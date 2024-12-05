https://ria.ru/20241205/demeshin-1987487220.html

Деловой центр и гостиницу построят в Хабаровске при участии ПСБ

Деловой центр и гостиницу построят в Хабаровске при участии ПСБ - РИА Новости, 05.12.2024

Деловой центр и гостиницу построят в Хабаровске при участии ПСБ

Финансово-деловой центр и пятизвездочную гостиницу построят в Хабаровске при участии ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ), сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T11:48

2024-12-05T11:48

2024-12-05T12:01

хабаровский край

хабаровский край

хабаровск

дмитрий демешин

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ХАБАРОВСК, 5 дек - РИА Новости. Финансово-деловой центр и пятизвездочную гостиницу построят в Хабаровске при участии ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ), сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Глава региона находится с рабочей поездкой в Москве. "Очередным шагом к воплощению в жизнь мастер-плана Хабаровска станет строительство финансово-делового центра "Хабаровск-Сити" и пятизвёздочного отеля. Поддержит в этом наш регион ПСБ, с председателем которого Петром Фрадковым мы подписали в Москве соглашение о сотрудничестве", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что ПСБ - давний партнёр Хабаровского края, участвующий во многих инфраструктурных проектах. Реализация новых не только принесёт пользу экономике региона, но и даст дополнительные рабочие места. Демешин напомнил, что комплексный мастер-план города Хабаровска, утверждённый президентом России Владимиром Путиным, включает создание новых городских пространств, привлекательных и для гостей, и для жителей города. Глава региона уверен, что во взаимодействии с такими партнёрами, как ПСБ, есть возможность реализовать ряд крупных проектов, которые будут способствовать скорейшему воплощению в жизнь долгосрочных замыслов. Правительство региона сообщает, что проект "Хабаровск-Сити" направлен на создание крупнейшего делового центра на Дальнем Востоке, где будут реализованы новейшие градостроительные и архитектурные решения и который станет экономическим хабом, объединяющим бизнес, государственные и финансовые институты, пространством международного сотрудничества, местом сосредоточения досуговых объектов, привлекательных для жителей города и туристов. Планируется, что в новом районе будущего делового центра будут размещаться в том числе филиал ПСБ и его структурные подразделения. ПСБ - российский банк, основанный в 1995 году. Входит в составляемый Банком России перечень системно значимых кредитных организаций, а также в первую пятерку крупнейших банков страны по объёму активов. С 2018 года ПСБ - опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Входит в десятку банков по объёму выдачи ипотеки. 100 % голосующих акций ПСБ принадлежит России в лице Росимущества.

https://ria.ru/20241205/psb-1987475882.html

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хабаровский край, хабаровск, дмитрий демешин