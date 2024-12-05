https://ria.ru/20241205/gazprombank-1987625415.html
Газпромбанк заявил, что только через него проходят расчеты за газ в рублях
Газпромбанк заявил, что только через него проходят расчеты за газ в рублях - РИА Новости, 06.12.2024
Газпромбанк заявил, что только через него проходят расчеты за газ в рублях
Газпромбанк продолжает оставаться единственным уполномоченным банком, через который осуществляются расчеты в рублях за поставку природного газа иностранными... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-05T23:59
2024-12-05T23:59
2024-12-06T00:00
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владимир путин
газпромбанк
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Газпромбанк продолжает оставаться единственным уполномоченным банком, через который осуществляются расчеты в рублях за поставку природного газа иностранными покупателями, сообщили в пресс-службе банка. Президент России Владимир Путин 5 декабря отменил обязательство иностранных покупателей российского газа платить за него только через Газпромбанк до снятия с него санкций. Новый указ президента РФ признает утратившим силу пятый абзац пункта 1 указа от 30 декабря 2022 года № 922, согласно которому уполномоченный банк - Газпромбанк - совершает операции по зачислению средств от иностранного покупателя на спецсчет российского поставщика для расчетов за поставки природного газа. "В соответствии с документом, Газпромбанк продолжает оставаться единственным уполномоченным банком, через который осуществляются расчеты за поставку природного газа иностранными покупателями из недружественных стран или иностранными покупателями, осуществляющими поставку природного газа в недружественные страны", - говорится в сообщении. "Газпромбанк больше не осуществляет содействие иностранным покупателям в конвертации иностранной валюты в рубли в целях расчетов за природный газ. Обязательство по оплате поставки природного газа считается исполненным иностранным покупателем с момента зачисления на открытый российским поставщиком в Газпромбанке рублевый счет средств в рублях", - указываться в сообщении. США в конце ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур.
https://ria.ru/20241121/gazprombank-1985079932.html
https://ria.ru/20241205/gazprombank-1987602606.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, сша, владимир путин, газпромбанк
Экономика, Россия, США, Владимир Путин, Газпромбанк
Газпромбанк заявил, что только через него проходят расчеты за газ в рублях
Газпромбанк: ГПБ — единственный уполномоченный банк для расчетов за газ в рублях
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости.
Газпромбанк продолжает оставаться единственным уполномоченным банком, через который осуществляются расчеты в рублях за поставку природного газа иностранными покупателями, сообщили
в пресс-службе банка.
Президент России Владимир Путин
5 декабря отменил обязательство иностранных покупателей российского газа платить за него только через Газпромбанк
до снятия с него санкций.
Новый указ президента РФ признает утратившим силу пятый абзац пункта 1 указа от 30 декабря 2022 года № 922, согласно которому уполномоченный банк - Газпромбанк - совершает операции по зачислению средств от иностранного покупателя на спецсчет российского поставщика для расчетов за поставки природного газа.
"В соответствии с документом, Газпромбанк продолжает оставаться единственным уполномоченным банком, через который осуществляются расчеты за поставку природного газа иностранными покупателями из недружественных стран или иностранными покупателями, осуществляющими поставку природного газа в недружественные страны", - говорится в сообщении.
"Газпромбанк больше не осуществляет содействие иностранным покупателям в конвертации иностранной валюты в рубли в целях расчетов за природный газ. Обязательство по оплате поставки природного газа считается исполненным иностранным покупателем с момента зачисления на открытый российским поставщиком в Газпромбанке рублевый счет средств в рублях", - указываться в сообщении.
США
в конце ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур.