https://ria.ru/20241205/chuvashija-1987616710.html

В Чувашии расследуют массовое отравление школьников

В Чувашии расследуют массовое отравление школьников - РИА Новости, 05.12.2024

В Чувашии расследуют массовое отравление школьников

Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил возбудили в Чувашии после массового отравления учеников деревенской школы, сообщает региональное... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T22:23

2024-12-05T22:23

2024-12-05T22:23

происшествия

здоровье - общество

россия

чувашская республика (чувашия)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 дек - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил возбудили в Чувашии после массового отравления учеников деревенской школы, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, вечером 4 декабря в больницу обратились двое учеников Вотланской школы Аликовского муниципального округа с жалобами на плохое состояние здоровья и пищевое расстройство. Они госпитализированы. Пятого декабря в течение дня еще у нескольких учащихся школы сотрудниками медицинского учреждения выявлены аналогичные симптомы - им медицинская помощь оказывается амбулаторно. "Возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание). Устанавливаются и допрашиваются очевидцы произошедшего, назначены медицинские и санитарно-эпидемиологическая судебные экспертизы. Точная причина заболевания детей будет установлена после проведения необходимых исследований", - говорится в сообщении регионального СУСК. Подчеркивается, что в ходе осмотра места происшествия следователем были обнаружены и изъяты продукты питания, условия хранения которых не соответствовали предъявляемым требованиям. В ближайшее время они будут направлены на бактериологическое исследование. "К расследованию также будут привлечены сотрудники Росздравнадзора по Чувашской Республике. В ходе следствия будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологических правил при организации питания в школе", - отмечается в сообщении. Ранее администрация Аликовского района сообщила о том, что 9 учеников школы деревни Вотланы обратились к врачам с симптомами пищевого отравления. Двое были госпитализированы, еще 7 человек находятся на амбулаторном лечении. Всего в деревенской школе обучаются 36 школьников и 18 дошкольников.

https://ria.ru/20241115/novocheboksarsk-1984003304.html

https://ria.ru/20241118/chuvashija-1984431267.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, здоровье - общество, россия, чувашская республика (чувашия), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)