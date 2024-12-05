Во Франции запустили петицию с требованием отставки Макрона
Во Франции после вотума о недоверии Барнье запустили петицию об отставке Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 5 дек – РИА Новости. Во Франции запущена петиция с требованием отставки президента Эммануэля Макрона после того, как парламент принял вотум о недоверии премьеру Мишелю Барнье и правительство ушло в отставку.
В среду вотум недоверия премьер-министру был поддержан большинством депутатов и был принят. Мишель Барнье ушел с должности премьера, а правительство Франции было отправлено в отставку впервые с 1962 года.
"Теперь мы должны использовать этот вотум, чтобы заставить Эммануэля Макрона уйти. Годы презрения к французам, годы политики, провалившейся во всех областях. Он наносит стране невероятный вред уже семь долгих лет: разделяет ее, делает ее небезопасной, унижает ее на международном уровне, бросается в войну, ослабляет ее позиции во всем мире, заглушает ее голос в Европейском союзе и НАТО, проводит катастрофическую политику, требуемую ЕС, которая ведет нас к краху во всех секторах экономики (сельском хозяйстве, промышленности, здравоохранении, энергетике, иммиграции). Он должен уйти", - следует из текста петиции.
Петицию запустила партия "Патриоты", она размещена на ее сайте. Основатель партии Флориан Филиппо также призвал выходить на манифестацию с требованием отставки Макрона в субботу, 7 декабря.
Согласно опросу компании Elabe для телеканала BFMTV, 63% французов желали отставки Макрона в случае вотума недоверия его правительству.
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