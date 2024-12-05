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Путин призвал принимать своевременные решения в сфере защиты экологии - РИА Новости, 05.12.2024
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16:24 05.12.2024 (обновлено: 16:36 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/ekologiya-1987560946.html
Путин призвал принимать своевременные решения в сфере защиты экологии
Путин призвал принимать своевременные решения в сфере защиты экологии - РИА Новости, 05.12.2024
Путин призвал принимать своевременные решения в сфере защиты экологии
Президент России Владимир Путин призвал проанализировать, что происходит в сфере защиты экологии, отметив необходимость принимать своевременные решения. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T16:24
2024-12-05T16:36
россия
владимир путин
экология
экология в россии
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал проанализировать, что происходит в сфере защиты экологии, отметив необходимость принимать своевременные решения."На такой серьезной основе нужно проанализировать, что происходит в этой сфере (экологии - ред.), и своевременно, главное, своевременно принимать соответствующие решения", - сказал Путин во время выступления на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.Президент в четверг проводит в Кремле заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, в ходе которого планируется обсудить цели национального развития страны на ближайшие пять лет.
https://ria.ru/20241205/putin-1987563129.html
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россия, владимир путин, экология, экология в россии
Россия, Владимир Путин, Экология, Экология в России
Путин призвал принимать своевременные решения в сфере защиты экологии

Путин призвал проанализировать ситуацию в сфере защиты экологии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал проанализировать, что происходит в сфере защиты экологии, отметив необходимость принимать своевременные решения.
"На такой серьезной основе нужно проанализировать, что происходит в этой сфере (экологии - ред.), и своевременно, главное, своевременно принимать соответствующие решения", - сказал Путин во время выступления на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
Президент в четверг проводит в Кремле заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, в ходе которого планируется обсудить цели национального развития страны на ближайшие пять лет.
Заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
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