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В Чувашии расследуют массовое отравление школьников - РИА Новости, 05.12.2024
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22:23 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/chuvashija-1987616710.html
В Чувашии расследуют массовое отравление школьников
В Чувашии расследуют массовое отравление школьников - РИА Новости, 05.12.2024
В Чувашии расследуют массовое отравление школьников
Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил возбудили в Чувашии после массового отравления учеников деревенской школы, сообщает региональное... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T22:23
2024-12-05T22:23
происшествия
здоровье - общество
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федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 дек - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил возбудили в Чувашии после массового отравления учеников деревенской школы, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, вечером 4 декабря в больницу обратились двое учеников Вотланской школы Аликовского муниципального округа с жалобами на плохое состояние здоровья и пищевое расстройство. Они госпитализированы. Пятого декабря в течение дня еще у нескольких учащихся школы сотрудниками медицинского учреждения выявлены аналогичные симптомы - им медицинская помощь оказывается амбулаторно. "Возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание). Устанавливаются и допрашиваются очевидцы произошедшего, назначены медицинские и санитарно-эпидемиологическая судебные экспертизы. Точная причина заболевания детей будет установлена после проведения необходимых исследований", - говорится в сообщении регионального СУСК. Подчеркивается, что в ходе осмотра места происшествия следователем были обнаружены и изъяты продукты питания, условия хранения которых не соответствовали предъявляемым требованиям. В ближайшее время они будут направлены на бактериологическое исследование. "К расследованию также будут привлечены сотрудники Росздравнадзора по Чувашской Республике. В ходе следствия будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологических правил при организации питания в школе", - отмечается в сообщении. Ранее администрация Аликовского района сообщила о том, что 9 учеников школы деревни Вотланы обратились к врачам с симптомами пищевого отравления. Двое были госпитализированы, еще 7 человек находятся на амбулаторном лечении. Всего в деревенской школе обучаются 36 школьников и 18 дошкольников.
https://ria.ru/20241115/novocheboksarsk-1984003304.html
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происшествия, здоровье - общество, россия, чувашская республика (чувашия), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Чувашская Республика (Чувашия), Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
В Чувашии расследуют массовое отравление школьников

В Чувашии возбудили дело после массового отравления учеников деревенской школы

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 дек - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил возбудили в Чувашии после массового отравления учеников деревенской школы, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, вечером 4 декабря в больницу обратились двое учеников Вотланской школы Аликовского муниципального округа с жалобами на плохое состояние здоровья и пищевое расстройство. Они госпитализированы. Пятого декабря в течение дня еще у нескольких учащихся школы сотрудниками медицинского учреждения выявлены аналогичные симптомы - им медицинская помощь оказывается амбулаторно.
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"Возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание). Устанавливаются и допрашиваются очевидцы произошедшего, назначены медицинские и санитарно-эпидемиологическая судебные экспертизы. Точная причина заболевания детей будет установлена после проведения необходимых исследований", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Подчеркивается, что в ходе осмотра места происшествия следователем были обнаружены и изъяты продукты питания, условия хранения которых не соответствовали предъявляемым требованиям. В ближайшее время они будут направлены на бактериологическое исследование.
"К расследованию также будут привлечены сотрудники Росздравнадзора по Чувашской Республике. В ходе следствия будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологических правил при организации питания в школе", - отмечается в сообщении.
Ранее администрация Аликовского района сообщила о том, что 9 учеников школы деревни Вотланы обратились к врачам с симптомами пищевого отравления. Двое были госпитализированы, еще 7 человек находятся на амбулаторном лечении. Всего в деревенской школе обучаются 36 школьников и 18 дошкольников.
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