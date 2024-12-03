https://ria.ru/20241203/vzryv-1987182483.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Константиновке

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Константиновке - РИА Новости, 03.12.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Константиновке

Взрыв прогремел во вторник в Константиновке, расположенной на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T19:53

2024-12-03T19:53

2024-12-03T19:53

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донецкая народная республика

константиновка

киев

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в Константиновке, расположенной на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Константиновке Донецкой области (ДНР - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога по состоянию на 19.15 мск звучит в подконтрольной ВСУ части ДНР почти два часа.

https://ria.ru/20241203/konflikt-1987150721.html

донецкая народная республика

константиновка

киев

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в мире, донецкая народная республика, константиновка, киев, вооруженные силы украины