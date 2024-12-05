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В Благовещенске, где ребенок провалился в яму с водой, завели дело - РИА Новости, 05.12.2024
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07:04 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/blagoveschensk-1987447592.html
В Благовещенске, где ребенок провалился в яму с водой, завели дело
В Благовещенске, где ребенок провалился в яму с водой, завели дело - РИА Новости, 05.12.2024
В Благовещенске, где ребенок провалился в яму с водой, завели дело
Уголовное дело возбудили по факту происшествия с ребенком, который по пути в школу в Благовещенске провалился в яму с ледяной водой и простоял там 45 минут,... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T07:04
2024-12-05T07:04
происшествия
россия
благовещенск
амурская область
следственный комитет россии (ск рф)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту происшествия с ребенком, который по пути в школу в Благовещенске провалился в яму с ледяной водой и простоял там 45 минут, сообщает СУСК Приамурья. Соответствующее поручение дал глава Следственного комитета России. Ранее в СМИ сообщалось, что в Благовещенске ребенок по пути в школу провалился в яму с холодной водой, где простоял около 45 минут, пока его не нашли. Началась проверка СУСК региона. "По данному сообщению следственным управлением СК России по Амурской области организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц муниципалитета города, ответственных за сферу жилищно-коммунального хозяйства", - говорится в сообщении. Глава ведомства дал поручение руководителю СУСК России по Амурской области Белянскому возбудить уголовное дело и представить доклад.
https://ria.ru/20240814/delo-1966280560.html
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россия
благовещенск
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происшествия, россия, благовещенск, амурская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Благовещенск, Амурская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Благовещенске, где ребенок провалился в яму с водой, завели дело

СК возбудил дело после попадания ребенка в яму с ледяной водой в Благовещенске

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту происшествия с ребенком, который по пути в школу в Благовещенске провалился в яму с ледяной водой и простоял там 45 минут, сообщает СУСК Приамурья.
Соответствующее поручение дал глава Следственного комитета России. Ранее в СМИ сообщалось, что в Благовещенске ребенок по пути в школу провалился в яму с холодной водой, где простоял около 45 минут, пока его не нашли. Началась проверка СУСК региона.
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"По данному сообщению следственным управлением СК России по Амурской области организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц муниципалитета города, ответственных за сферу жилищно-коммунального хозяйства", - говорится в сообщении.
Глава ведомства дал поручение руководителю СУСК России по Амурской области Белянскому возбудить уголовное дело и представить доклад.
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ПроисшествияРоссияБлаговещенскАмурская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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