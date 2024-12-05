Рейтинг@Mail.ru
Деловой центр и гостиницу построят в Хабаровске при участии ПСБ - РИА Новости, 05.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
11:48 05.12.2024 (обновлено: 12:01 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/demeshin-1987487220.html
Деловой центр и гостиницу построят в Хабаровске при участии ПСБ
Деловой центр и гостиницу построят в Хабаровске при участии ПСБ - РИА Новости, 05.12.2024
Деловой центр и гостиницу построят в Хабаровске при участии ПСБ
Финансово-деловой центр и пятизвездочную гостиницу построят в Хабаровске при участии ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ), сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T11:48
2024-12-05T12:01
хабаровский край
хабаровский край
хабаровск
дмитрий демешин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987489487_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_a40f704fcd3932b9c656e361d9b8e38d.jpg
ХАБАРОВСК, 5 дек - РИА Новости. Финансово-деловой центр и пятизвездочную гостиницу построят в Хабаровске при участии ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ), сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Глава региона находится с рабочей поездкой в Москве. "Очередным шагом к воплощению в жизнь мастер-плана Хабаровска станет строительство финансово-делового центра "Хабаровск-Сити" и пятизвёздочного отеля. Поддержит в этом наш регион ПСБ, с председателем которого Петром Фрадковым мы подписали в Москве соглашение о сотрудничестве", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что ПСБ - давний партнёр Хабаровского края, участвующий во многих инфраструктурных проектах. Реализация новых не только принесёт пользу экономике региона, но и даст дополнительные рабочие места. Демешин напомнил, что комплексный мастер-план города Хабаровска, утверждённый президентом России Владимиром Путиным, включает создание новых городских пространств, привлекательных и для гостей, и для жителей города. Глава региона уверен, что во взаимодействии с такими партнёрами, как ПСБ, есть возможность реализовать ряд крупных проектов, которые будут способствовать скорейшему воплощению в жизнь долгосрочных замыслов. Правительство региона сообщает, что проект "Хабаровск-Сити" направлен на создание крупнейшего делового центра на Дальнем Востоке, где будут реализованы новейшие градостроительные и архитектурные решения и который станет экономическим хабом, объединяющим бизнес, государственные и финансовые институты, пространством международного сотрудничества, местом сосредоточения досуговых объектов, привлекательных для жителей города и туристов. Планируется, что в новом районе будущего делового центра будут размещаться в том числе филиал ПСБ и его структурные подразделения. ПСБ - российский банк, основанный в 1995 году. Входит в составляемый Банком России перечень системно значимых кредитных организаций, а также в первую пятерку крупнейших банков страны по объёму активов. С 2018 года ПСБ - опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Входит в десятку банков по объёму выдачи ипотеки. 100 % голосующих акций ПСБ принадлежит России в лице Росимущества.
https://ria.ru/20241205/psb-1987475882.html
хабаровский край
хабаровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987489487_55:0:1194:854_1920x0_80_0_0_0d99d918a226ed2b4626c7fab7318ea2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хабаровский край, хабаровск, дмитрий демешин
Хабаровский край, Хабаровский край, Хабаровск, Дмитрий Демешин
Деловой центр и гостиницу построят в Хабаровске при участии ПСБ

Демешин: деловой центр и гостиницу построят в Хабаровске при участии ПСБ

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяВрио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин и глава ПСБ Петр Фрадков во время подписания соглашения о сотрудничестве
Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин и глава ПСБ Петр Фрадков во время подписания соглашения о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин и глава ПСБ Петр Фрадков во время подписания соглашения о сотрудничестве
Читать ria.ru в
Дзен
ХАБАРОВСК, 5 дек - РИА Новости. Финансово-деловой центр и пятизвездочную гостиницу построят в Хабаровске при участии ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ), сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Глава региона находится с рабочей поездкой в Москве.
"Очередным шагом к воплощению в жизнь мастер-плана Хабаровска станет строительство финансово-делового центра "Хабаровск-Сити" и пятизвёздочного отеля. Поддержит в этом наш регион ПСБ, с председателем которого Петром Фрадковым мы подписали в Москве соглашение о сотрудничестве", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что ПСБ - давний партнёр Хабаровского края, участвующий во многих инфраструктурных проектах. Реализация новых не только принесёт пользу экономике региона, но и даст дополнительные рабочие места.
Демешин напомнил, что комплексный мастер-план города Хабаровска, утверждённый президентом России Владимиром Путиным, включает создание новых городских пространств, привлекательных и для гостей, и для жителей города. Глава региона уверен, что во взаимодействии с такими партнёрами, как ПСБ, есть возможность реализовать ряд крупных проектов, которые будут способствовать скорейшему воплощению в жизнь долгосрочных замыслов.
Правительство региона сообщает, что проект "Хабаровск-Сити" направлен на создание крупнейшего делового центра на Дальнем Востоке, где будут реализованы новейшие градостроительные и архитектурные решения и который станет экономическим хабом, объединяющим бизнес, государственные и финансовые институты, пространством международного сотрудничества, местом сосредоточения досуговых объектов, привлекательных для жителей города и туристов. Планируется, что в новом районе будущего делового центра будут размещаться в том числе филиал ПСБ и его структурные подразделения.
ПСБ - российский банк, основанный в 1995 году. Входит в составляемый Банком России перечень системно значимых кредитных организаций, а также в первую пятерку крупнейших банков страны по объёму активов. С 2018 года ПСБ - опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Входит в десятку банков по объёму выдачи ипотеки. 100 % голосующих акций ПСБ принадлежит России в лице Росимущества.
Масштабные инфраструктурные проекты реализуют в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
ПСБ и Хабаровский край договорились о реализации масштабных проектов
Вчера, 11:03
 
Хабаровский крайХабаровский крайХабаровскДмитрий Демешин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала