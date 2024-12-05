https://ria.ru/20241205/dengi-1805934753.html

Перевод по ошибке: как вернуть деньги на свою карту

Как вернуть деньги на карту обратно, если перевод был ошибочным

Перевод по ошибке: как вернуть деньги на свою карту

Что делать, если отправил денежные средства по неверным реквизитам, как вернуть деньги обратно на банковскую карту, если совершен ошибочный перевод другому... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T13:32

2024-12-05T13:32

2024-12-05T13:32

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Что делать, если отправил денежные средства по неверным реквизитам, как вернуть деньги обратно на банковскую карту, если совершен ошибочный перевод другому человеку по номеру телефона или через мобильное приложение, какие действия нужно совершить, когда перевел средства с карты Сбербанка, поверив мошенникам, советы экспертов - в материале РИА Новости.Как вернуть деньги на картуОт ошибочного перевода денег никто не застрахован. Ситуации бывают различные и в зависимости от того, что произошло, они подпадают под действие гражданского или уголовного права.Перевод совершен по несуществующим реквизитамЕсли деньги переведены на несуществующий счет или допущена ошибка в реквизитах, то средства могут "зависнуть" как невыясненный платеж либо автоматически вернутся обратно."Можно обратиться в банк-отправитель и написать заявление с просьбой уточнить реквизиты, тогда средства дойдут до адресата, если в течение пяти рабочих дней банк-получатель не получит уточняющих сведений, деньги вернутся обратно на ваш счёт", - объясняет адвокат Максим Овчинников.Перевод совершен на карту другого человекаЭто одна из самых сложных ситуаций. Возможность вернуть деньги зависит от того, каким способом они были переведены."Труднее всего вернуть средства в случае перевода их через мобильное приложение, так как они перечисляются мгновенно и банк не может отменить это действие. Если же деньги были отправлены по номеру счета, то вероятность успешного отзыва платежа будет выше, поскольку такие операции занимают определенное время", - отмечает Кирилл Резник, юрист "Единого центра защиты".Герман Салказанов, руководитель юридической компании S&K Svoboda, советует в случае перевода по номеру телефона позвонить или написать человеку, объяснить ситуацию, так как данные виды платежей невозможно вернуть через банк, они являются мгновенными.В любом случае желательно незамедлительно обратиться в службу поддержки обслуживающего банка и подробно объяснить ситуацию с указанием даты, времени и суммы транзакции."Будет не лишним приложить какие-либо документы, которые смогут подтвердить оплату: скриншоты переписок или сканы чека, квитанции. Успех отмены ошибочного платежа зависит от множества обстоятельств, в любом случае служба безопасности банка будет обязана изучить подробности транзакции (что может занять некоторое время). В случае обнаружения ошибочного перевода спустя некоторое время банк скорее всего не сможет самостоятельно отменить такую операцию и вернуть денежные средства. Поэтому в этой ситуации важно действовать оперативно", - предупреждает Гюльнара Аллямова, студентка юридического факультета МГУ.Если быстро отменить перевод не удалось, а получатель денег отказался добровольно вернуть денежные средства, необходимо обратиться в суд с иском о неосновательном обогащении ответчика (п. 1 ст. 1102 ГК РФ). По словам Антона Ковалёва, руководителя направления правового сопровождения ООО "АСК", правовые основания для обращения в суд указаны в статье 1102 ГК РФ (правила о неосновательном обогащении применяются независимо от того, явилось оно результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли), позиции Верховного Суда РФ в определениях от 18.12.2018 № 5-КГ18-260, от 22.12.2015 по делу № 306-ЭС15-12164, А55-5313/2014, от 26.01.2010 № 71-В09-15 и других."Так Верховный суд РФ в 2021 году встал на защиту рассеянного клиента одного из российских банков. Высшая судебная инстанция сформулировала важную правовую позицию: именно "ошибочный получатель" денежных средств должен доказать, что перевод был совершен правильно, или вернуть приобретенное за счет другого лица без каких-либо на то оснований имущество (Определение Верховного суда РФ № 21-КГ20-9-К5)", - рассказывает Гюльнара Аллямова.