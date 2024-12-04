"Они хотели напасть на меня". Байден вогнал в ступор американскую элиту
В обеих партиях США растет недовольство помилованием сына Джо Байдена
Президент США Джо Байден
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Уходящий президент США еще раз громко хлопнул дверью на прощание: помиловал сына Хантера. Это вызвало большой резонанс. Одни пытаются взглянуть на ситуацию глазами отца, другие считают прецедент опасным. О рисках и возможных последствиях — в материале РИА Новости.
"Какое злоупотребление!"
Одним из первых отреагировал Дональд Трамп. Сам он еще недавно был фигурантом нескольких уголовных дел. Разумеется, считал это политически мотивированным.
© AP Photo / Gerald HerbertБывший президент Дональд Трамп выступает во время телевизионных дебатов с президентом Джо Байденом
© AP Photo / Gerald Herbert
Бывший президент Дональд Трамп выступает во время телевизионных дебатов с президентом Джо Байденом
"Распространяется ли помилование, данное Джо Хантеру, на заложников J-6 (участники штурма Капитолия 6 января 2021 года. — Прим. ред.), которые уже много лет находятся в заключении? Какое злоупотребление и судебная ошибка!" — написал избранный президент в своей соцсети.
Ранее он обещал после прихода к власти лично помиловать Хантера, хотя и называл его "плохим парнем". Теперь широкий жест сделать не удастся.
Впрочем, на фоне однопартийцев-республиканцев реакция Трампа выглядит достаточно мягкой.
Губернатор Флориды Рон Десантис, тоже выдвигавшийся в президенты, заявил: "Байден солгал. Правосудие умерло". Действительно, уходящий глава государства говорил, что не помилует сына.
"Обвинения, предъявленные Хантеру, были лишь вершиной айсберга в вопиющей коррупции, которую президент и преступная семья Байденов скрывали от американского народа, — не сдерживал эмоций конгрессмен, председатель комитета по надзору Джеймс Комер. — Жаль, вместо признания в многолетних правонарушениях они продолжают делать все возможное, чтобы избежать ответственности".
Речь идет о деловой активности Хантера. По мнению республиканцев, сын президента использовал влияние отца в корыстных целях. В частности, числился в совете директоров украинской компании Burisma, где в номинальной должности получал внушительную зарплату. Байден-старший якобы тоже извлекал из этого выгоду.
"Я в шоке... Президент много раз повторял, что не сделает этого, и я ему поверил. Позор мне" — это слова сенатора Чака Грэссли.
© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент США Джо Байден со своим сыном Хантером
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент США Джо Байден со своим сыном Хантером
У такого негодования есть и менее очевидная политическая подоплека. Дело в том, что Трамп неоднократно выражал желание расширить президентские полномочия. И нынешний прецедент в известной степени развязывает ему руки.
"Джо Байден был избран, чтобы навести порядок после хаоса (Трампа. — Прим. ред.), восстановить институты, нормы, — напоминает политолог Колумбийского университета Тимоти Нафтали. — А сейчас размывает границы".
"Этим решением он облегчил Трампу возможность снова злоупотреблять правом помилования", — уверен и эксперт по правовым вопросам из Американского университета Джеффри Крауч.
Семья важнее партии
Некоторые демократы поддержали президента, указав на то, что как отец он не мог поступить иначе, пишет Politico. Но и критики хватает. Основная претензия: Байден запятнал свое политическое наследие.
"Я сам отец, я его понимаю, — сказал конгрессмен-демократ Грег Ландсман. — Но я хочу, чтобы люди уважали государственную службу, и это, понятно, тому не способствует".
По мнению сенатора Майкла Беннета, Байден "поставил личные интересы выше долга", еще больше подорвав веру американцев в то, что "правосудие одинаково для всех".
© AP Photo / Mary AltafferАмериканский сенатор Майкл Беннет
© AP Photo / Mary Altaffer
Американский сенатор Майкл Беннет
Ему вторит Джаред Голден, демократ из палаты представителей: "Боюсь, возник опасный прецедент".
Кроме того, некоторые "ослы" всерьез считают, что Камала Харрис проиграла из-за упрямства Байдена, который до последнего момента не желал покидать предвыборную гонку.
Теперь же президент использует последние недели пребывания на посту для решения личных проблем, забыв о партийных интересах.
Вдобавок он откровенно льет воду на мельницу Трампа. Если прежде тому приписывали конспирологию, когда он обвинял судебную систему в политической мотивированности, то теперь Байден фактически это подтвердил.
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден со своим сыном Хантером
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден со своим сыном Хантером
Редкое великодушие
Обычно при объявлении о помиловании президент обходится дежурными формулировками, без персональных оценок. Но сейчас Байден даже не пытался сгладить личные мотивы, наоборот — всячески выделял их.
Сына главы государства обвиняли в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, уклонении от налогов (в неуплате почти полутора миллионов долларов за три с лишним года) и подаче ложной декларации. Суммарно это тянуло на 40 с лишним лет тюремного заключения.
Байден-старший отметил: столь суровое наказание рассматривалось для Хантера лишь потому, что он — сын президента. "Люди почти никогда не предстают перед судом по обвинению в совершении тяжкого преступления только за то, как они заполнили форму на оружие, — объяснил глава государства. — Те, кто просрочили уплату налогов из-за серьезных зависимостей (Хантер сам признавался, что был наркоманом. — Прим. ред.), но впоследствии вернули их с процентами и штрафами, обычно избегают уголовного преследования".
"Обвинения в его делах появились только после того, как несколько моих политических оппонентов в конгрессе подстрекали напасть на меня и выступить против моего участия в выборах", — подчеркнул уходящий президент. И напомнил о досудебной сделке, заключенной еще в сентябре 2023-го, но затем в одночасье отмененной. То соглашение "было бы справедливым и разумным выходом из ситуации", уточнил он.
"Я верю в систему правосудия, но также считаю, что грубая политика заразила этот процесс и это привело к судебной ошибке. <…> Надеюсь, американцы поймут, почему отец и президент пришел к такому решению (о помиловании. — Прим. ред.)", — заключил Байден.
Надо сказать, что, вообще-то, он не отличался снисхождением к осужденным. При его правлении помилований было в разы меньше, чем у предшественников.
К смягчению наказания Байден прибегал немного чаще, чем Дональд Трамп, но кратно реже Барака Обамы.
Все это придает сюжету с Хантером еще больший вес. И возникает вопрос: как далеко зайдет следующая администрация. Особенно с учетом планов Трампа по укреплению президентской власти и его длительной истории противостояния судьям.