https://ria.ru/20241205/gruziya-1987508894.html

В Грузии отреагировали на введение украинских санкций

В Грузии отреагировали на введение украинских санкций - РИА Новости, 05.12.2024

В Грузии отреагировали на введение украинских санкций

Власти Грузии не получали официальных уведомлений от Украины в связи с введением санкций против грузинских чиновников, заявил в четверг премьер-министр Ираклий... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T14:01

2024-12-05T14:01

2024-12-05T14:01

в мире

грузия

украина

ираклий кобахидзе

владимир зеленский

бидзина иванишвили

парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 5 дек - РИА Новости. Власти Грузии не получали официальных уведомлений от Украины в связи с введением санкций против грузинских чиновников, заявил в четверг премьер-министр Ираклий Кобахидзе. "Официальное уведомление мы пока что не получали… Введение санкций указывает на тяжелое положение Украины", - заявил премьер на брифинге. Ранее Владимир Зеленский, отменивший на Украине президентские выборы, подписал указ о введении санкций против премьера Грузии Ираклия Кобахидзе, основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили и еще 17 представителей грузинских властей. Тем самым Зеленский вслед за странами Запада повторил их претензии к Тбилиси за пресечение беспорядков со стороны оппозиции, которая проиграла парламентские выборы, но не признала их итоги. Двадцать шестого октября в Грузии прошли парламентские выборы, на которых с результатом в 53,93% голосов победила правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций. Кроме того, в парламент прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают итоги голосования. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции несмотря на запрет на политическую деятельность по конституции, призвала к протестам. Очередная серия акций протеста началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, силовики в ответ применяют спецтехнику, в том числе водометы.

https://ria.ru/20241205/zelenskiy-1987455735.html

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в мире, грузия, украина, ираклий кобахидзе, владимир зеленский, бидзина иванишвили, парламентские выборы в грузии — 2024