https://ria.ru/20241205/frantsija-1987429642.html

Во Франции запустили петицию с требованием отставки Макрона

Во Франции запустили петицию с требованием отставки Макрона - РИА Новости, 05.12.2024

Во Франции запустили петицию с требованием отставки Макрона

Во Франции запущена петиция с требованием отставки президента Эммануэля Макрона после того, как парламент принял вотум о недоверии премьеру Мишелю Барнье и... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T00:24

2024-12-05T00:24

2024-12-05T00:24

в мире

франция

эммануэль макрон

мишель барнье

флориан филиппо

нато

евросоюз

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ПАРИЖ, 5 дек – РИА Новости. Во Франции запущена петиция с требованием отставки президента Эммануэля Макрона после того, как парламент принял вотум о недоверии премьеру Мишелю Барнье и правительство ушло в отставку. В среду вотум недоверия премьер-министру был поддержан большинством депутатов и был принят. Мишель Барнье ушел с должности премьера, а правительство Франции было отправлено в отставку впервые с 1962 года. "Теперь мы должны использовать этот вотум, чтобы заставить Эммануэля Макрона уйти. Годы презрения к французам, годы политики, провалившейся во всех областях. Он наносит стране невероятный вред уже семь долгих лет: разделяет ее, делает ее небезопасной, унижает ее на международном уровне, бросается в войну, ослабляет ее позиции во всем мире, заглушает ее голос в Европейском союзе и НАТО, проводит катастрофическую политику, требуемую ЕС, которая ведет нас к краху во всех секторах экономики (сельском хозяйстве, промышленности, здравоохранении, энергетике, иммиграции). Он должен уйти", - следует из текста петиции. Петицию запустила партия "Патриоты", она размещена на ее сайте. Основатель партии Флориан Филиппо также призвал выходить на манифестацию с требованием отставки Макрона в субботу, 7 декабря. Согласно опросу компании Elabe для телеканала BFMTV, 63% французов желали отставки Макрона в случае вотума недоверия его правительству.

https://ria.ru/20241204/frantsiya-1987427192.html

https://ria.ru/20241127/makron-1986116611.html

франция

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, эммануэль макрон, мишель барнье, флориан филиппо, нато, евросоюз