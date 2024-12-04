https://ria.ru/20241204/oruzhie-1987276949.html

Запад пытается максимально накачать Киев оружием, заявили в МИД

Запад пытается максимально накачать Киев оружием, заявили в МИД - РИА Новости, 04.12.2024

Запад пытается максимально накачать Киев оружием, заявили в МИД

Страны Запада пытаются максимально накачать Киев оружием до вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа и тем самым обеспечить продолжение... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T12:20

2024-12-04T12:20

2024-12-04T12:20

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Страны Запада пытаются максимально накачать Киев оружием до вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа и тем самым обеспечить продолжение боевых действий в 2025 году, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Во имя мифической, как они это называют, теперь уже не победы, теперь они просто обходят эту тему стороной, и фокусируются на сформулированном ими "стратегическом поражении" России. Так вот, администрация уходящего президента США Байдена и европейские, ну ястребами их сложно назвать, какие-то полудохлые куры, сделали ставку на дальнейшую эскалацию, пытаясь до вступления в должность нового американского президента максимально накачать киевский режим оружием, и тем самым гарантированно обеспечить продолжение боевых действий в 2025 году", - сказала она в ходе брифинга в среду. СМИ сообщают о передаче ВСУ до 150 британских, французских дальнобойных ракет, поставках Нидерландами Киеву пусковых установок, указала Захарова. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи объемом 725 миллионов долларов, куда также вошла очередная партия противопехотных мин. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241203/ukraina-1987064121.html

https://ria.ru/20241202/gosduma-1986778894.html

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в мире, россия, сша, украина, мария захарова, дональд трамп, энтони блинкен, нато, вооруженные силы украины