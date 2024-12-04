Рейтинг@Mail.ru
В США подали коллективный иск к Mattel из-за скандала с куклами Барби - РИА Новости, 04.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:49 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/barbi-1987387336.html
В США подали коллективный иск к Mattel из-за скандала с куклами Барби
В США подали коллективный иск к Mattel из-за скандала с куклами Барби - РИА Новости, 04.12.2024
В США подали коллективный иск к Mattel из-за скандала с куклами Барби
Коллективный иск был подан в США против американской компании Mattel после скандала с серией кукол Барби, на упаковках которых по ошибке была напечатана ссылка... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T17:49
2024-12-04T17:49
сша
ариана гранде
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/115542/43/1155424359_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_48fc8ee5dbe43755b5136a1187220c04.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Коллективный иск был подан в США против американской компании Mattel после скандала с серией кукол Барби, на упаковках которых по ошибке была напечатана ссылка на порносайт, следует из текста судебного иска. Ранее издание Daily Beast сообщило, что Mattel принесла свои извинения за то, что на упаковки коллекционной серии кукол Барби, посвященной экранизации мюзикла "Злая" (Wicked) с известной певицей Арианой Гранде, по ошибке попала ссылка на порносайт. "Истец Холли Рикетсон подает данный иск против ответчика, Mattel, Inc., в индивидуальном порядке и от лица всех других в схожей ситуации", - говорится в тексте документа, ссылку на который публикует журнал Variety. Согласно иску, 11 ноября истец купила одну из кукол для своей несовершеннолетней дочери. Девочка прошла по ссылке на порносайт, где увидела рекламу с откровенными фотографиями, изображающими в том числе половой акт. Мать и дочь ужаснулись, после чего женщина подала в суд, требуя возмещения ущерба. Как сообщает Variety, Mattel отказалась прокомментировать судебный иск, однако в компании заявили, что ошибка была исправлена и куклы с правильной ссылкой уже поступили в продажу. Ранее компания рекомендовала покупателям кукол выкидывать упаковку с неверной ссылкой или скрыть ее от детей.
https://ria.ru/20241029/mcdonalds-1980807765.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/115542/43/1155424359_106:0:1842:1302_1920x0_80_0_0_2725746f8fff3a9439e211c6a0afc54b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, ариана гранде, происшествия
США, Ариана Гранде, Происшествия
В США подали коллективный иск к Mattel из-за скандала с куклами Барби

В США подали иск к производителю Барби Mattel из-за ссылки на порносайт

© AP Photo / Mark LennihanКукла Барби на Международной ярмарке игрушек в Нью-Йорке, США
Кукла Барби на Международной ярмарке игрушек в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / Mark Lennihan
Кукла Барби на Международной ярмарке игрушек в Нью-Йорке, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Коллективный иск был подан в США против американской компании Mattel после скандала с серией кукол Барби, на упаковках которых по ошибке была напечатана ссылка на порносайт, следует из текста судебного иска.
Ранее издание Daily Beast сообщило, что Mattel принесла свои извинения за то, что на упаковки коллекционной серии кукол Барби, посвященной экранизации мюзикла "Злая" (Wicked) с известной певицей Арианой Гранде, по ошибке попала ссылка на порносайт.
Ресторан быстрого питания Макдоналдс в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
В США против McDonald's подали коллективный иск
29 октября, 23:32
"Истец Холли Рикетсон подает данный иск против ответчика, Mattel, Inc., в индивидуальном порядке и от лица всех других в схожей ситуации", - говорится в тексте документа, ссылку на который публикует журнал Variety.
Согласно иску, 11 ноября истец купила одну из кукол для своей несовершеннолетней дочери. Девочка прошла по ссылке на порносайт, где увидела рекламу с откровенными фотографиями, изображающими в том числе половой акт. Мать и дочь ужаснулись, после чего женщина подала в суд, требуя возмещения ущерба.
Как сообщает Variety, Mattel отказалась прокомментировать судебный иск, однако в компании заявили, что ошибка была исправлена и куклы с правильной ссылкой уже поступили в продажу. Ранее компания рекомендовала покупателям кукол выкидывать упаковку с неверной ссылкой или скрыть ее от детей.
 
СШААриана ГрандеПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала