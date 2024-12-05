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"Известия" узнали о сокращении плана выпуска двигателей для SSJ-100 и МС-21
"Известия" узнали о сокращении плана выпуска двигателей для SSJ-100 и МС-21 - РИА Новости, 05.12.2024
"Известия" узнали о сокращении плана выпуска двигателей для SSJ-100 и МС-21
Минпромторг сократил количество авиамоторов для перспективных SSJ-100, МС-21 и Ту-214, которые будут выпущены в России до 2026 года, в полтора раза, узнали... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T06:45
2024-12-05T06:45
2024-12-05T06:45
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
объединенная двигателестроительная корпорация
мс-21
ту-214
авиация
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Минпромторг сократил количество авиамоторов для перспективных SSJ-100, МС-21 и Ту-214, которые будут выпущены в России до 2026 года, в полтора раза, узнали "Известия".В пояснительной записке Минпромторга к проекту постановления правительства, авиапроизводители получат 128 силовых установок вместо 192 запланированных в программе развития авиаотрасли до 2030 года. "По информации министерства, в 2025 году планируется собрать 24 мотора (шесть ПД-8, семь ПД-14 и 11 ПС-90), а в 2026 году — 104 двигателя (44 ПД-8, 28 ПД-14 и 32 ПС-90). Однако еще в мае этого года планировалось, что в следующем году Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) сделает 66 авиадвигателей (24 штуки ПД-8, 30 ПД-14 и 12 ПС-90), а в 2026 году — 126 единиц (48 ПД-8, 48 ПД-14 и 30 ПС-90)", — говорится в материале.В пресс-службе Минпромторга изменения назвали направленными на синхронизацию планов с положениями Комплексной программы развития гражданской авиаотрасли (КПГА) до 2030 года, пообещав наверстать объемы в 2027–2030 годах.
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), объединенная двигателестроительная корпорация, мс-21, ту-214, авиация
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Объединенная двигателестроительная корпорация, МС-21, Ту-214, Авиация
"Известия" узнали о сокращении плана выпуска двигателей для SSJ-100 и МС-21
"Известия": план выпуска двигателей для SSJ-100 и МС-21 сократили в 1,5 раза
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости.
Минпромторг сократил количество авиамоторов для перспективных SSJ-100, МС-21 и Ту-214, которые будут выпущены в России до 2026 года, в полтора раза, узнали "Известия
".
В пояснительной записке Минпромторга к проекту постановления правительства, авиапроизводители получат 128 силовых установок вместо 192 запланированных в программе развития авиаотрасли до 2030 года.
"По информации министерства, в 2025 году планируется собрать 24 мотора (шесть ПД-8, семь ПД-14 и 11 ПС-90), а в 2026 году — 104 двигателя (44 ПД-8, 28 ПД-14 и 32 ПС-90). Однако еще в мае этого года планировалось, что в следующем году Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) сделает 66 авиадвигателей (24 штуки ПД-8, 30 ПД-14 и 12 ПС-90), а в 2026 году — 126 единиц (48 ПД-8, 48 ПД-14 и 30 ПС-90)", — говорится в материале.
В пресс-службе Минпромторга изменения назвали направленными на синхронизацию планов с положениями Комплексной программы развития гражданской авиаотрасли (КПГА) до 2030 года, пообещав наверстать объемы в 2027–2030 годах.