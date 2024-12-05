https://ria.ru/20241205/habarovsk-1987443548.html

Работу искусственного интеллекта совершенствуют в хабаровской больнице

Работу искусственного интеллекта совершенствуют в хабаровской больнице - РИА Новости, 05.12.2024

Работу искусственного интеллекта совершенствуют в хабаровской больнице

Работу искусственного интеллекта (ИИ) совершенствуют в больнице Хабаровска, после чего смертность от сосудистых заболеваний уменьшилась на 30%, работа ведется... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T05:35

2024-12-05T05:35

2024-12-05T05:35

хабаровский край

хабаровск

александр калашников

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ХАБАРОВСК, 5 дек - РИА Новости. Работу искусственного интеллекта (ИИ) совершенствуют в больнице Хабаровска, после чего смертность от сосудистых заболеваний уменьшилась на 30%, работа ведется по национальному проекту "Здравоохранение", сообщает правительство региона. "В работу рентгенологического отделения больницы имени профессора О.В. Владимирцева внедрены технологии ИИ, с помощью которого медучреждению удалось сократить смертность от сосудистых заболеваний более чем на 30% за последние четыре года. Внедрение современных медицинских технологий является важнейшей задачей нацпроекта "Здравоохранение", - говорится в сообщении региональных властей. Так, уточняет правительство края, в больнице внедрен ИИ-сервис "КТ головного мозга", работу которого постоянно совершенствуют – количество разных погрешностей многократно уменьшилось, а результаты диагностики стали более точными и быстрыми. По данным и.о. главного врача Краевой клинической больницы имени профессора О.В. Владимирцева Александра Калашникова, учреждение активно использовало систему ИИ в период ковидной инфекции для диагностики поражения легких, в последние годы - это диагностика поражения мозга при ишемических и геморрагических инсультах. Это программы, которые не устают, не ошибаются, и во многом помогают докторам. Точность диагностики достигает более 95%. Как сообщает заведующий рентгенологическим отделением этой больницы Антон Поляков, ранее врачам-рентгенологам приходилось тратить много времени для самостоятельного изучения изображений, менять параметры визуализации исследуемой области, чтобы ничего не пропустить и вовремя обнаружить инсульт. Теперь ИИ помогает сразу заметить какие-то изменения в области. За год в отделении учреждения выполняется более 20 тысяч исследований головного мозга, все они обрабатываются сначала через ИИ, а затем анализируются врачом. С подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения в приемный покой больницы ежегодно поступает более 5,5 тысячи пациентов. Краевой минздрав отмечает, что по нацпроекту "Здравоохранение" для улучшения оказания медпомощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями в клиническую больницу поставлено современное оборудование: компьютерный томограф, ангиографическая установка и магнитно-резонансный томограф. Последний позволяет проводить МРТ-обследование сердца. В планах медучреждения встреча со специалистами Центра речевых технологий для обсуждения расширенных возможностей использования ИИ в медицине. Уже врачи активно используют не так давно внедренный голосовой помощник, который понимает сложные медицинские термины и их комбинации, может переводить устную речь в письменную. Такой помощник применяется для ускорения работы врачей при описании рентгенологических снимков, а недавно стал тестироваться и специалистами функциональной диагностики и кардиологии.

https://ria.ru/20240820/ustroystvo-1967360202.html

https://ria.ru/20240320/neyroset-1934377499.html

https://ria.ru/20240530/soznanie-1949306082.html

хабаровск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

хабаровск, александр калашников