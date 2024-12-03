https://ria.ru/20241203/vzryv-1987182483.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Константиновке
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Константиновке - РИА Новости, 03.12.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Константиновке
Взрыв прогремел во вторник в Константиновке, расположенной на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T19:53
2024-12-03T19:53
2024-12-03T19:53
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
константиновка
киев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972095539_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_82104b9a7a576e0d21b74bcbc23cec97.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в Константиновке, расположенной на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Константиновке Донецкой области (ДНР - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога по состоянию на 19.15 мск звучит в подконтрольной ВСУ части ДНР почти два часа.
https://ria.ru/20241203/konflikt-1987150721.html
донецкая народная республика
константиновка
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972095539_0:0:1213:909_1920x0_80_0_0_816ea08788931a19242a5ea9aa663776.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, константиновка, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Константиновка, Киев, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Константиновке
СМИ: в подконтрольной Киеву части ДНР в Константиновке прогремел взрыв