https://ria.ru/20241204/koreya-1987254306.html

Захарова прокомментировала ситуацию в Южной Корее

Захарова прокомментировала ситуацию в Южной Корее - РИА Новости, 04.12.2024

Захарова прокомментировала ситуацию в Южной Корее

После событий в столице Южной Кореи Сеуле многим стало понятно, почему КНДР так озабочена вопросами собственной безопасности, заявила официальный представитель... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T09:51

2024-12-04T09:51

2024-12-04T09:51

юн сок ель

мария захарова

обстановка в южной корее

кндр (северная корея)

южная корея

в мире

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. После событий в столице Южной Кореи Сеуле многим стало понятно, почему КНДР так озабочена вопросами собственной безопасности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения южнокорейской оппозицией импичмента целому ряду высокопоставленных чиновников угрожают параличом власти. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они приняли решение единогласно. "Здесь ещё один момент, на мой взгляд, за прошедшие сутки того, что творится в Южной Корее, я думаю, что многие поняли, почему КНДР и почему Пхеньян так озабочен своей безопасностью. Да потому что, когда они увидели, что за пару часов страна из заявленной демократии может превратиться в абсолютный хаос, заполнив воздушное пространство вертолётами, военной авиацией, танками на улицах, захватами парламентов, противостоянием людей, какими-то силовыми приёмами, то с таким соседом непредсказуемым, или, наоборот, предсказуемым с точки зрения нестабильности, стоит заняться вопросами своей безопасности", — сказала она. Согласно конституции, президент обязан без промедления отменить военное положение после того, как парламент большинством голосов проголосовал против. Однако президент выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов. Юн Сок Ёль заявил, что после решения парламента немедленно распорядился о созыве заседания правительства, но из-за отсутствия кворума решение не могло быть принято. Чуть позже было объявлено о проведении заседания, на котором решение об отмене было оформлено официально.

https://ria.ru/20241204/kndr-1987234970.html

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кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

юн сок ель, мария захарова, обстановка в южной корее, кндр (северная корея), южная корея, в мире