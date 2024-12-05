https://ria.ru/20241205/chibis-1987603832.html

Чибис: приоритизация Арктики в нацпроектах поможет регионам развиваться

Чибис: приоритизация Арктики в нацпроектах поможет регионам развиваться - РИА Новости, 05.12.2024

Чибис: приоритизация Арктики в нацпроектах поможет регионам развиваться

Приоритизация мероприятий по реализации мастер-планов в нацпроектах, которую поддержал президент РФ Владимир Путин, поможет арктическим регионам развиваться еще РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T19:54

2024-12-05T19:54

2024-12-05T19:54

мурманская область

андрей чибис

арктика

россия

мурманская область

владимир путин

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МУРМАНСК, 5 дек – РИА Новости. Приоритизация мероприятий по реализации мастер-планов в нацпроектах, которую поддержал президент РФ Владимир Путин, поможет арктическим регионам развиваться еще активнее, отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который ранее вносил такую инициативу. В четверг Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам поручил в течение месяца предусмотреть в новых нацпроектах отдельные мероприятия по развитию городов Дальнего Востока и Арктической зоны. "Арктика будет приоритизирована в новых национальных проектах по поручению президента России..! Это поможет арктическим регионам и, конечно же, Мурманской области развиваться еще активнее и создавать масштабные социальные проекты и объекты для северян", - написал Чибис в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что это предложение он обсуждал с главой государства на встрече в августе, когда просил обеспечить приоритетное финансирование нацпроектов в Арктике, и далее на разных федеральных площадках, в том числе на комиссии Госсовета по направлению "Северный морской путь и Арктика" фиксировали важность принятия этого решения. Ввести понятие "опорные арктические города" Чибис предложил в мае 2023 года на заседании рабочей группы по развитию Арктики. По поручению президента по итогам визита в регион в июле 2023 года правительством РФ определены 16 опорных населённых пунктов Арктической зоны РФ, для которых необходимо разработать мастер-планы и комплексные планы долгосрочного социально-экономического развития до 2035 года. Эта работа была проведена в течение года.

арктика

россия

мурманская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

андрей чибис, арктика, россия, мурманская область, владимир путин