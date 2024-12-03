https://ria.ru/20241203/volodin-1987010337.html

Володин оценил решение Байдена о помиловании сына

Володин оценил решение Байдена о помиловании сына - РИА Новости, 03.12.2024

Володин оценил решение Байдена о помиловании сына

Решение американского президента Джо Байдена о помиловании своего сына Хантера нанесло огромный ущерб авторитету президентской власти США, понадобятся десятки... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T08:23

2024-12-03T08:23

2024-12-03T08:23

в мире

сша

джо байден

вячеслав володин

хантер байден

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Решение американского президента Джо Байдена о помиловании своего сына Хантера нанесло огромный ущерб авторитету президентской власти США, понадобятся десятки лет, чтобы его восстановить в глазах мирового сообщества, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. Байден ранее подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. При этом ранее он заявлял, что не собирается помиловать сына. Дональд Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия. "Решение Байдена о помиловании своего сына нанесло огромный ущерб авторитету президентской власти США. Понадобятся десятки лет, чтобы его восстановить в глазах не только собственных граждан, но и всего мирового сообщества", - написал Володин. Он отметил, что Байден соврал, неоднократно говорив о том, что никогда не пойдёт на такой шаг и не будет препятствовать правосудию. По словам председателя Госдумы, многие государства постоянно обвиняются в том, что у них не такая демократия, как в США. "И эти люди учат жизни весь мир: какое государство можно считать правовым, а какое — нет, какими должны быть стандарты демократии и права человека. Всё это весь мир слышит от США", - подчеркнул Володин. "Действительно, вряд ли такое возможно в другой стране, кроме США, когда уходящий президент Байден издаёт указ о полном и всеобщем помиловании своего сына, который обвиняется в совершении нескольких преступлений, в том числе тяжких", - добавил он.

https://ria.ru/20241203/zaharova-1986988364.html

https://ria.ru/20241202/mask-1986833380.html

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