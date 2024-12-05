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В США пришли в ужас из-за слов Блинкена об Украине - РИА Новости, 05.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:51 05.12.2024 (обновлено: 17:34 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/blinken-1987569973.html
В США пришли в ужас из-за слов Блинкена об Украине
В США пришли в ужас из-за слов Блинкена об Украине - РИА Новости, 05.12.2024
В США пришли в ужас из-за слов Блинкена об Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен заинтересован исключительно в продолжении войны на Украине и превратился в "генсека войны", заявил подполковник ВС США в... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T16:51
2024-12-05T17:34
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
энтони блинкен
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заинтересован исключительно в продолжении войны на Украине и превратился в "генсека войны", заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире своего YouTube-канала Deep Dive."Вы слышали хоть слово о дипломатии? Вы услышали только то, что можно ожидать от генсека войны. Боеприпасы, оружие, поставки, деньги для продолжения войны", — прокомментировал он недавнее заявление госсекретаря США.Дэвис отметил, что слова Блинкена о тренировке украинских солдат западными военными не имеют смысла, ведь на данный момент они уже никак не изменят ситуацию на поле боя и приведут лишь к большим потерям ВСУ."Когда вы хлопаете себя по спине, думая, как хорошо поддерживаете украинских солдат, все, что вы делаете, это обрекаете их на смерть", — заключил он.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241205/ssha-1987526848.html
https://ria.ru/20241205/ukraina-1987489097.html
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в мире, сша, украина, энтони блинкен
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Энтони Блинкен
В США пришли в ужас из-за слов Блинкена об Украине

Дэвис назвал Блинкена генсеком войны после призыва продолжить бои на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyЭнтони Блинкен
Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Энтони Блинкен. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заинтересован исключительно в продолжении войны на Украине и превратился в "генсека войны", заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире своего YouTube-канала Deep Dive.
"Вы слышали хоть слово о дипломатии? Вы услышали только то, что можно ожидать от генсека войны. Боеприпасы, оружие, поставки, деньги для продолжения войны", — прокомментировал он недавнее заявление госсекретаря США.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
На Западе сообщили Украине плохие новости о США
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Дэвис отметил, что слова Блинкена о тренировке украинских солдат западными военными не имеют смысла, ведь на данный момент они уже никак не изменят ситуацию на поле боя и приведут лишь к большим потерям ВСУ.
"Когда вы хлопаете себя по спине, думая, как хорошо поддерживаете украинских солдат, все, что вы делаете, это обрекаете их на смерть", — заключил он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаЭнтони Блинкен
 
 
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