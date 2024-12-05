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Договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР вступил в силу - РИА Новости, 05.12.2024
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03:49 05.12.2024 (обновлено: 04:04 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/dogovor-1987438435.html
Договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР вступил в силу
Договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР вступил в силу - РИА Новости, 05.12.2024
Договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР вступил в силу
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР вступил в силу, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T03:49
2024-12-05T04:04
россия
москва
пхеньян
владимир путин
андрей руденко
ким чен ын
оон
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР вступил в силу, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Как отмечается, в среду в Москве состоялся обмен ратификационными грамотами договора. "Заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Чон Гю и заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Юрьевич Руденко подписали протокол об обмене ратификационными грамотами. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Корейской Народно-Демократической Республикой и Российской Федерацией вступил в силу со дня обмена ратификационными грамотами в соответствии со статьей 22 договора – 4 декабря 2024 года", - передает агентство. ЦТАК также указывает, что основанные на договоре мощные отношения между РФ и КНДР, "будучи сильным механизмом обеспечения безопасности, способствующим благосостоянию народов двух стран, смягчающим ситуацию в регионе и гарантирующим международную стратегическую стабильность, послужат мощной движущей силой ускорения формирования самостоятельного и справедливого многополярного миропорядка, где не существуют господство, подчинение и гегемония". Россия и КНДР в ходе визита российского лидера Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, четвертая статья которого предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности. Девятого ноября закон о ратификации нового договора был подписан российским президентом, а 11 ноября документ был ратифицирован указом лидера КНДР Ким Чен Ына. Новое соглашение призвано заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года, оно должно было вступить в силу после обмена ратификационными грамотами. Ранее, выступая в ходе рассмотрения вопроса о ратификации договора в российском парламенте, замглавы МИД РФ Андрей Руденко отмечал, что содержание статьи 4, предусматривающей оказание взаимной военной помощи, "явно свидетельствует о том, что договор носит оборонительный характер, не направлен против безопасности третьих стран, нацелен на поддержание стабильности в регионе Северо-Восточной Азии". Он указывал, что обновление договорно-правовой базы является законной мерой, "призванной купировать множащиеся региональные и глобальные угрозы со стороны коллективного Запада во главе с США". По словам замминистра, новый договор "не носит конфронтационного характера, не представляет угрозы другим государствам и не нарушает архитектуры безопасности в Северо-Восточной Азии", поскольку "не предусматривает формирование военного союза". Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР содержит статью об оказании военной помощи, но что Россия и КНДР будут делать в рамках этой статьи - это дело двух государств. Путин также подчеркивал, что в Москве никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к совместным договоренностям серьезно.
https://ria.ru/20241120/pentagon-1984915857.html
https://ria.ru/20240620/dogovor-1954143344.html
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россия, москва, пхеньян, владимир путин, андрей руденко, ким чен ын, оон, в мире
Россия, Москва, Пхеньян, Владимир Путин, Андрей Руденко, Ким Чен Ын, ООН, В мире
Договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР вступил в силу

ЦТАК: договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР вступил в силу

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне
Вид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР вступил в силу, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Как отмечается, в среду в Москве состоялся обмен ратификационными грамотами договора.
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"Заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Чон Гю и заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Юрьевич Руденко подписали протокол об обмене ратификационными грамотами. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Корейской Народно-Демократической Республикой и Российской Федерацией вступил в силу со дня обмена ратификационными грамотами в соответствии со статьей 22 договора – 4 декабря 2024 года", - передает агентство.
ЦТАК также указывает, что основанные на договоре мощные отношения между РФ и КНДР, "будучи сильным механизмом обеспечения безопасности, способствующим благосостоянию народов двух стран, смягчающим ситуацию в регионе и гарантирующим международную стратегическую стабильность, послужат мощной движущей силой ускорения формирования самостоятельного и справедливого многополярного миропорядка, где не существуют господство, подчинение и гегемония".
Россия и КНДР в ходе визита российского лидера Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, четвертая статья которого предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой и ряда двусторонних соглашений - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
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Девятого ноября закон о ратификации нового договора был подписан российским президентом, а 11 ноября документ был ратифицирован указом лидера КНДР Ким Чен Ына. Новое соглашение призвано заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года, оно должно было вступить в силу после обмена ратификационными грамотами.
Ранее, выступая в ходе рассмотрения вопроса о ратификации договора в российском парламенте, замглавы МИД РФ Андрей Руденко отмечал, что содержание статьи 4, предусматривающей оказание взаимной военной помощи, "явно свидетельствует о том, что договор носит оборонительный характер, не направлен против безопасности третьих стран, нацелен на поддержание стабильности в регионе Северо-Восточной Азии". Он указывал, что обновление договорно-правовой базы является законной мерой, "призванной купировать множащиеся региональные и глобальные угрозы со стороны коллективного Запада во главе с США". По словам замминистра, новый договор "не носит конфронтационного характера, не представляет угрозы другим государствам и не нарушает архитектуры безопасности в Северо-Восточной Азии", поскольку "не предусматривает формирование военного союза".
Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР содержит статью об оказании военной помощи, но что Россия и КНДР будут делать в рамках этой статьи - это дело двух государств. Путин также подчеркивал, что в Москве никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к совместным договоренностям серьезно.
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