При подаче заявления в суд необходимо предоставить сведения об ответчике, в первую очередь, его место жительства. Сложности возникают из-за того, что банк совершенно обоснованно отказывает в предоставлении такой информации. В таком случае эксперт советует обратиться в Главное управление по вопросам миграции МВД России. Запросить адресно-справочную информацию о любом лице можно онлайн с помощью портала “Госуслуги”. При цене иска до 50 000 руб. заявление нужно подавать мировому судье, если сумма превышает 50 000 руб. – в районный суд.Перевод совершен в другой банкЕсли перевод осуществлен на счет в другом банке, действия отправителя должны быть такими же, как и в случае ошибочного перевода на карту."Необходимо написать в службу поддержки своего банка, так как именно он проводит операцию. Если там помочь не могут, то придется просить вернуть деньги добровольно или же требовать это через суд", - говорит Оксана Васильева, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.Перевод совершен на счет юридического лицаЕсли ошибочный перевод попал юридическому лицу, нужно найти компанию по реквизитам и связаться с бухгалтерией, представив ей копию документа о направлении платежа."Юридическим лицам крайне нежелательно получать деньги от физических без договора или иных оснований. Если контролирующие органы увидят поступление денег на счет, но при этом у фирмы не будет документов, указывающих, что они получены за конкретный товар или услугу, у них могут возникнуть вопросы. В такой ситуации вернуть свои денежные средства от юридического лица может быть даже проще, чем от другого человека, фирма сама должна быть заинтересована отдать их обратно", - объясняет Кирилл Резник."Любому предпринимателю будет выгоднее вернуть ошибочный платеж, чем нарваться на риск судебных тяжб по причине неосновательного обогащения (ст.1102 ГК РФ). Срок возврата в таком случае составляет, как правило, 10 календарных дней", - добавляет предприниматель Ольга Клёстова.Получив отказ от добровольного возврата, пострадавший может инициировать процедуру чарджбэк (оспаривание платежа). По словам Ирины Андриевской, директора по контенту и аналитике финансового маркетплейса "Выберу.ру", происходит она следующим образом:Но чарджбэк не дает стопроцентной гарантии, что деньги вернутся.Отправитель стал жертвой мошеннической схемыВ случае если отправитель пострадал из-за действий мошенников, следует обратиться в правоохранительные органы с заявлением о преступлении. В нем необходимо указать всю имеющуюся информацию и максимально подробно изложить обстоятельства дела. Например, время совершения перевода, номер карты, куда и кому перечислялись деньги, ФИО владельца карточки, IP-адрес и прочее.Российское законодательство предусматривает административную или уголовную ответственность за хищение денежных средств путем обмана или злоупотребления доверием. Вид наказания дифференцируются в зависимости от размера суммы, полученной злоумышленником. Так, например, выделяют мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину (от 5 000 руб.), хищение в крупном (от 250 000 руб.) и особо крупном (от 1 000 000 руб.) размерах.Первый вариант является оценочным и определяется с учетом имущественного положения потерпевшего. По словам Гюльнары Аллямовой, в этом случае при обращении в полицию необходимо представить документы, подтверждающие значимость потерянной суммы (справки об уровне дохода каждого из членов семьи, наличие иждивенцев и прочее)."Обычно в уголовном аспекте вернуть средства очень тяжело, поскольку схемы мошенников предусматривают их высокую степень анонимности и защищенности. Многое в таком случае значит фактор времени и осведомленности потерпевшего о том, с кем он вообще взаимодействовал", - говорит Владислав Ким, юрист в области защиты бизнеса и граждан.Что требовать от полицииОтказать в принятии заявления в полиции не могут, они обязаны выдать талон – уведомление, который подтверждает факт получения заявления в определенное время и дату."