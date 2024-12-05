https://ria.ru/20241205/eskalatsiya-1987518491.html

Писториус призвал ЕС не провоцировать военную эскалацию в Балтийском море

Писториус призвал ЕС не провоцировать военную эскалацию в Балтийском море - РИА Новости, 05.12.2024

Писториус призвал ЕС не провоцировать военную эскалацию в Балтийском море

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал власти ЕС при задержании подозреваемых в обходе санкций торговых судов РФ и КНР в Балтийском море избегать... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T15:31

2024-12-05T15:31

2024-12-05T15:31

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БЕРЛИН, 5 дек - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус призвал власти ЕС при задержании подозреваемых в обходе санкций торговых судов РФ и КНР в Балтийском море избегать провоцирующего военную эскалацию поведения. Ранее немецкое новостное агентство DPA заявило со ссылкой на источник в Брюсселе об инциденте в Балтийском море, в ходе которого команда неназванного российского судна якобы выпустила по пролетающему над акваторией Балтийского моря вертолету бундесвера сигнальные ракеты. Утверждалось, что вертолет проводил разведывательный полёт. Минобороны ФРГ позднее не стало подтверждать данное сообщение. "Недавно было задержано китайское грузовое судно. Я думаю, что это будет происходить чаще и должно происходить чаще, в том числе на уровне Европейского союза, потому что речь идет об обеспечении и поддержке санкций, введенных Европейским союзом и другими странами. И мы должны искать пути и средства, как делать это разумно и безопасно, не провоцируя военную эскалацию", - сказал Писториус в ответ на вопрос об инциденте в интервью радиостанции Deutschlandfunk. При этом министр не стал подтверждать описываемые в СМИ подробности, однако заявил что, якобы российские и китайские суда нередко делают "предупредительные выстрелы" сигнальными ракетами. В этом контексте Писториус упомянул также полёты российских истребителей с выключенными транспондерами. "То, что пытается делать российский флот то тут, то там – это, в определенной степени, подавать сигналы: "мы тут, не приближайтесь слишком близко", - утверждает министр. По его мнению, описанные им инциденты являются "классическим провоцирующим поведением", известным со времён холодной войны. "Однако стоит отметить, что в данном случае никто не пострадал и никому не угрожала опасность", - добавил он. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://ria.ru/20241204/frg-1987380768.html

https://ria.ru/20241129/frg-1986579577.html

https://ria.ru/20241130/sholts-1986649900.html

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россия, балтийское море, германия, борис писториус, владимир путин, евросоюз, в мире