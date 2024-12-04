https://ria.ru/20241204/sobyanin-1988249486.html

Программу по реконструкции поликлиник в Москве закончат в 2025 г на 99%

Программу по реконструкции поликлиник в Москве закончат в 2025 г на 99% - РИА Новости, 09.12.2024

Программу по реконструкции поликлиник в Москве закончат в 2025 г на 99%

Программу по реконструкции столичных поликлиник закончат в 2025 г на 99%, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-04T21:32

2024-12-04T21:32

2024-12-09T18:48

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Программу по реконструкции столичных поликлиник закончат в 2025 г на 99%, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он уточнил, что 200 поликлиник в Москве уже реконструировано, позже в программу вторым этапом включили еще 140 поликлиник. "Надеюсь, в этом году основные строительные работы даже второй программы будет закончены. В первом квартале мы запустим большинство этих поликлиник второго этапа, ну а дальше будем уже добирать оставшиеся. В целом, я думаю на 99% в 2025 году мы закончим эту программу", - сказал Собянин в прямом эфире телеканалов "ТВ Центр" и "Москва 24". В среду вечером мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире ответит на актуальные вопросы о развитии города.

https://ria.ru/20241129/sobyanin-1986893850.html

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москва, сергей собянин