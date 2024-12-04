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Жителя Керчи приговорили к 15 годам колонии за госизмену
Жителя Керчи приговорили к 15 годам колонии за госизмену - РИА Новости, 04.12.2024
Жителя Керчи приговорили к 15 годам колонии за госизмену
Верховный суд Крыма приговорил жителя Керчи к 15 годам колонии за госизмену, он передавал СБУ сведения о местах дислокации средств ПВО, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T10:48
2024-12-04T10:48
2024-12-04T10:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Верховный суд Крыма приговорил жителя Керчи к 15 годам колонии за госизмену, он передавал СБУ сведения о местах дислокации средств ПВО, сообщает пресс-служба прокуратуры республики в Telegram-канале.В суде установлено, что 45-летний мужчина предложил сотрудничество представителю службы безопасности Украины. В сентябре 2023 года он по мессенджеру "направил видеозаписи с географическими координатами мест дислокации средств противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации в Керчи", говорится в сообщении."Суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", - сказали в прокуратуре.Отмечается также, что мужчину признали виновным в государственной измене, переданные им данные могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военнослужащих.В пресс-службе Верховного суда Крыма уточнили, что до задержания мужчина работал монтером-обходчиком пути. Дело рассматривали в закрытом режиме, поскольку его материалы содержали государственную тайну. Приговор не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html
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Происшествия, Керчь, Служба безопасности Украины, Россия
Жителя Керчи приговорили к 15 годам колонии за госизмену
Жителя Керчи приговорили к 15 годам за передачу СБУ сведений о дислокации ПВО