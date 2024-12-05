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"Очень символично". В Раде Зеленского сравнили с клоуном из комикса - РИА Новости, 05.12.2024
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05:31 05.12.2024 (обновлено: 08:18 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/dzhoklenskiy-1987442595.html
"Очень символично". В Раде Зеленского сравнили с клоуном из комикса
"Очень символично". В Раде Зеленского сравнили с клоуном из комикса - РИА Новости, 05.12.2024
"Очень символично". В Раде Зеленского сравнили с клоуном из комикса
Депутат Рады Артем Дмитрук сравнил Владимира Зеленского с суперзлодеем из американского комикса DC Джокером. Так нардеп прокомментировал в своем Telegram-канале РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T05:31
2024-12-05T08:18
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Депутат Рады Артем Дмитрук сравнил Владимира Зеленского с суперзлодеем из американского комикса DC Джокером. Так нардеп прокомментировал в своем Telegram-канале электронную версию книги политолога Константина Бондаренко о политической биографии Зеленского.По словам Дмитрука, глава киевского режима не упустил возможности и смог войти историю в качестве зловещего клоуна.&quot;У него был шанс войти в историю. Он вошел. Но с каким знаком? Клоуны бывают светлыми, солнечными, добрыми. Но есть и клоуны другого типа. Например, Джокер&quot;, — написал он.Дмитрук также увидел символическую связь между тем, что первый фильм о Джокере вышел в 2019 году, в год начала президентства Зеленского, а в 2024 году вышло продолжение под названием "Джокер: Безумие на двоих"."Очень символично", — добавил он.Дмитрук не уточнил, что именно символично в биографии Зеленского в сравнении с историей злодея Джокера из фильма "Джокер: Безумие на двоих", финал которого трагичен, но неоднозначен.Срок должностных полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда пришлось бы отменять закон о военном положении — его действие не означает пролонгации результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
https://ria.ru/20241205/sholts-1987436097.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, константин бондаренко, верховная рада украины, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Константин Бондаренко, Верховная Рада Украины, Владимир Путин
"Очень символично". В Раде Зеленского сравнили с клоуном из комикса

Депутат Рады Дмитрук сравнил Зеленского с суперзлодеем из комиксов — Джокером

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Депутат Рады Артем Дмитрук сравнил Владимира Зеленского с суперзлодеем из американского комикса DC Джокером. Так нардеп прокомментировал в своем Telegram-канале электронную версию книги политолога Константина Бондаренко о политической биографии Зеленского.
По словам Дмитрука, глава киевского режима не упустил возможности и смог войти историю в качестве зловещего клоуна.
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"У него был шанс войти в историю. Он вошел. Но с каким знаком? Клоуны бывают светлыми, солнечными, добрыми. Но есть и клоуны другого типа. Например, Джокер", — написал он.

Дмитрук также увидел символическую связь между тем, что первый фильм о Джокере вышел в 2019 году, в год начала президентства Зеленского, а в 2024 году вышло продолжение под названием "Джокер: Безумие на двоих".
"Очень символично", — добавил он.
Дмитрук не уточнил, что именно символично в биографии Зеленского в сравнении с историей злодея Джокера из фильма "Джокер: Безумие на двоих", финал которого трагичен, но неоднозначен.
Срок должностных полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда пришлось бы отменять закон о военном положении — его действие не означает пролонгации результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
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