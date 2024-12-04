https://ria.ru/20241204/koreya-1987250499.html

США готовы к любым сценариям в Южной Корее, заявил посол в Сеуле

США готовы к любым сценариям в Южной Корее, заявил посол в Сеуле - РИА Новости, 04.12.2024

США готовы к любым сценариям в Южной Корее, заявил посол в Сеуле

Посол США в Южной Корее Филип Голдберг, комментируя агентству Рёнхап последние события в стране, заявил, что Вашингтон "всегда готов к любым сценариям", отметив РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T09:35

2024-12-04T09:35

2024-12-04T09:36

в мире

южная корея

сша

вашингтон (штат)

юн сок ель

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Посол США в Южной Корее Филип Голдберг, комментируя агентству Рёнхап последние события в стране, заявил, что Вашингтон "всегда готов к любым сценариям", отметив также, что находился на связи с командующим американскими силами в стране. "Мы всегда начеку. Мы всегда готовы к любому сценарию... любой проблеме, которая может возникнуть", - заявил американский посол в интервью агентству. Он добавил, что поддерживал связь с официальными лицами в Южной Корее, а также в Вашингтоне в течение всего периода действия военного положения. "Я был на связи с ... командующим вооруженными силами США в Корее и командованием объединенных сил Южной Кореи и США... моими коллегами в Вашингтоне и с корейским правительством на разных уровнях", - добавил он. Президент Южной Кореи в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти. Военные были отправлены к парламенту страны с приказом блокировать проход в него депутатов, но парламент Южной Кореи все же смог собраться и проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, и все они проголосовали единогласно. Согласно конституции Республики Корея, президент обязан отменить военное положение в стране после того, как парламент большинством голосов проголосовал против его введения. Спустя более трех часов после голосования президент пообещал отменить военное положение. Вскоре за отмену военного положения выступило правительство страны. Командование по введению военного положения, которое было создано в вооруженных силах, было распущено. Созванные к парламенту военные также были отозваны. Ранее сообщалось, что Объединенная демократическая партия официально объявила о намерении подать обвинения в госперевороте против президента Юн Сок Ёля, министра обороны Ким Ён Хёна и министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также о начале процедуры импичмента.

https://ria.ru/20241204/mask-1987227341.html

https://ria.ru/20241203/koreya-1987196650.html

южная корея

сша

вашингтон (штат)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ситуация в Сеуле Офис спикера парламента Южной Кореи заявил, что введённое президентом военное положение недействительно после голосования депутатов, которые призвали его отменить. Кадры РИА Новости обстановки в Сеуле. 2024-12-04T09:35 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, южная корея, сша, вашингтон (штат), юн сок ель