому небу."Спрашивается, для чего? Ответ для нас очевиден — в угоду стремлению вернуть НАТО на политическую авансцену. После афганского позора нужен был новый объединяющий враг. В результате — реинкарнация холодной войны, только теперь с гораздо большим риском ее перехода в горячую стадию", — сказал Лавров.По его словам, идеалом безопасности для объявивших себя прифронтовыми государствами в борьбе с "российской угрозой" стали обмотанные колючей проволокой границы, противотанковые рвы и топтание в очереди за право принять на своей территории иностранные войска, предпочтительно американские.Глава МИД констатировал, что в ОБСЕ не осталось места ни сотрудничеству, ни безопасности, нет ни одной сферы, где эта организация в ее нынешнем состоянии могла бы быть полезна для решения общих проблем.Он предупредил, что "ОБСЕ существует, пока существует консенсус", но сейчас не осталось ни консенсуса, ни гарантий безопасности ее членов.По словам Лаврова, администрация президента США Джо Байдена продвигает инфраструктуру НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион, где создаются военные блоки с ядерными компонентами. Это попытка дестабилизировать весь Евразийский континент, подчеркнул глава МИД. Он призвал не допустить повторения трагедий многих стран — от Афганистана до Гаити, когда "дядя Сэм приходил, наламывал дров, а потом смотрел, что происходит, заставляя других убирать за собой".
https://ria.ru/20241204/zakharova-1987388337.html
https://ria.ru/20241121/ssha-1984955361.html
https://ria.ru/20241205/lavrov-1987486463.html
россия
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0a/1982907261_157:0:2886:2047_1920x0_80_0_0_1a163ca2e67d48200c4430f1793b6f1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
обсе, сергей лавров, россия, сша, европа, нато, в мире
ОБСЕ, Сергей Лавров, Россия, США, Европа, НАТО, В мире
Лавров заявил об опасности перехода холодной войны в горячую фазу

Лавров заявил об опасности горячей фазы холодной войны на заседании ОБСЕ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАЛЛЕТТА, 5 дек — РИА Новости. США отказались от всех договоренностей по контролю над вооружениями, ситуация напоминает холодную войну, которая грозит перерасти в горячую фазу, заявил глава МИД Сергей Лавров на пленарном заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.
Глава российской дипломатии напомнил, что Вашингтон и его союзники выбросили на свалку Договор по ПРО, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Договор об обычных вооруженных силах в Европе, Договор по открытому небу.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Захаровой аннулировали визу, выданную Мальтой для участия во встрече ОБСЕ
4 декабря, 17:51
"Спрашивается, для чего? Ответ для нас очевиден — в угоду стремлению вернуть НАТО на политическую авансцену. После афганского позора нужен был новый объединяющий враг. В результате — реинкарнация холодной войны, только теперь с гораздо большим риском ее перехода в горячую стадию", — сказал Лавров.
По его словам, идеалом безопасности для объявивших себя прифронтовыми государствами в борьбе с "российской угрозой" стали обмотанные колючей проволокой границы, противотанковые рвы и топтание в очереди за право принять на своей территории иностранные войска, предпочтительно американские.
Подготовка к выступлению президента США - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
США обострили ядерные риски, заявили в МИД Китая
21 ноября, 10:34
Глава МИД констатировал, что в ОБСЕ не осталось места ни сотрудничеству, ни безопасности, нет ни одной сферы, где эта организация в ее нынешнем состоянии могла бы быть полезна для решения общих проблем.
Он предупредил, что "ОБСЕ существует, пока существует консенсус", но сейчас не осталось ни консенсуса, ни гарантий безопасности ее членов.
По словам Лаврова, администрация президента США Джо Байдена продвигает инфраструктуру НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион, где создаются военные блоки с ядерными компонентами. Это попытка дестабилизировать весь Евразийский континент, подчеркнул глава МИД. Он призвал не допустить повторения трагедий многих стран — от Афганистана до Гаити, когда "дядя Сэм приходил, наламывал дров, а потом смотрел, что происходит, заставляя других убирать за собой".
Анонс интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Интервью Карлсона с Лавровым опубликуют в ночь на пятницу
Вчера, 11:41
 
ОБСЕСергей ЛавровРоссияСШАЕвропаНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала