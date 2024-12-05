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Во Франции запустили петицию с требованием отставки Макрона - РИА Новости, 05.12.2024
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00:24 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/frantsija-1987429642.html
Во Франции запустили петицию с требованием отставки Макрона
Во Франции запустили петицию с требованием отставки Макрона - РИА Новости, 05.12.2024
Во Франции запустили петицию с требованием отставки Макрона
Во Франции запущена петиция с требованием отставки президента Эммануэля Макрона после того, как парламент принял вотум о недоверии премьеру Мишелю Барнье и... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T00:24
2024-12-05T00:24
в мире
франция
эммануэль макрон
мишель барнье
флориан филиппо
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ПАРИЖ, 5 дек – РИА Новости. Во Франции запущена петиция с требованием отставки президента Эммануэля Макрона после того, как парламент принял вотум о недоверии премьеру Мишелю Барнье и правительство ушло в отставку. В среду вотум недоверия премьер-министру был поддержан большинством депутатов и был принят. Мишель Барнье ушел с должности премьера, а правительство Франции было отправлено в отставку впервые с 1962 года. "Теперь мы должны использовать этот вотум, чтобы заставить Эммануэля Макрона уйти. Годы презрения к французам, годы политики, провалившейся во всех областях. Он наносит стране невероятный вред уже семь долгих лет: разделяет ее, делает ее небезопасной, унижает ее на международном уровне, бросается в войну, ослабляет ее позиции во всем мире, заглушает ее голос в Европейском союзе и НАТО, проводит катастрофическую политику, требуемую ЕС, которая ведет нас к краху во всех секторах экономики (сельском хозяйстве, промышленности, здравоохранении, энергетике, иммиграции). Он должен уйти", - следует из текста петиции. Петицию запустила партия "Патриоты", она размещена на ее сайте. Основатель партии Флориан Филиппо также призвал выходить на манифестацию с требованием отставки Макрона в субботу, 7 декабря. Согласно опросу компании Elabe для телеканала BFMTV, 63% французов желали отставки Макрона в случае вотума недоверия его правительству.
https://ria.ru/20241204/frantsiya-1987427192.html
https://ria.ru/20241127/makron-1986116611.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, мишель барнье, флориан филиппо, нато, евросоюз
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Мишель Барнье, Флориан Филиппо, НАТО, Евросоюз
Во Франции запустили петицию с требованием отставки Макрона

Во Франции после вотума о недоверии Барнье запустили петицию об отставке Макрона

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 5 дек – РИА Новости. Во Франции запущена петиция с требованием отставки президента Эммануэля Макрона после того, как парламент принял вотум о недоверии премьеру Мишелю Барнье и правительство ушло в отставку.
В среду вотум недоверия премьер-министру был поддержан большинством депутатов и был принят. Мишель Барнье ушел с должности премьера, а правительство Франции было отправлено в отставку впервые с 1962 года.
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"Теперь мы должны использовать этот вотум, чтобы заставить Эммануэля Макрона уйти. Годы презрения к французам, годы политики, провалившейся во всех областях. Он наносит стране невероятный вред уже семь долгих лет: разделяет ее, делает ее небезопасной, унижает ее на международном уровне, бросается в войну, ослабляет ее позиции во всем мире, заглушает ее голос в Европейском союзе и НАТО, проводит катастрофическую политику, требуемую ЕС, которая ведет нас к краху во всех секторах экономики (сельском хозяйстве, промышленности, здравоохранении, энергетике, иммиграции). Он должен уйти", - следует из текста петиции.
Петицию запустила партия "Патриоты", она размещена на ее сайте. Основатель партии Флориан Филиппо также призвал выходить на манифестацию с требованием отставки Макрона в субботу, 7 декабря.
Согласно опросу компании Elabe для телеканала BFMTV, 63% французов желали отставки Макрона в случае вотума недоверия его правительству.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Опрос показал, сколько французов хотят отставки Макрона
27 ноября, 23:09
 
В миреФранцияЭммануэль МакронМишель БарньеФлориан ФилиппоНАТОЕвросоюз
 
 
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