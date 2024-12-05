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Путин отменил обязательство платить за газ только через Газпромбанк - РИА Новости, 05.12.2024
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19:35 05.12.2024 (обновлено: 21:19 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/gazprombank-1987602606.html
Путин отменил обязательство платить за газ только через Газпромбанк
Путин отменил обязательство платить за газ только через Газпромбанк - РИА Новости, 05.12.2024
Путин отменил обязательство платить за газ только через Газпромбанк
Владимир Путин отменил положение, по которому иностранные покупатели были обязаны оплачивать поставки российского газа через Газпромбанк, пока с него не снимут... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T19:35
2024-12-05T21:19
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Владимир Путин отменил положение, по которому иностранные покупатели были обязаны оплачивать поставки российского газа через Газпромбанк, пока с него не снимут санкции, следует из указа главы государства.Новый указ президента РФ признает утратившим силу пятый абзац пункта 1 указа от 30 декабря 2022 года № 922, согласно которому уполномоченный банк - Газпромбанк - совершает операции по зачислению средств от иностранного покупателя на спецсчет российского поставщика для расчетов за поставки природного газа.США в конце ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур."Установить, что расчеты за поставляемый российскими поставщиками природный газ с использованием специальных рублевых счетов типа "К" и специальных валютных счетов типа "К", предусмотренных указом президента Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 172, не производятся впредь до отмены ограничительных мер, введенных применительно к уполномоченному в соответствии с пунктом 2 названного указа банку иностранными государствами и (или) международными организациями, совершающими в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия", – говорится в указе.Также, согласно документу, обязательство по оплате российского газа может быть прекращено полностью или частично путем зачета встречных требований российского поставщика к иностранному покупателю.Погашение задолженности иностранного покупателя за поставку газа путем зачисления в рублях на счет российского поставщика в уполномоченном банке является основанием для возобновления поставок газа, также говорится в указе.Президент РФ в марте 2022 года заявил о переводе в рубли оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем был подписан соответствующий указ, который ввел новую схему оплаты с 1 апреля 2022 года.Согласно этому механизму, Газпромбанк открывал для иностранного покупателя газа два счета – валютный и рублевый. Покупатель переводил на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", например, евро. Затем банк продавал эту валюту на Мосбирже и вырученные рубли зачислял на счет покупателя газа. И уже с этого рублевого счета осуществлялись расчеты с поставщиком газа – "Газпромом".
https://ria.ru/20241205/neft-1987577155.html
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экономика, россия, сша, владимир путин, газпромбанк, московская биржа, газпром, в мире
Экономика, Россия, США, Владимир Путин, Газпромбанк, Московская биржа, Газпром, В мире
Путин отменил обязательство платить за газ только через Газпромбанк

Владимир Путин отменил требование платить за газ только через Газпромбанк

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтенд "Газпромбанка"
Стенд Газпромбанка - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Стенд "Газпромбанка". Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Владимир Путин отменил положение, по которому иностранные покупатели были обязаны оплачивать поставки российского газа через Газпромбанк, пока с него не снимут санкции, следует из указа главы государства.
Новый указ президента РФ признает утратившим силу пятый абзац пункта 1 указа от 30 декабря 2022 года № 922, согласно которому уполномоченный банк - Газпромбанк - совершает операции по зачислению средств от иностранного покупателя на спецсчет российского поставщика для расчетов за поставки природного газа.
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США в конце ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур.
"Установить, что расчеты за поставляемый российскими поставщиками природный газ с использованием специальных рублевых счетов типа "К" и специальных валютных счетов типа "К", предусмотренных указом президента Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 172, не производятся впредь до отмены ограничительных мер, введенных применительно к уполномоченному в соответствии с пунктом 2 названного указа банку иностранными государствами и (или) международными организациями, совершающими в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия", – говорится в указе.
Также, согласно документу, обязательство по оплате российского газа может быть прекращено полностью или частично путем зачета встречных требований российского поставщика к иностранному покупателю.
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Погашение задолженности иностранного покупателя за поставку газа путем зачисления в рублях на счет российского поставщика в уполномоченном банке является основанием для возобновления поставок газа, также говорится в указе.
Президент РФ в марте 2022 года заявил о переводе в рубли оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем был подписан соответствующий указ, который ввел новую схему оплаты с 1 апреля 2022 года.
Согласно этому механизму, Газпромбанк открывал для иностранного покупателя газа два счета – валютный и рублевый. Покупатель переводил на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", например, евро. Затем банк продавал эту валюту на Мосбирже и вырученные рубли зачислял на счет покупателя газа. И уже с этого рублевого счета осуществлялись расчеты с поставщиком газа – "Газпромом".
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