https://ria.ru/20241205/krasnojarsk-1987449720.html
Экс-начальника управления дорог Красноярска заподозрили во взятке
Экс-начальника управления дорог Красноярска заподозрили во взятке - РИА Новости, 05.12.2024
Экс-начальника управления дорог Красноярска заподозрили во взятке
Бывший руководитель МКУ "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" Красноярска подозревается в получении взятки на 73 миллиона рублей при заключении... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T07:48
2024-12-05T07:48
2024-12-05T07:48
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КРАСНОЯРСК, 5 дек – РИА Новости. Бывший руководитель МКУ "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" Красноярска подозревается в получении взятки на 73 миллиона рублей при заключении контрактов на дорожно-строительные работы, сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. По данным ведомства, в период с сентября 2018 по декабрь 2019 года начальник МКУ УДИБ через посредника получил от генерального директора ООО "ПромСтрой" частями взятку в общей сумме более 73 миллиона рублей. Эти деньги предназначались за содействие в обеспечении победы компании в конкурсе на право заключения муниципальных контрактов на выполнение дорожно-строительных работ. Кроме того, в декабре 2023 года уже другой посредник получил от генерального директора той же организации взятку в размере не менее 10 миллионов рублей для передачи должностному лицу муниципального учреждения за аналогичные действия. "Вторым управлением по расследованию особо важных дел… возбуждено два уголовных дела в отношении бывшего руководителя МКУ "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" и двух жителей города Красноярска. В зависимости от участия каждого они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ "получение взятки в особо крупном размере", частью 4 статьи 291.1 УК РФ "посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере", - говорится в сообщении. На данный момент подозреваемые задержаны, следователи СК планируют допросить их об обстоятельствах совершенного преступления и решают вопрос о мере пресечения. Параллельно продолжаются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Также будет дана правовая оценка действиям взяткодателя, который ранее был заключен под стражу по обвинению в ограничении конкуренции и незаконном выведении денежных средств из организации, отмечают в региональном СК. В пресс-службе регионального СК РФ уточнили журналистам, что речь идет о Евгении Жвакине. Взятки составили 10% от стоимости работ.
https://ria.ru/20241129/vzyatka-1986520704.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, красноярск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Красноярск, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-начальника управления дорог Красноярска заподозрили во взятке
Экс-главу красноярского МКУ заподозрили в получении взятки на 73 миллиона рублей
КРАСНОЯРСК, 5 дек – РИА Новости. Бывший руководитель МКУ "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" Красноярска подозревается в получении взятки на 73 миллиона рублей при заключении контрактов на дорожно-строительные работы, сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
По данным ведомства, в период с сентября 2018 по декабрь 2019 года начальник МКУ УДИБ через посредника получил от генерального директора ООО "ПромСтрой" частями взятку в общей сумме более 73 миллиона рублей. Эти деньги предназначались за содействие в обеспечении победы компании в конкурсе на право заключения муниципальных контрактов на выполнение дорожно-строительных работ.
Кроме того, в декабре 2023 года уже другой посредник получил от генерального директора той же организации взятку в размере не менее 10 миллионов рублей для передачи должностному лицу муниципального учреждения за аналогичные действия.
"Вторым управлением по расследованию особо важных дел… возбуждено два уголовных дела в отношении бывшего руководителя МКУ "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" и двух жителей города Красноярска
. В зависимости от участия каждого они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ
"получение взятки в особо крупном размере", частью 4 статьи 291.1 УК РФ "посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
На данный момент подозреваемые задержаны, следователи СК
планируют допросить их об обстоятельствах совершенного преступления и решают вопрос о мере пресечения. Параллельно продолжаются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.
Также будет дана правовая оценка действиям взяткодателя, который ранее был заключен под стражу по обвинению в ограничении конкуренции и незаконном выведении денежных средств из организации, отмечают в региональном СК.
В пресс-службе регионального СК РФ уточнили журналистам, что речь идет о Евгении Жвакине. Взятки составили 10% от стоимости работ.