После этого проводится проверка, которая будет быстрее, если потерпевший представит необходимые документы, по итогам которой возможно будет принято решение о возбуждении уголовного дела", - говорит Максим Овчинников."Сотрудники полиции должны провести оперативные мероприятия по проверке сообщения о преступлении. Правоохранительные органы вправе запрашивать конфиденциальную информацию у банковских организаций: таким образом они смогут выяснить данные правонарушителя, местонахождение которого чаще всего неизвестно потерпевшему. Также для системы органов внутренних дел не является препятствием проживание получателя денежных средств в другом регионе России", - уточняет Гюльнара Аллямова.Как подать в судИск подается по месту жительства ответчика. Есть два основных способа подачи искового заявления: на бумажном носителе в канцелярию суда или по почте, а также в электронном виде."В суд необходимо написать исковое заявление и приложить к нему все документы, подтверждающие позицию заявителя. В исковом заявлении необходимо написать, что перевод произошел случайно и требовать от получателя возврата денег, ссылаясь на неосновательное обогащение. Если о мошенничестве заявлено в полицию и материалов в деле достаточно, то правоохранительные органы сами подадут заявление в суд", - уточняет Оксана Васильева.Сроки возврата денегВ соответствии с законодательством, банк должен вернуть пострадавшему денежные средства в срок от 3 до 40 дней после поступления заявления в банковскую систему, но сроки возврата в каждом конкретном случае различны."Судебное разбирательство по возврату денег может затянутся на срок от 1,5 до 8 месяцев, а после вынесения судебного акта необходимо еще пройти процедуру принудительного исполнения (обратиться с службу судебных приставов)", - говорит адвокат Александра Медведева."С самим судебным разбирательством не следует затягивать, поскольку на требования о неосновательном обогащении распространяется трехгодичный срок исковой давности (п. 1 ст. 196 ГК РФ). В любом случае в целях более оперативного и профессионального подхода к решению проблемы рекомендую пользоваться квалифицированной юридической помощью. Более того, в случае положительного исхода спора расходы на юриста могут быть возмещены лицу, обратившемуся в суд за возвратом случайной выплаты в соответствии со ст. 103 ГПК РФ", - советует Владислав Ким.Советы экспертовЭксперты советуют никогда не затягивать и срочно связываться с банком, как только пришло уведомление об операции."В конце 2021 года Центральный Банк РФ разработал предложения по увеличению сумм возмещения банками списанных мошенниками денег с карточных счетов. Жертвам злоумышленников будет определена сумма, которую банки должны будут вернуть в упрощенном порядке. Регулятор подготовил изменения в 161 ФЗ "О национальной платежной системе" и обсуждает инициативу с самими банками. Будет ли сумма фиксированной или расчетной (как часть от похищенного, например, 80%), станет ясно, если закон будет принят. Обязанность клиента, предусмотренная инициативой ЦБ, сообщить в банк о мошенничестве не позднее следующего дня после получения уведомления банка о подозрительной операции. Но пока инициатива не стала законопроектом. Летом 2022 года комитет Госдумы по финансовому рынку разработал проект поправок в закон "О национальной платежной системе", в котором предложил обязать банки блокировать перевод клиента на два дня даже при подтверждении операции. За это время кредитная организация должна проверить получателя платежа по базе данных мошенников ЦБ. Однако сама база данных обновляется с регулярностью в 5-7 дней. За это время мошенники смогут воспользоваться переведёнными деньгами. Поэтому вряд ли такая мера защиты будет эффективной", - делится Ирина Андриевская.

https://ria.ru/20220517/moshennichestvo-1789020296.html

https://ria.ru/20220316/karta-1778525774.html

https://ria.ru/20220118/internet-moshennichestvo-1768431202.html

https://ria.ru/20211209/moshenniki-1762829761.html

https://ria.ru/20211117/rasprodazhi-1759388835.html

https://ria.ru/20211105/karta-1757761342.html

https://ria.ru/20210913/dengi-1749219369.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, россия, деньги, карта "мир", мошенники, мошенничество, банки