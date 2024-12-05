https://ria.ru/20241205/ekspert_ra-1987599671.html

"Эксперт РА" повысил кредитный рейтинг ПСБ до максимального уровня

"Эксперт РА" повысил кредитный рейтинг ПСБ до максимального уровня - РИА Новости, 05.12.2024

"Эксперт РА" повысил кредитный рейтинг ПСБ до максимального уровня

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности ПСБ до максимального до уровня ruААA со стабильным прогнозом, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T19:03

2024-12-05T19:03

2024-12-05T19:03

россия

эксперт ра

псб (банк псб)

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности ПСБ до максимального до уровня ruААA со стабильным прогнозом, сообщает пресс-служба банка. Отмечается, что позитивное влияние на рейтинг оказывает усиление позиций в качестве опорного банка оборонно-промышленного комплекса России в связи с ожидаемой до апреля 2025 года полной консолидацией обслуживания портфеля контрактов государственного оборонного заказа, что, как подчеркивает рейтинговое агентство, отражает особую значимость ПСБ для единственного акционера – правительство РФ и, как следствие, очень высокую вероятность поддержки с его стороны в случае необходимости. Повышение рейтинга отражает сильные рыночные позиции ПСБ, высокую операционную эффективность, приемлемое качество активов и запас капитала, а также адекватную ликвидную позиция и высокий уровень корпоративного управления. ПСБ сохраняет ведущие позиции среди российских кредитных организаций по объему портфеля корпоративных кредитов и кредитов МСБ, а также по портфелю розничных ссуд, отмечает "Эксперт РА". Так, за период с 1 октября 2023 года по 1 октября 2024 года корпоративный кредитный портфель до вычета резервов под обесценение увеличился на 23%, розничный – на 15%. При этом ПСБ демонстрирует сильные показатели рентабельности и операционной эффективности – за девять месяцев 2024 года показатель ROE составляет 25%, соотношение расходов к доходам (CIR) - менее 40%. Также агентство учитывает высокую степень цифровизации бизнеса ПСБ и его клиентских сервисов. Аналитики "Эксперт РА" отмечают значительные компетенции и профессиональный опыт членов наблюдательного совета и правления ПСБ и развитую практику управления рисками. За счет динамичного роста активов и операционной эффективности ПСБ существенно перевыполнил ключевые целевые показатели, определенные стратегией развития на 2019-2023 годы, что также позитивно повлияло на рейтинговую оценку, отмечает "Эксперт РА". Год назад банком была утверждена стратегия на 2024-2028 годы, целевые показатели которой по итогам текущего года также предполагается перевыполнить. Ранее, в сентябре 2024 года, ПСБ получил наивысший рейтинг кредитоспособности ААА (RU) по национальной шкале рейтингового агентства АКРА. "Наивысший кредитный рейтинг ПСБ - показатель максимальной надежности, финансовой устойчивости и эффективности банка. Активно развивая универсальную бизнес-модель, мы качественно реализуем мандат на обслуживание расчетов ОПК, наращивая масштаб деятельности в российском экономическом пространстве. В прошлом году ПСБ успешно завершил первый 5-летний стратегический цикл, перевыполнив ключевые показатели как в части консолидации финансовых потоков сектора ОПК, так и в части доходности и эффективности универсального бизнеса. В новом стратегическом цикле ПСБ продолжает демонстрировать сильные результаты - мы лидируем на рынке по динамике активов, сохраняя сильные метрики финансовой устойчивости и прибыльности, что нашло отражение в повышении кредитного рейтинга до максимального уровня ААА", — прокомментировала главный финансовый директор ПСБ Татьяна Наумлинская.

https://ria.ru/20241205/demeshin-1987487220.html

https://ria.ru/20241122/psb-1985201636.html

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россия, эксперт ра, псб (банк псб)