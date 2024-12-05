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Гладков рассказал о федеральной поддержке белгородских аграриев - РИА Новости, 05.12.2024
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Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
14:46 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/gladkov-1987525281.html
Гладков рассказал о федеральной поддержке белгородских аграриев
Гладков рассказал о федеральной поддержке белгородских аграриев - РИА Новости, 05.12.2024
Гладков рассказал о федеральной поддержке белгородских аграриев
Правительство РФ в этом году уже выделило четыре миллиарда рублей на поддержку аграриев Белгородской области, при этом дополнительно будет выделено 100... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T14:46
2024-12-05T14:46
белгородская область
вячеслав гладков
белгородская область
россия
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БЕЛГОРОД, 5 дек – РИА Новости. Правительство РФ в этом году уже выделило четыре миллиарда рублей на поддержку аграриев Белгородской области, при этом дополнительно будет выделено 100 миллионов рублей, которые пойдут производителям молока и овощей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Правительство Российской Федерации приняло решение выделить аграриям Белгородской области 100 миллионов рублей. Эти средства пойдут производителям молока и производителям овощей закрытого грунта", - отметил Гладков в своем обращении в соцсетях. Как пояснил глава региона, в целом, в этом году правительство Российской Федерации выделило четыре миллиарда рублей государственной поддержки агропромышленным предприятиям Белгородской области без учета возмещения понесенного аграриями ущерба. "Понимаем, что без господдержки мы, конечно, не прожили бы этот год. Поэтому благодарен за оперативные решения Михаилу Владимировичу Мишустину и всему правительству", — подчеркнул Гладков. Как пояснили в региональном правительстве, поддержка федерального центра заключается в субсидировании части процентной ставки по ранее заключенным инвестиционным кредитным договорам и коснется предприятий в сферах производства молока и выращивания овощей защищëнного грунта. Это позволит снизить затраты на производство продукции, повысить еë конкурентоспособность. В рамках господдержки агропромышленного комплекса Белгородской области с 2025 по 2027 годы предусмотрено 9,6 миллиарда рублей, из них 3,6 миллиарда рублей – на 2025 год.
https://ria.ru/20241128/belgorod-1986310745.html
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вячеслав гладков, белгородская область, россия
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Россия
Гладков рассказал о федеральной поддержке белгородских аграриев

Губернатор Гладков рассказал о федеральной поддержке белгородских аграриев

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 5 дек – РИА Новости. Правительство РФ в этом году уже выделило четыре миллиарда рублей на поддержку аграриев Белгородской области, при этом дополнительно будет выделено 100 миллионов рублей, которые пойдут производителям молока и овощей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Правительство Российской Федерации приняло решение выделить аграриям Белгородской области 100 миллионов рублей. Эти средства пойдут производителям молока и производителям овощей закрытого грунта", - отметил Гладков в своем обращении в соцсетях.
Как пояснил глава региона, в целом, в этом году правительство Российской Федерации выделило четыре миллиарда рублей государственной поддержки агропромышленным предприятиям Белгородской области без учета возмещения понесенного аграриями ущерба.
"Понимаем, что без господдержки мы, конечно, не прожили бы этот год. Поэтому благодарен за оперативные решения Михаилу Владимировичу Мишустину и всему правительству", — подчеркнул Гладков.
Как пояснили в региональном правительстве, поддержка федерального центра заключается в субсидировании части процентной ставки по ранее заключенным инвестиционным кредитным договорам и коснется предприятий в сферах производства молока и выращивания овощей защищëнного грунта. Это позволит снизить затраты на производство продукции, повысить еë конкурентоспособность.
В рамках господдержки агропромышленного комплекса Белгородской области с 2025 по 2027 годы предусмотрено 9,6 миллиарда рублей, из них 3,6 миллиарда рублей – на 2025 год.
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