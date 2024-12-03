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На Камчатке увеличили выплаты участникам СВО, получившим ранение

На Камчатке увеличили выплаты участникам СВО, получившим ранение - РИА Новости, 03.12.2024

На Камчатке увеличили выплаты участникам СВО, получившим ранение

На Камчатке выплаты участникам СВО, получившим ранения, увеличены до 700 тысяч рублей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владимир Солодов. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T12:01

2024-12-03T12:01

2024-12-03T15:00

камчатский край

камчатка

владимир солодов

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 дек – РИА Новости. На Камчатке выплаты участникам СВО, получившим ранения, увеличены до 700 тысяч рублей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владимир Солодов. "Принял решение увеличить разовые выплаты камчатским военнослужащим за полученные в ходе спецоперации тяжёлые ранения до 700 тысяч рублей. Ранее военнослужащие с тяжёлыми увечьями получали такие же выплаты, как и те, кто столкнулся с лёгкими травмами. Считаю, что это справедливая и крайне необходимая мера, которая позволит дополнительно поддержать наших защитников", - написал губернатор.Солодов считает, что меры поддержки участников СВО должны быстро подстраиваться под существующие реалии.Он напомнил, что ранее суммы выплат некоторым категориям военнослужащих, получивших ранения, были подняты на федеральном уровне.

камчатка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

камчатка, владимир солодов