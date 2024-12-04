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Запад пытается максимально накачать Киев оружием, заявили в МИД - РИА Новости, 04.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/oruzhie-1987276949.html
Запад пытается максимально накачать Киев оружием, заявили в МИД
Запад пытается максимально накачать Киев оружием, заявили в МИД - РИА Новости, 04.12.2024
Запад пытается максимально накачать Киев оружием, заявили в МИД
Страны Запада пытаются максимально накачать Киев оружием до вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа и тем самым обеспечить продолжение... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T12:20
2024-12-04T12:20
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
мария захарова
дональд трамп
энтони блинкен
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Страны Запада пытаются максимально накачать Киев оружием до вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа и тем самым обеспечить продолжение боевых действий в 2025 году, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Во имя мифической, как они это называют, теперь уже не победы, теперь они просто обходят эту тему стороной, и фокусируются на сформулированном ими "стратегическом поражении" России. Так вот, администрация уходящего президента США Байдена и европейские, ну ястребами их сложно назвать, какие-то полудохлые куры, сделали ставку на дальнейшую эскалацию, пытаясь до вступления в должность нового американского президента максимально накачать киевский режим оружием, и тем самым гарантированно обеспечить продолжение боевых действий в 2025 году", - сказала она в ходе брифинга в среду. СМИ сообщают о передаче ВСУ до 150 британских, французских дальнобойных ракет, поставках Нидерландами Киеву пусковых установок, указала Захарова. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи объемом 725 миллионов долларов, куда также вошла очередная партия противопехотных мин. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241203/ukraina-1987064121.html
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в мире, россия, сша, украина, мария захарова, дональд трамп, энтони блинкен, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Мария Захарова, Дональд Трамп, Энтони Блинкен, НАТО, Вооруженные силы Украины
Запад пытается максимально накачать Киев оружием, заявили в МИД

Захарова: Запад пытается накачать Киев оружием до вступления в должность Трампа

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Страны Запада пытаются максимально накачать Киев оружием до вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа и тем самым обеспечить продолжение боевых действий в 2025 году, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Во имя мифической, как они это называют, теперь уже не победы, теперь они просто обходят эту тему стороной, и фокусируются на сформулированном ими "стратегическом поражении" России. Так вот, администрация уходящего президента США Байдена и европейские, ну ястребами их сложно назвать, какие-то полудохлые куры, сделали ставку на дальнейшую эскалацию, пытаясь до вступления в должность нового американского президента максимально накачать киевский режим оружием, и тем самым гарантированно обеспечить продолжение боевых действий в 2025 году", - сказала она в ходе брифинга в среду.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
В ЕС опасаются накачивания оружием Украины, пишет Politico
3 декабря, 12:15
СМИ сообщают о передаче ВСУ до 150 британских, французских дальнобойных ракет, поставках Нидерландами Киеву пусковых установок, указала Захарова.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи объемом 725 миллионов долларов, куда также вошла очередная партия противопехотных мин.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Депутат Шеремет раскритиковал решение Байдена накачать Украину оружием
2 декабря, 02:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаМария ЗахароваДональд ТрампЭнтони БлинкенНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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