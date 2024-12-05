Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Омской области поручил решить вопрос с долгостроями - РИА Новости, 05.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Цветущие поля в Омской области - РИА Новости, 1920
Омская область
 
09:26 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/khotsenko-1987460598.html
Губернатор Омской области поручил решить вопрос с долгостроями
Губернатор Омской области поручил решить вопрос с долгостроями - РИА Новости, 05.12.2024
Губернатор Омской области поручил решить вопрос с долгостроями
Губернатор Омской области Виталий Хоценко распорядился исключить из реестра проблемных объектов несколько многоквартирных домов-долгостроев, рассказали в... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T09:26
2024-12-05T09:26
омская область
омская область
виталий хоценко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894750677_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_9aca35c45a1ef35cb98c3c83cce06ab2.jpg
ОМСК, 5 дек - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко распорядился исключить из реестра проблемных объектов несколько многоквартирных домов-долгостроев, рассказали в пресс-службе правительства региона. Решение было принято на заседании межведомственной комиссии по защите прав и законных интересов участников долевого строительства под руководством губернатора Омской области Виталия Хоценко. По итогам заседания вопрос должен быть решен до конца 2024 года. "При поддержке Фонда развития территорий достраивается многоквартирный дом № 25 по улице 11-я Ремесленная. Итоговая проверка Госстройнадзора готовности дома к вводу в эксплуатацию запланирована на середину декабря. Фонду защиты прав граждан–участников долевого строительства Омской области совместно с ГК "Энергосистемы" поручено разработать план мероприятий по завершению строительства 1-й и 2-й очереди многоквартирного дома № 28 по улице Химиков. Кроме того, в настоящее время высокая степень готовности объекта у дома № 1 по улице Королева", - говорится в сообщении. Помимо этого, по инициативе губернатора приняты дополнительные меры поддержки дольщиков, пострадавших из-за застройщиков. "В 2024 году внесены изменения в законодательство, предусматривающие единовременные выплаты в размере суммы денежных средств, выплаченных обманутыми гражданами по договорам участия в строительстве в целях приобретения жилых помещений в многоквартирных домах. Гражданам уже произведены выплаты на 30 миллионов рублей", - добавили в пресс-службе регионального правительства. Кроме того, четыре строящихся дома исключат из единого реестра проблемных объектов за счет реализации имущества застройщика-банкрота и погашения требований кредиторов.
https://ria.ru/20241125/konferentsija-1985577379.html
омская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894750677_147:0:2686:1904_1920x0_80_0_0_85c65903448253e0a1605a8242138734.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
омская область, виталий хоценко
Омская область , Омская область, Виталий Хоценко
Губернатор Омской области поручил решить вопрос с долгостроями

Губернатор Хоценко распорядился решить вопрос с несколькими омскими долгостроями

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВиталий Хоценко
Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Виталий Хоценко . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ОМСК, 5 дек - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко распорядился исключить из реестра проблемных объектов несколько многоквартирных домов-долгостроев, рассказали в пресс-службе правительства региона.
Решение было принято на заседании межведомственной комиссии по защите прав и законных интересов участников долевого строительства под руководством губернатора Омской области Виталия Хоценко. По итогам заседания вопрос должен быть решен до конца 2024 года.
"При поддержке Фонда развития территорий достраивается многоквартирный дом № 25 по улице 11-я Ремесленная. Итоговая проверка Госстройнадзора готовности дома к вводу в эксплуатацию запланирована на середину декабря. Фонду защиты прав граждан–участников долевого строительства Омской области совместно с ГК "Энергосистемы" поручено разработать план мероприятий по завершению строительства 1-й и 2-й очереди многоквартирного дома № 28 по улице Химиков. Кроме того, в настоящее время высокая степень готовности объекта у дома № 1 по улице Королева", - говорится в сообщении.
Помимо этого, по инициативе губернатора приняты дополнительные меры поддержки дольщиков, пострадавших из-за застройщиков.
"В 2024 году внесены изменения в законодательство, предусматривающие единовременные выплаты в размере суммы денежных средств, выплаченных обманутыми гражданами по договорам участия в строительстве в целях приобретения жилых помещений в многоквартирных домах. Гражданам уже произведены выплаты на 30 миллионов рублей", - добавили в пресс-службе регионального правительства.
Кроме того, четыре строящихся дома исключат из единого реестра проблемных объектов за счет реализации имущества застройщика-банкрота и погашения требований кредиторов.
Торжественное открытие XXVI Межконфессиональной конференции Россия – Семья семей - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
В Омске открылась межконфессиональная конференция "Россия - Семья семей"
25 ноября, 13:52
 
Омская областьОмская областьВиталий Хоценко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала