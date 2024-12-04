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В Южной Корее назвали условие для объявления импичмента президента - РИА Новости, 04.12.2024
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10:36 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/koreya-1987261671.html
В Южной Корее назвали условие для объявления импичмента президента
В Южной Корее назвали условие для объявления импичмента президента - РИА Новости, 04.12.2024
В Южной Корее назвали условие для объявления импичмента президента
Всего 18 голосов "за" от депутатов правящей партии "Гражданская сила" необходимо оппозиции Южной Кореи, чтобы импичмент президенту стал возможным, передает... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T10:36
2024-12-04T10:36
в мире
южная корея
юн сок ель
пак кын хе
гражданская сила
обстановка в южной корее
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СЕУЛ, 4 дек – РИА Новости. Всего 18 голосов "за" от депутатов правящей партии "Гражданская сила" необходимо оппозиции Южной Кореи, чтобы импичмент президенту стал возможным, передает агентство Рёнхап. Ранее сообщалось, что Объединенная демократическая партия официально объявила о намерении подать обвинения в госперевороте против президента Юн Сок Ёля, министра обороны Ким Ён Хёна и министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также о начале процедуры импичмента. Кроме того, около 40 депутатов от Объединенной демократической партии, Партии обновления родины, Прогрессивной партии, Партии базового дохода и Социал-демократической партии сформировали коалицию под названием "Депутатский альянс за импичмент Юн Сок Ёля". Они заявили, что в этот же день представят проект импичмента. Как пишет агентство, согласно статье 130, пункту 2 Закона о Национальном собрании, парламент должен провести тайное голосование по вопросу импичмента в течение 24–72 часов после его представления на пленарном заседании. Конституция Южной Кореи требует, чтобы предложение об импичменте президенту было поддержано более чем половиной всех депутатов, а для его принятия необходимо согласие не менее двух третей (200 из 300) всех депутатов. Как поясняет Рёнхап, хотя оппозиция самостоятельно не может обеспечить требуемое большинство, раскол в правящей партии "Гражданская сила", вызванный политическим кризисом, становится важным фактором. Ранее предложение об отмене военного положения было принято 190 голосами "за" из 190 присутствующих депутатов, включая 18 депутатов от правящей партии. "Если те же 18 депутатов перейдут на сторону оппозиции в вопросе импичмента, у президента Юн Сок Ёля не будет шансов избежать процедуры. Однако остаётся неясным, готовы ли эти депутаты, поддержавшие отмену военного положения, проголосовать и за импичмент", - пишет агентство. Если импичмент будет одобрен большинством в две трети (200 голосов), президент будет отстранён от исполнения своих обязанностей до тех пор, пока Конституционный суд не вынесет решение. Для сравнения, экс-президент Пак Кын Хе была отстранена от должности на три месяца — с момента одобрения импичмента парламентом 9 декабря 2016 года до его утверждения Конституционным судом 10 марта 2017 года. Президент Южной Кореи в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, и все они проголосовали единогласно. Согласно конституции Республики Корея, президент обязан отменить военное положение в стране после того, как парламент большинством голосов проголосовал против его введения. Спустя более трех часов после голосования президент пообещал отменить военное положение. Вскоре за отмену военного положения выступило правительство страны. Командование по введению военного положения, которое было создано в вооруженных силах, было распущено.
https://ria.ru/20241204/koreya-1987254306.html
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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353
60
Ситуация в Сеуле
Офис спикера парламента Южной Кореи заявил, что введённое президентом военное положение недействительно после голосования депутатов, которые призвали его отменить. Кадры РИА Новости обстановки в Сеуле.
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РИА Новости
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в мире, южная корея, юн сок ель, пак кын хе, гражданская сила, обстановка в южной корее
В мире, Южная Корея, Юн Сок Ель, Пак Кын Хе, Гражданская сила, Обстановка в Южной Корее
В Южной Корее назвали условие для объявления импичмента президента

Рёнхап: оппозиции нужно ещё 18 голосов, чтобы объявить импичмент Юн Сок Ёля

© AP Photo / Lee Jin-manПолиция у правительственных зданий в Сеуле, Южная Корея
Полиция у правительственных зданий в Сеуле, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / Lee Jin-man
Полиция у правительственных зданий в Сеуле, Южная Корея
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СЕУЛ, 4 дек – РИА Новости. Всего 18 голосов "за" от депутатов правящей партии "Гражданская сила" необходимо оппозиции Южной Кореи, чтобы импичмент президенту стал возможным, передает агентство Рёнхап.
Ранее сообщалось, что Объединенная демократическая партия официально объявила о намерении подать обвинения в госперевороте против президента Юн Сок Ёля, министра обороны Ким Ён Хёна и министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также о начале процедуры импичмента.
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Кроме того, около 40 депутатов от Объединенной демократической партии, Партии обновления родины, Прогрессивной партии, Партии базового дохода и Социал-демократической партии сформировали коалицию под названием "Депутатский альянс за импичмент Юн Сок Ёля". Они заявили, что в этот же день представят проект импичмента.
Как пишет агентство, согласно статье 130, пункту 2 Закона о Национальном собрании, парламент должен провести тайное голосование по вопросу импичмента в течение 24–72 часов после его представления на пленарном заседании. Конституция Южной Кореи требует, чтобы предложение об импичменте президенту было поддержано более чем половиной всех депутатов, а для его принятия необходимо согласие не менее двух третей (200 из 300) всех депутатов.
Как поясняет Рёнхап, хотя оппозиция самостоятельно не может обеспечить требуемое большинство, раскол в правящей партии "Гражданская сила", вызванный политическим кризисом, становится важным фактором. Ранее предложение об отмене военного положения было принято 190 голосами "за" из 190 присутствующих депутатов, включая 18 депутатов от правящей партии.
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"Если те же 18 депутатов перейдут на сторону оппозиции в вопросе импичмента, у президента Юн Сок Ёля не будет шансов избежать процедуры. Однако остаётся неясным, готовы ли эти депутаты, поддержавшие отмену военного положения, проголосовать и за импичмент", - пишет агентство.
Если импичмент будет одобрен большинством в две трети (200 голосов), президент будет отстранён от исполнения своих обязанностей до тех пор, пока Конституционный суд не вынесет решение. Для сравнения, экс-президент Пак Кын Хе была отстранена от должности на три месяца — с момента одобрения импичмента парламентом 9 декабря 2016 года до его утверждения Конституционным судом 10 марта 2017 года.
Президент Южной Кореи в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти.
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Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, и все они проголосовали единогласно.
Согласно конституции Республики Корея, президент обязан отменить военное положение в стране после того, как парламент большинством голосов проголосовал против его введения.
Спустя более трех часов после голосования президент пообещал отменить военное положение. Вскоре за отмену военного положения выступило правительство страны.
Командование по введению военного положения, которое было создано в вооруженных силах, было распущено.
 
В миреЮжная КореяЮн Сок ЕльПак Кын ХеГражданская силаОбстановка в Южной Корее
 
 
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