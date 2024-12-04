https://ria.ru/20241204/koreja-1987247071.html

В Южной Корее сообщили о резком росте числа пользователей Telegram

В Южной Корее сообщили о резком росте числа пользователей Telegram - РИА Новости, 04.12.2024

В Южной Корее сообщили о резком росте числа пользователей Telegram

Беспокойство граждан и нестабильность местных онлайн-ресурсов на фоне временного введения военного положения в Южной Корее привело к резкому росту числа... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T09:30

2024-12-04T09:30

2024-12-04T09:30

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СЕУЛ, 4 дек – РИА Новости. Беспокойство граждан и нестабильность местных онлайн-ресурсов на фоне временного введения военного положения в Южной Корее привело к резкому росту числа пользователей Telegram, который был выбран как средство связи в условиях чрезвычайной ситуации, передает агентство Рёнхап. Сообщается, что на фоне введения военного положения из-за роста трафика у пользователей в Южной Корее возникали сложности с доступом к ряду функций онлайн-ресурсов. Так, на основном поисковом портале страны Naver возникли проблемы с доступом, из-за чего некоторые функции, такие как комментарии в новостях и доступ к форумам, не работали некоторое время, но затем были восстановлены. В Naver объяснили это резким увеличением трафика. "С увеличением числа пользователей и возникновением технических проблем из-за внезапного объявления военного положения усилилось беспокойство пользователей, что привело к резкому росту числа пользователей Telegram. Ожидалось, что с помощью Telegram, который имеет серверы за рубежом, будет проще поддерживать связь с семьей и друзьями в условиях чрезвычайной ситуации", - пишет агентство Рёнхап. Сообщается, что южнокорейские граждане начали рекомендовать друг другу зарегистрироваться в Telegram, а также создавали новые чаты с предупреждениями о возможных проблемах с коммуникациями. Президент Южной Кореи в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти. Военные были отправлены к парламенту страны с приказом блокировать проход в него депутатов, но парламент Южной Кореи все же смог собраться и проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, и все они проголосовали единогласно. Согласно конституции Республики Корея, президент обязан отменить военное положение в стране после того, как парламент большинством голосов проголосовал против его введения. Спустя более трех часов после голосования президент пообещал отменить военное положение. Вскоре за отмену военного положения выступило правительство страны. Командование по введению военного положения, которое было создано в вооруженных силах, было распущено. Созванные к парламенту военные также были отозваны. Оппозиция страны призвала объявила о намерении подать обвинения в госперевороте против президента Юн Сок Ёля, министра обороны Ким Ён Хёна и министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников ситуации из среды военных и полиции. Кроме того, оппозиционные партии заявили, что будут продвигать импичмент президента. Для принятия импичмента требуется 200 из 300 голосов в парламенте, в связи с этим оппозиции понадобилась бы поддержка минимум 18 депутатов от правящей партии.

https://ria.ru/20240903/telegram-1970309266.html

https://ria.ru/20241204/mask-1987227341.html

южная корея

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ситуация в Сеуле Офис спикера парламента Южной Кореи заявил, что введённое президентом военное положение недействительно после голосования депутатов, которые призвали его отменить. Кадры РИА Новости обстановки в Сеуле. 2024-12-04T09:30 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, южная корея, юн сок ель, telegram, обстановка в южной корее