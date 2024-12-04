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Программу по реконструкции поликлиник в Москве закончат в 2025 г на 99% - РИА Новости, 09.12.2024
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21:32 04.12.2024 (обновлено: 18:48 09.12.2024)
https://ria.ru/20241204/sobyanin-1988249486.html
Программу по реконструкции поликлиник в Москве закончат в 2025 г на 99%
Программу по реконструкции поликлиник в Москве закончат в 2025 г на 99% - РИА Новости, 09.12.2024
Программу по реконструкции поликлиник в Москве закончат в 2025 г на 99%
Программу по реконструкции столичных поликлиник закончат в 2025 г на 99%, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-04T21:32
2024-12-09T18:48
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Программу по реконструкции столичных поликлиник закончат в 2025 г на 99%, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он уточнил, что 200 поликлиник в Москве уже реконструировано, позже в программу вторым этапом включили еще 140 поликлиник. "Надеюсь, в этом году основные строительные работы даже второй программы будет закончены. В первом квартале мы запустим большинство этих поликлиник второго этапа, ну а дальше будем уже добирать оставшиеся. В целом, я думаю на 99% в 2025 году мы закончим эту программу", - сказал Собянин в прямом эфире телеканалов "ТВ Центр" и "Москва 24". В среду вечером мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире ответит на актуальные вопросы о развитии города.
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москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин
Программу по реконструкции поликлиник в Москве закончат в 2025 г на 99%

Собянин: программу по реконструкции поликлиник в Москве закончат на 99% в 2025 г

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Программу по реконструкции столичных поликлиник закончат в 2025 г на 99%, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Он уточнил, что 200 поликлиник в Москве уже реконструировано, позже в программу вторым этапом включили еще 140 поликлиник.
"Надеюсь, в этом году основные строительные работы даже второй программы будет закончены. В первом квартале мы запустим большинство этих поликлиник второго этапа, ну а дальше будем уже добирать оставшиеся. В целом, я думаю на 99% в 2025 году мы закончим эту программу", - сказал Собянин в прямом эфире телеканалов "ТВ Центр" и "Москва 24".
В среду вечером мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире ответит на актуальные вопросы о развитии города.
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