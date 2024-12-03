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Володин оценил решение Байдена о помиловании сына - РИА Новости, 03.12.2024
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08:23 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/volodin-1987010337.html
Володин оценил решение Байдена о помиловании сына
Володин оценил решение Байдена о помиловании сына - РИА Новости, 03.12.2024
Володин оценил решение Байдена о помиловании сына
Решение американского президента Джо Байдена о помиловании своего сына Хантера нанесло огромный ущерб авторитету президентской власти США, понадобятся десятки... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T08:23
2024-12-03T08:23
в мире
сша
джо байден
вячеслав володин
хантер байден
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Решение американского президента Джо Байдена о помиловании своего сына Хантера нанесло огромный ущерб авторитету президентской власти США, понадобятся десятки лет, чтобы его восстановить в глазах мирового сообщества, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. Байден ранее подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. При этом ранее он заявлял, что не собирается помиловать сына. Дональд Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия. "Решение Байдена о помиловании своего сына нанесло огромный ущерб авторитету президентской власти США. Понадобятся десятки лет, чтобы его восстановить в глазах не только собственных граждан, но и всего мирового сообщества", - написал Володин. Он отметил, что Байден соврал, неоднократно говорив о том, что никогда не пойдёт на такой шаг и не будет препятствовать правосудию. По словам председателя Госдумы, многие государства постоянно обвиняются в том, что у них не такая демократия, как в США. "И эти люди учат жизни весь мир: какое государство можно считать правовым, а какое — нет, какими должны быть стандарты демократии и права человека. Всё это весь мир слышит от США", - подчеркнул Володин. "Действительно, вряд ли такое возможно в другой стране, кроме США, когда уходящий президент Байден издаёт указ о полном и всеобщем помиловании своего сына, который обвиняется в совершении нескольких преступлений, в том числе тяжких", - добавил он.
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в мире, сша, джо байден, вячеслав володин, хантер байден
В мире, США, Джо Байден, Вячеслав Володин, Хантер Байден
Володин оценил решение Байдена о помиловании сына

Володин: решение Байдена о помиловании сына нанесло ущерб авторитету власти США

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден со своим сыном Хантером
Президент США Джо Байден со своим сыном Хантером - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден со своим сыном Хантером. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Решение американского президента Джо Байдена о помиловании своего сына Хантера нанесло огромный ущерб авторитету президентской власти США, понадобятся десятки лет, чтобы его восстановить в глазах мирового сообщества, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.
Байден ранее подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. При этом ранее он заявлял, что не собирается помиловать сына. Дональд Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия.
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"Решение Байдена о помиловании своего сына нанесло огромный ущерб авторитету президентской власти США. Понадобятся десятки лет, чтобы его восстановить в глазах не только собственных граждан, но и всего мирового сообщества", - написал Володин.
Он отметил, что Байден соврал, неоднократно говорив о том, что никогда не пойдёт на такой шаг и не будет препятствовать правосудию.
По словам председателя Госдумы, многие государства постоянно обвиняются в том, что у них не такая демократия, как в США. "И эти люди учат жизни весь мир: какое государство можно считать правовым, а какое — нет, какими должны быть стандарты демократии и права человека. Всё это весь мир слышит от США", - подчеркнул Володин.
"Действительно, вряд ли такое возможно в другой стране, кроме США, когда уходящий президент Байден издаёт указ о полном и всеобщем помиловании своего сына, который обвиняется в совершении нескольких преступлений, в том числе тяжких", - добавил он.
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В миреСШАДжо БайденВячеслав ВолодинХантер Байден
 
 
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