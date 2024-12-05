https://ria.ru/20241205/korporativ-1987449273.html
Более четверти россиян не хотят идти на новогодний корпоратив
Более четверти россиян не хотят идти на новогодний корпоратив - РИА Новости, 05.12.2024
Более четверти россиян не хотят идти на новогодний корпоратив
Чуть более четверти россиян не хочет идти на корпоратив в преддверии Нового года, среди причин - нежелание отмечать праздник в компании руководства и коллег в... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T07:40
2024-12-05T07:40
2024-12-05T07:40
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Чуть более четверти россиян не хочет идти на корпоратив в преддверии Нового года, среди причин - нежелание отмечать праздник в компании руководства и коллег в целом, говорится в исследовании рекрутинговой платформы hh. ru. "27% работников по разным причинам отказались от посещения новогоднего корпоратива в этом году. Из них 2% заявили, что им не нравится отмечать праздники в присутствии руководства, 5% - не любят отмечать праздники с коллегами. 14% вообще всегда пропускают все корпоративы, а 6% считают, что сейчас не время для праздников", - выяснили аналитики компании. Больше других от корпоративов отказываются жители Нижегородской, Кемеровской, Московской областей, Башкирии и Тюменской области. Три четверти респондентов все же стараются посещать новогодние корпоративы. Такую возможность больше всего ценят жители Алтайского края, Воронежской и Волгоградской областей, а также Иркутска. "Больше других хотят повеселиться на новогодних елках топ-менеджеры (44%), юристы и бухгалтеры (по 41%), а также работники сферы искусства и масс-медиа (40%). Меньше всего хотят появляться на празднике занятые в сфере транспорта и логистики (38% отрицательных ответов), рабочий персонал (36%), производственники (35%), представители служб безопасности и строители (по 34%)", - уточняется в исследовании. Правда, 72% респондентов признались, что променяли бы корпоратив на дополнительную премию, если бы такая возможность была. "Интересно, что за два года доля тех, кто предпочел бы премию корпоративу, упала на 14 п.п.", - добавили аналитики.
https://ria.ru/20191228/1562965071.html
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общество, алтайский край, новый год, московская область (подмосковье), тюменская область, исследование, регионы
Общество, Алтайский край, Новый год, Московская область (Подмосковье), Тюменская область, Исследование, Регионы
Более четверти россиян не хотят идти на новогодний корпоратив
Исследование hh.ru выявило регионы, где меньше всего желающих идти на корпоратив
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Чуть более четверти россиян не хочет идти на корпоратив в преддверии Нового года, среди причин - нежелание отмечать праздник в компании руководства и коллег в целом, говорится в исследовании рекрутинговой платформы hh. ru.
"27% работников по разным причинам отказались от посещения новогоднего корпоратива в этом году. Из них 2% заявили, что им не нравится отмечать праздники в присутствии руководства, 5% - не любят отмечать праздники с коллегами. 14% вообще всегда пропускают все корпоративы, а 6% считают, что сейчас не время для праздников", - выяснили аналитики компании.
Больше других от корпоративов отказываются жители Нижегородской, Кемеровской, Московской областей, Башкирии и Тюменской области.
Три четверти респондентов все же стараются посещать новогодние корпоративы. Такую возможность больше всего ценят жители Алтайского края, Воронежской и Волгоградской областей, а также Иркутска.
"Больше других хотят повеселиться на новогодних елках топ-менеджеры (44%), юристы и бухгалтеры (по 41%), а также работники сферы искусства и масс-медиа (40%). Меньше всего хотят появляться на празднике занятые в сфере транспорта и логистики (38% отрицательных ответов), рабочий персонал (36%), производственники (35%), представители служб безопасности и строители (по 34%)", - уточняется в исследовании.
Правда, 72% респондентов признались, что променяли бы корпоратив на дополнительную премию, если бы такая возможность была. "Интересно, что за два года доля тех, кто предпочел бы премию корпоративу, упала на 14 п.п.", - добавили аналитики.