https://ria.ru/20241205/izvestiya-1987447102.html

"Известия" узнали о сокращении плана выпуска двигателей для SSJ-100 и МС-21

"Известия" узнали о сокращении плана выпуска двигателей для SSJ-100 и МС-21 - РИА Новости, 05.12.2024

"Известия" узнали о сокращении плана выпуска двигателей для SSJ-100 и МС-21

Минпромторг сократил количество авиамоторов для перспективных SSJ-100, МС-21 и Ту-214, которые будут выпущены в России до 2026 года, в полтора раза, узнали... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T06:45

2024-12-05T06:45

2024-12-05T06:45

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

объединенная двигателестроительная корпорация

мс-21

ту-214

авиация

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Минпромторг сократил количество авиамоторов для перспективных SSJ-100, МС-21 и Ту-214, которые будут выпущены в России до 2026 года, в полтора раза, узнали "Известия".В пояснительной записке Минпромторга к проекту постановления правительства, авиапроизводители получат 128 силовых установок вместо 192 запланированных в программе развития авиаотрасли до 2030 года. "По информации министерства, в 2025 году планируется собрать 24 мотора (шесть ПД-8, семь ПД-14 и 11 ПС-90), а ‎в 2026 году — 104 двигателя (44 ПД-8, 28 ПД-14 и 32 ПС-90). Однако еще в мае этого года планировалось, что в следующем году Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) сделает 66 авиадвигателей (24 штуки ПД-8, 30 ПД-14 и 12 ПС-90), а в 2026 году — 126 единиц (48 ПД-8, 48 ПД-14 и 30 ПС-90)", — говорится в материале.В пресс-службе Минпромторга изменения назвали направленными на синхронизацию планов с положениями Комплексной программы развития гражданской авиаотрасли (КПГА) до 2030 года, пообещав наверстать объемы в 2027–2030 годах.

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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), объединенная двигателестроительная корпорация, мс-21, ту-214, авиация