https://ria.ru/20241205/blinken-1987569973.html

В США пришли в ужас из-за слов Блинкена об Украине

В США пришли в ужас из-за слов Блинкена об Украине - РИА Новости, 05.12.2024

В США пришли в ужас из-за слов Блинкена об Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заинтересован исключительно в продолжении войны на Украине и превратился в "генсека войны", заявил подполковник ВС США в... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T16:51

2024-12-05T16:51

2024-12-05T17:34

специальная военная операция на украине

в мире

сша

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энтони блинкен

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заинтересован исключительно в продолжении войны на Украине и превратился в "генсека войны", заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире своего YouTube-канала Deep Dive."Вы слышали хоть слово о дипломатии? Вы услышали только то, что можно ожидать от генсека войны. Боеприпасы, оружие, поставки, деньги для продолжения войны", — прокомментировал он недавнее заявление госсекретаря США.Дэвис отметил, что слова Блинкена о тренировке украинских солдат западными военными не имеют смысла, ведь на данный момент они уже никак не изменят ситуацию на поле боя и приведут лишь к большим потерям ВСУ."Когда вы хлопаете себя по спине, думая, как хорошо поддерживаете украинских солдат, все, что вы делаете, это обрекаете их на смерть", — заключил он.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241205/ssha-1987526848.html

https://ria.ru/20241205/ukraina-1987489097.html

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в мире, сша, украина, энтони блинкен