В Чувашии расследуют массовое отравление школьников
В Чувашии возбудили дело после массового отравления учеников деревенской школы
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 дек - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил возбудили в Чувашии после массового отравления учеников деревенской школы, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, вечером 4 декабря в больницу обратились двое учеников Вотланской школы Аликовского муниципального округа с жалобами на плохое состояние здоровья и пищевое расстройство. Они госпитализированы. Пятого декабря в течение дня еще у нескольких учащихся школы сотрудниками медицинского учреждения выявлены аналогичные симптомы - им медицинская помощь оказывается амбулаторно.
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"Возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание). Устанавливаются и допрашиваются очевидцы произошедшего, назначены медицинские и санитарно-эпидемиологическая судебные экспертизы. Точная причина заболевания детей будет установлена после проведения необходимых исследований", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Подчеркивается, что в ходе осмотра места происшествия следователем были обнаружены и изъяты продукты питания, условия хранения которых не соответствовали предъявляемым требованиям. В ближайшее время они будут направлены на бактериологическое исследование.
"К расследованию также будут привлечены сотрудники Росздравнадзора по Чувашской Республике. В ходе следствия будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологических правил при организации питания в школе", - отмечается в сообщении.
Ранее администрация Аликовского района сообщила о том, что 9 учеников школы деревни Вотланы обратились к врачам с симптомами пищевого отравления. Двое были госпитализированы, еще 7 человек находятся на амбулаторном лечении. Всего в деревенской школе обучаются 36 школьников и 18 дошкольников.