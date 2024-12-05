https://ria.ru/20241205/aerodrom-1987508238.html

Системы ПВО сбили 101 беспилотник в зоне спецоперации

Системы ПВО сбили 101 беспилотник в зоне спецоперации - РИА Новости, 05.12.2024

Системы ПВО сбили 101 беспилотник в зоне спецоперации

Силы противовоздушной обороны уничтожили за сутки 101 украинский дрон в зоне спецоперации, сообщило Минобороны. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T13:46

2024-12-05T13:46

2024-12-05T14:51

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны уничтожили за сутки 101 украинский дрон в зоне спецоперации, сообщило Минобороны. "Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 101 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в сводке.Кроме того, авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили украинские объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК, инфраструктуру военных аэродромов, цех производства дронов, а также скопления живой силы и техники в 147 районах.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241205/voyska-1987496926.html

https://ria.ru/20241205/ukraina-1987489097.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, сша, безопасность