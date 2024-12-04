Премьер Швеции отложил визит в Сеул
Ренхап: премьер Швеции Ульф Кристерссон отложил визит в Сеул
© AP Photo / Pavel GolovkinПремьер-министр Швеции Ульф Кристерссон
© AP Photo / Pavel Golovkin
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон . Архивное фото
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СЕУЛ, 4 дек - РИА Новости. Премьер Швеции Ульф Кристерссон на фоне ситуации с введением и отменой военного положения в Южной Корее решил отложить свой визит в Сеул, сообщило агентство Рёнхап.
В понедельник офис южнокорейского президента сообщал, что премьер Швеции посетит Южную Корею с официальным визитом 5-7 декабря. В ходе встречи стороны планировали обсудить вопросы двустороннего практического сотрудничества и взаимодействие на международной арене.
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"Как сообщил сегодня дипломатический источник, визит в Южную Корею премьер-министра (Швеции) Ульфа Кристерссона отложен. Дальнейший график еще не определен", - пишет Рёнхап.
Кроме того, были сокращены или отменены визиты южнокорейских высокопоставленных дипломатов. Так, визит первого замглавы МИД Южной Кореи Ким Хон Гюна в Испанию и Германию должен был проходить с 1 по 5 декабря, но замминистра сейчас досрочно возвращается домой. Запланированная поездка второй замминистра Кан Ин Сон в ОАЭ для обсуждения сотрудничества в сфере атомной энергетики сейчас также под вопросом.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения южнокорейской оппозицией импичмента целому ряду высокопоставленных чиновников угрожают параличом власти. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они приняли решение единогласно.
Согласно конституции, президент обязан без промедления отменить военное положение после того, как парламент большинством голосов проголосовал против. Однако президент выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов. Юн Сок Ёль заявил, что после решения парламента немедленно распорядился о созыве заседания правительства, но из-за отсутствия кворума решение не могло быть принято. Чуть позже было объявлено о проведении заседания, на котором решение об отмене было оформлено официально.
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