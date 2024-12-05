https://ria.ru/20241205/khotsenko-1987460598.html

Губернатор Омской области поручил решить вопрос с долгостроями

Губернатор Омской области поручил решить вопрос с долгостроями - РИА Новости, 05.12.2024

Губернатор Омской области поручил решить вопрос с долгостроями

Губернатор Омской области Виталий Хоценко распорядился исключить из реестра проблемных объектов несколько многоквартирных домов-долгостроев, рассказали в... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T09:26

2024-12-05T09:26

2024-12-05T09:26

омская область

омская область

виталий хоценко

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ОМСК, 5 дек - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко распорядился исключить из реестра проблемных объектов несколько многоквартирных домов-долгостроев, рассказали в пресс-службе правительства региона. Решение было принято на заседании межведомственной комиссии по защите прав и законных интересов участников долевого строительства под руководством губернатора Омской области Виталия Хоценко. По итогам заседания вопрос должен быть решен до конца 2024 года. "При поддержке Фонда развития территорий достраивается многоквартирный дом № 25 по улице 11-я Ремесленная. Итоговая проверка Госстройнадзора готовности дома к вводу в эксплуатацию запланирована на середину декабря. Фонду защиты прав граждан–участников долевого строительства Омской области совместно с ГК "Энергосистемы" поручено разработать план мероприятий по завершению строительства 1-й и 2-й очереди многоквартирного дома № 28 по улице Химиков. Кроме того, в настоящее время высокая степень готовности объекта у дома № 1 по улице Королева", - говорится в сообщении. Помимо этого, по инициативе губернатора приняты дополнительные меры поддержки дольщиков, пострадавших из-за застройщиков. "В 2024 году внесены изменения в законодательство, предусматривающие единовременные выплаты в размере суммы денежных средств, выплаченных обманутыми гражданами по договорам участия в строительстве в целях приобретения жилых помещений в многоквартирных домах. Гражданам уже произведены выплаты на 30 миллионов рублей", - добавили в пресс-службе регионального правительства. Кроме того, четыре строящихся дома исключат из единого реестра проблемных объектов за счет реализации имущества застройщика-банкрота и погашения требований кредиторов.

https://ria.ru/20241125/konferentsija-1985577379.html

омская область

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омская область, виталий хоценко