https://ria.ru/20241205/korporativ-1987449273.html

Более четверти россиян не хотят идти на новогодний корпоратив

Более четверти россиян не хотят идти на новогодний корпоратив - РИА Новости, 05.12.2024

Более четверти россиян не хотят идти на новогодний корпоратив

Чуть более четверти россиян не хочет идти на корпоратив в преддверии Нового года, среди причин - нежелание отмечать праздник в компании руководства и коллег в... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T07:40

2024-12-05T07:40

2024-12-05T07:40

общество

алтайский край

новый год

московская область (подмосковье)

тюменская область

исследование

регионы

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Чуть более четверти россиян не хочет идти на корпоратив в преддверии Нового года, среди причин - нежелание отмечать праздник в компании руководства и коллег в целом, говорится в исследовании рекрутинговой платформы hh. ru. "27% работников по разным причинам отказались от посещения новогоднего корпоратива в этом году. Из них 2% заявили, что им не нравится отмечать праздники в присутствии руководства, 5% - не любят отмечать праздники с коллегами. 14% вообще всегда пропускают все корпоративы, а 6% считают, что сейчас не время для праздников", - выяснили аналитики компании. Больше других от корпоративов отказываются жители Нижегородской, Кемеровской, Московской областей, Башкирии и Тюменской области. Три четверти респондентов все же стараются посещать новогодние корпоративы. Такую возможность больше всего ценят жители Алтайского края, Воронежской и Волгоградской областей, а также Иркутска. "Больше других хотят повеселиться на новогодних елках топ-менеджеры (44%), юристы и бухгалтеры (по 41%), а также работники сферы искусства и масс-медиа (40%). Меньше всего хотят появляться на празднике занятые в сфере транспорта и логистики (38% отрицательных ответов), рабочий персонал (36%), производственники (35%), представители служб безопасности и строители (по 34%)", - уточняется в исследовании. Правда, 72% респондентов признались, что променяли бы корпоратив на дополнительную премию, если бы такая возможность была. "Интересно, что за два года доля тех, кто предпочел бы премию корпоративу, упала на 14 п.п.", - добавили аналитики.

https://ria.ru/20191228/1562965071.html

https://ria.ru/20241203/prazdnik-1986999039.html

алтайский край

московская область (подмосковье)

тюменская область

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общество, алтайский край, новый год, московская область (подмосковье), тюменская область, исследование, регионы