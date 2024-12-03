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На Камчатке увеличили выплаты участникам СВО, получившим ранение
На Камчатке увеличили выплаты участникам СВО, получившим ранение - РИА Новости, 03.12.2024
На Камчатке увеличили выплаты участникам СВО, получившим ранение
На Камчатке выплаты участникам СВО, получившим ранения, увеличены до 700 тысяч рублей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владимир Солодов. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T12:01
2024-12-03T12:01
2024-12-03T15:00
камчатский край
камчатка
владимир солодов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 дек – РИА Новости. На Камчатке выплаты участникам СВО, получившим ранения, увеличены до 700 тысяч рублей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владимир Солодов. "Принял решение увеличить разовые выплаты камчатским военнослужащим за полученные в ходе спецоперации тяжёлые ранения до 700 тысяч рублей. Ранее военнослужащие с тяжёлыми увечьями получали такие же выплаты, как и те, кто столкнулся с лёгкими травмами. Считаю, что это справедливая и крайне необходимая мера, которая позволит дополнительно поддержать наших защитников", - написал губернатор.Солодов считает, что меры поддержки участников СВО должны быстро подстраиваться под существующие реалии.Он напомнил, что ранее суммы выплат некоторым категориям военнослужащих, получивших ранения, были подняты на федеральном уровне.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатка, владимир солодов
Камчатский край, Камчатка, Владимир Солодов
На Камчатке увеличили выплаты участникам СВО, получившим ранение
На Камчатке увеличили выплаты участникам СВО за тяжелые ранения до 700 тыс руб
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 дек – РИА Новости.
На Камчатке выплаты участникам СВО, получившим ранения, увеличены до 700 тысяч рублей, сообщил в своем Telegram-канале
губернатор Владимир Солодов.
"Принял решение увеличить разовые выплаты камчатским военнослужащим за полученные в ходе спецоперации тяжёлые ранения до 700 тысяч рублей. Ранее военнослужащие с тяжёлыми увечьями получали такие же выплаты, как и те, кто столкнулся с лёгкими травмами. Считаю, что это справедливая и крайне необходимая мера, которая позволит дополнительно поддержать наших защитников", - написал губернатор.
Солодов считает, что меры поддержки участников СВО должны быстро подстраиваться под существующие реалии.
Он напомнил, что ранее суммы выплат некоторым категориям военнослужащих, получивших ранения, были подняты на федеральном уровне.