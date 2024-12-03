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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Константиновке - РИА Новости, 03.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:53 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/vzryv-1987182483.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Константиновке
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Константиновке - РИА Новости, 03.12.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Константиновке
Взрыв прогремел во вторник в Константиновке, расположенной на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T19:53
2024-12-03T19:53
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
константиновка
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в Константиновке, расположенной на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Константиновке Донецкой области (ДНР - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога по состоянию на 19.15 мск звучит в подконтрольной ВСУ части ДНР почти два часа.
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донецкая народная республика
константиновка
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в мире, донецкая народная республика, константиновка, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Константиновка, Киев, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Константиновке

СМИ: в подконтрольной Киеву части ДНР в Константиновке прогремел взрыв

© Фото : Днепропетровская областная военная администрацияУкраинский пожарный на месте взрыва
Украинский пожарный на месте взрыва - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Фото : Днепропетровская областная военная администрация
Украинский пожарный на месте взрыва . Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в Константиновке, расположенной на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Сообщают о взрывах в Константиновке Донецкой области (ДНР - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога по состоянию на 19.15 мск звучит в подконтрольной ВСУ части ДНР почти два часа.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаКонстантиновкаКиевВооруженные силы Украины
 
 
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