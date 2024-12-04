https://ria.ru/20241204/sobyanin-1988248006.html

Собянин рассказал о помощи Москвы в восстановлении Луганска и Донецка

Собянин рассказал о помощи Москвы в восстановлении Луганска и Донецка - РИА Новости, 09.12.2024

Собянин рассказал о помощи Москвы в восстановлении Луганска и Донецка

Москва тратит на восстановление Донецка и Луганска ежегодно больше 30 миллиардов рублей, эта работа будет продолжена, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-04T21:32

2024-12-04T21:32

2024-12-09T18:45

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Москва тратит на восстановление Донецка и Луганска ежегодно больше 30 миллиардов рублей, эта работа будет продолжена, заявил мэр столицы Сергей Собянин. "По поручению президента и по соглашению, по договору с нашими городами-побратимами - Донецком, Луганском - мы ведем большую работу, ежегодно тратим на эти вопросы больше 30 миллиардов рублей", - сказал Собянин в прямом эфире телеканалов "ТВ Центр" и "Москва 24". Мэр столицы сообщил, что ведутся работы по восстановлению школ, детских садов, домов, улиц, благоустройству городов, восстановлению инженерных систем. При этом в Донецке специалистам порой приходилось работать под бомбежкой, подчеркнул он, добавив, что сегодня там "ситуация значительно лучше стала". "Прямой наводкой по Донецку уже не стреляют, поэтому фронт работы для нас открывается еще больше. Будем помогать нашим побратимам восстанавливать нормальную мирную жизнь", - сказал Собянин. Он также отметил, что с наступлением зимнего периода и по просьбе глав администрации в регионах находятся специальные аварийные бригады из Москвы, которые помогают устранять аварийные ситуации и поддерживать инфраструктуру даже в непредвиденных обстоятельствах.

https://realty.ria.ru/20241204/moek-1987313693.html

https://realty.ria.ru/20241203/moskva-1987063155.html

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