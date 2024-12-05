https://ria.ru/20241205/gazprombank-1987625415.html

Газпромбанк заявил, что только через него проходят расчеты за газ в рублях

Газпромбанк заявил, что только через него проходят расчеты за газ в рублях - РИА Новости, 06.12.2024

Газпромбанк заявил, что только через него проходят расчеты за газ в рублях

Газпромбанк продолжает оставаться единственным уполномоченным банком, через который осуществляются расчеты в рублях за поставку природного газа иностранными... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-05T23:59

2024-12-05T23:59

2024-12-06T00:00

экономика

россия

сша

владимир путин

газпромбанк

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Газпромбанк продолжает оставаться единственным уполномоченным банком, через который осуществляются расчеты в рублях за поставку природного газа иностранными покупателями, сообщили в пресс-службе банка. Президент России Владимир Путин 5 декабря отменил обязательство иностранных покупателей российского газа платить за него только через Газпромбанк до снятия с него санкций. Новый указ президента РФ признает утратившим силу пятый абзац пункта 1 указа от 30 декабря 2022 года № 922, согласно которому уполномоченный банк - Газпромбанк - совершает операции по зачислению средств от иностранного покупателя на спецсчет российского поставщика для расчетов за поставки природного газа. "В соответствии с документом, Газпромбанк продолжает оставаться единственным уполномоченным банком, через который осуществляются расчеты за поставку природного газа иностранными покупателями из недружественных стран или иностранными покупателями, осуществляющими поставку природного газа в недружественные страны", - говорится в сообщении. "Газпромбанк больше не осуществляет содействие иностранным покупателям в конвертации иностранной валюты в рубли в целях расчетов за природный газ. Обязательство по оплате поставки природного газа считается исполненным иностранным покупателем с момента зачисления на открытый российским поставщиком в Газпромбанке рублевый счет средств в рублях", - указываться в сообщении. США в конце ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур.

https://ria.ru/20241121/gazprombank-1985079932.html

https://ria.ru/20241205/gazprombank-1987602606.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, сша, владимир путин, газпромбанк