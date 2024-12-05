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В Грузии отреагировали на введение украинских санкций - РИА Новости, 05.12.2024
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14:01 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/gruziya-1987508894.html
В Грузии отреагировали на введение украинских санкций
В Грузии отреагировали на введение украинских санкций - РИА Новости, 05.12.2024
В Грузии отреагировали на введение украинских санкций
Власти Грузии не получали официальных уведомлений от Украины в связи с введением санкций против грузинских чиновников, заявил в четверг премьер-министр Ираклий... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T14:01
2024-12-05T14:01
в мире
грузия
украина
ираклий кобахидзе
владимир зеленский
бидзина иванишвили
парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 5 дек - РИА Новости. Власти Грузии не получали официальных уведомлений от Украины в связи с введением санкций против грузинских чиновников, заявил в четверг премьер-министр Ираклий Кобахидзе. "Официальное уведомление мы пока что не получали… Введение санкций указывает на тяжелое положение Украины", - заявил премьер на брифинге. Ранее Владимир Зеленский, отменивший на Украине президентские выборы, подписал указ о введении санкций против премьера Грузии Ираклия Кобахидзе, основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили и еще 17 представителей грузинских властей. Тем самым Зеленский вслед за странами Запада повторил их претензии к Тбилиси за пресечение беспорядков со стороны оппозиции, которая проиграла парламентские выборы, но не признала их итоги. Двадцать шестого октября в Грузии прошли парламентские выборы, на которых с результатом в 53,93% голосов победила правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций. Кроме того, в парламент прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают итоги голосования. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции несмотря на запрет на политическую деятельность по конституции, призвала к протестам. Очередная серия акций протеста началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, силовики в ответ применяют спецтехнику, в том числе водометы.
https://ria.ru/20241205/zelenskiy-1987455735.html
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в мире, грузия, украина, ираклий кобахидзе, владимир зеленский, бидзина иванишвили, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Украина, Ираклий Кобахидзе, Владимир Зеленский, Бидзина Иванишвили, Парламентские выборы в Грузии — 2024
В Грузии отреагировали на введение украинских санкций

Кобахидзе: Грузия не получала официальных уведомлений от Украины из-за санкций

© AP Photo / Irakli GedenidzeПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 5 дек - РИА Новости. Власти Грузии не получали официальных уведомлений от Украины в связи с введением санкций против грузинских чиновников, заявил в четверг премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
"Официальное уведомление мы пока что не получали… Введение санкций указывает на тяжелое положение Украины", - заявил премьер на брифинге.
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
В Раде поставили Зеленского на место после его выпада против Грузии
Вчера, 09:06
Ранее Владимир Зеленский, отменивший на Украине президентские выборы, подписал указ о введении санкций против премьера Грузии Ираклия Кобахидзе, основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили и еще 17 представителей грузинских властей. Тем самым Зеленский вслед за странами Запада повторил их претензии к Тбилиси за пресечение беспорядков со стороны оппозиции, которая проиграла парламентские выборы, но не признала их итоги.
Двадцать шестого октября в Грузии прошли парламентские выборы, на которых с результатом в 53,93% голосов победила правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций. Кроме того, в парламент прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают итоги голосования.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции несмотря на запрет на политическую деятельность по конституции, призвала к протестам. Очередная серия акций протеста началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, силовики в ответ применяют спецтехнику, в том числе водометы.
Сторонница правящей партии Грузинская мечта на митинге в центре Тбилиси - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Евросоюз может ввести санкции против "Грузинской мечты", пишет Politico
2 декабря, 11:44
 
В миреГрузияУкраинаИраклий КобахидзеВладимир ЗеленскийБидзина ИванишвилиПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
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