https://ria.ru/20241204/barbi-1987387336.html

В США подали коллективный иск к Mattel из-за скандала с куклами Барби

В США подали коллективный иск к Mattel из-за скандала с куклами Барби - РИА Новости, 04.12.2024

В США подали коллективный иск к Mattel из-за скандала с куклами Барби

Коллективный иск был подан в США против американской компании Mattel после скандала с серией кукол Барби, на упаковках которых по ошибке была напечатана ссылка... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T17:49

2024-12-04T17:49

2024-12-04T17:49

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ариана гранде

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Коллективный иск был подан в США против американской компании Mattel после скандала с серией кукол Барби, на упаковках которых по ошибке была напечатана ссылка на порносайт, следует из текста судебного иска. Ранее издание Daily Beast сообщило, что Mattel принесла свои извинения за то, что на упаковки коллекционной серии кукол Барби, посвященной экранизации мюзикла "Злая" (Wicked) с известной певицей Арианой Гранде, по ошибке попала ссылка на порносайт. "Истец Холли Рикетсон подает данный иск против ответчика, Mattel, Inc., в индивидуальном порядке и от лица всех других в схожей ситуации", - говорится в тексте документа, ссылку на который публикует журнал Variety. Согласно иску, 11 ноября истец купила одну из кукол для своей несовершеннолетней дочери. Девочка прошла по ссылке на порносайт, где увидела рекламу с откровенными фотографиями, изображающими в том числе половой акт. Мать и дочь ужаснулись, после чего женщина подала в суд, требуя возмещения ущерба. Как сообщает Variety, Mattel отказалась прокомментировать судебный иск, однако в компании заявили, что ошибка была исправлена и куклы с правильной ссылкой уже поступили в продажу. Ранее компания рекомендовала покупателям кукол выкидывать упаковку с неверной ссылкой или скрыть ее от детей.

https://ria.ru/20241029/mcdonalds-1980807765.html

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сша, ариана гранде, происшествия