https://ria.ru/20241205/ekologiya-1987560946.html

Путин призвал принимать своевременные решения в сфере защиты экологии

Путин призвал принимать своевременные решения в сфере защиты экологии - РИА Новости, 05.12.2024

Путин призвал принимать своевременные решения в сфере защиты экологии

Президент России Владимир Путин призвал проанализировать, что происходит в сфере защиты экологии, отметив необходимость принимать своевременные решения. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T16:24

2024-12-05T16:24

2024-12-05T16:36

россия

владимир путин

экология

экология в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987543695_0:0:2952:1660_1920x0_80_0_0_91de75971a363c7dec09231da1d3b725.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал проанализировать, что происходит в сфере защиты экологии, отметив необходимость принимать своевременные решения."На такой серьезной основе нужно проанализировать, что происходит в этой сфере (экологии - ред.), и своевременно, главное, своевременно принимать соответствующие решения", - сказал Путин во время выступления на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.Президент в четверг проводит в Кремле заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, в ходе которого планируется обсудить цели национального развития страны на ближайшие пять лет.

https://ria.ru/20241205/putin-1987563129.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, экология, экология в россии