Запад пытается максимально накачать Киев оружием, заявили в МИД
Захарова: Запад пытается накачать Киев оружием до вступления в должность Трампа
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Страны Запада пытаются максимально накачать Киев оружием до вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа и тем самым обеспечить продолжение боевых действий в 2025 году, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Во имя мифической, как они это называют, теперь уже не победы, теперь они просто обходят эту тему стороной, и фокусируются на сформулированном ими "стратегическом поражении" России. Так вот, администрация уходящего президента США Байдена и европейские, ну ястребами их сложно назвать, какие-то полудохлые куры, сделали ставку на дальнейшую эскалацию, пытаясь до вступления в должность нового американского президента максимально накачать киевский режим оружием, и тем самым гарантированно обеспечить продолжение боевых действий в 2025 году", - сказала она в ходе брифинга в среду.
В ЕС опасаются накачивания оружием Украины, пишет Politico
3 декабря, 12:15
СМИ сообщают о передаче ВСУ до 150 британских, французских дальнобойных ракет, поставках Нидерландами Киеву пусковых установок, указала Захарова.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи объемом 725 миллионов долларов, куда также вошла очередная партия противопехотных мин.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.