https://ria.ru/20241204/prigovor-1987263226.html

Жителя Керчи приговорили к 15 годам колонии за госизмену

Жителя Керчи приговорили к 15 годам колонии за госизмену - РИА Новости, 04.12.2024

Жителя Керчи приговорили к 15 годам колонии за госизмену

Верховный суд Крыма приговорил жителя Керчи к 15 годам колонии за госизмену, он передавал СБУ сведения о местах дислокации средств ПВО, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T10:48

2024-12-04T10:48

2024-12-04T10:55

происшествия

керчь

служба безопасности украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Верховный суд Крыма приговорил жителя Керчи к 15 годам колонии за госизмену, он передавал СБУ сведения о местах дислокации средств ПВО, сообщает пресс-служба прокуратуры республики в Telegram-канале.В суде установлено, что 45-летний мужчина предложил сотрудничество представителю службы безопасности Украины. В сентябре 2023 года он по мессенджеру "направил видеозаписи с географическими координатами мест дислокации средств противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации в Керчи", говорится в сообщении."Суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", - сказали в прокуратуре.Отмечается также, что мужчину признали виновным в государственной измене, переданные им данные могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военнослужащих.В пресс-службе Верховного суда Крыма уточнили, что до задержания мужчина работал монтером-обходчиком пути. Дело рассматривали в закрытом режиме, поскольку его материалы содержали государственную тайну. Приговор не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html

керчь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, керчь, служба безопасности украины, россия