Чибис: приоритизация Арктики в нацпроектах поможет регионам развиваться
Чибис: приоритизация Арктики в нацпроектах поможет регионам активнее развиваться
© Фото : Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
© Фото : Фотохост-агентство РИА Новости
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Архивное фото
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МУРМАНСК, 5 дек – РИА Новости. Приоритизация мероприятий по реализации мастер-планов в нацпроектах, которую поддержал президент РФ Владимир Путин, поможет арктическим регионам развиваться еще активнее, отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который ранее вносил такую инициативу.
В четверг Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам поручил в течение месяца предусмотреть в новых нацпроектах отдельные мероприятия по развитию городов Дальнего Востока и Арктической зоны.
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"Арктика будет приоритизирована в новых национальных проектах по поручению президента России..! Это поможет арктическим регионам и, конечно же, Мурманской области развиваться еще активнее и создавать масштабные социальные проекты и объекты для северян", - написал Чибис в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что это предложение он обсуждал с главой государства на встрече в августе, когда просил обеспечить приоритетное финансирование нацпроектов в Арктике, и далее на разных федеральных площадках, в том числе на комиссии Госсовета по направлению "Северный морской путь и Арктика" фиксировали важность принятия этого решения.
Ввести понятие "опорные арктические города" Чибис предложил в мае 2023 года на заседании рабочей группы по развитию Арктики. По поручению президента по итогам визита в регион в июле 2023 года правительством РФ определены 16 опорных населённых пунктов Арктической зоны РФ, для которых необходимо разработать мастер-планы и комплексные планы долгосрочного социально-экономического развития до 2035 года. Эта работа была проведена в течение года.