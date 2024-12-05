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Системы ПВО сбили 101 беспилотник в зоне спецоперации - РИА Новости, 05.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:46 05.12.2024 (обновлено: 14:51 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/aerodrom-1987508238.html
Системы ПВО сбили 101 беспилотник в зоне спецоперации
Системы ПВО сбили 101 беспилотник в зоне спецоперации - РИА Новости, 05.12.2024
Системы ПВО сбили 101 беспилотник в зоне спецоперации
Силы противовоздушной обороны уничтожили за сутки 101 украинский дрон в зоне спецоперации, сообщило Минобороны. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T13:46
2024-12-05T14:51
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
безопасность
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны уничтожили за сутки 101 украинский дрон в зоне спецоперации, сообщило Минобороны. "Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 101 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в сводке.Кроме того, авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили украинские объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК, инфраструктуру военных аэродромов, цех производства дронов, а также скопления живой силы и техники в 147 районах.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241205/voyska-1987496926.html
https://ria.ru/20241205/ukraina-1987489097.html
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россия, украина, сша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Безопасность
Системы ПВО сбили 101 беспилотник в зоне спецоперации

Российские средства ПВО за сутки сбили 101 дрон

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны уничтожили за сутки 101 украинский дрон в зоне спецоперации, сообщило Минобороны.
«
"Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 101 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в сводке.
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Кроме того, авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили украинские объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК, инфраструктуру военных аэродромов, цех производства дронов, а также скопления живой силы и техники в 147 районах.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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