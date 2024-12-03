https://ria.ru/20241203/volodin-1987010337.html
Володин оценил решение Байдена о помиловании сына
Володин оценил решение Байдена о помиловании сына - РИА Новости, 03.12.2024
Володин оценил решение Байдена о помиловании сына
Решение американского президента Джо Байдена о помиловании своего сына Хантера нанесло огромный ущерб авторитету президентской власти США, понадобятся десятки... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T08:23
2024-12-03T08:23
2024-12-03T08:23
в мире
сша
джо байден
вячеслав володин
хантер байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986826433_0:80:2185:1309_1920x0_80_0_0_617e3971465da696d922dd8d0ede225d.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Решение американского президента Джо Байдена о помиловании своего сына Хантера нанесло огромный ущерб авторитету президентской власти США, понадобятся десятки лет, чтобы его восстановить в глазах мирового сообщества, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. Байден ранее подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. При этом ранее он заявлял, что не собирается помиловать сына. Дональд Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия. "Решение Байдена о помиловании своего сына нанесло огромный ущерб авторитету президентской власти США. Понадобятся десятки лет, чтобы его восстановить в глазах не только собственных граждан, но и всего мирового сообщества", - написал Володин. Он отметил, что Байден соврал, неоднократно говорив о том, что никогда не пойдёт на такой шаг и не будет препятствовать правосудию. По словам председателя Госдумы, многие государства постоянно обвиняются в том, что у них не такая демократия, как в США. "И эти люди учат жизни весь мир: какое государство можно считать правовым, а какое — нет, какими должны быть стандарты демократии и права человека. Всё это весь мир слышит от США", - подчеркнул Володин. "Действительно, вряд ли такое возможно в другой стране, кроме США, когда уходящий президент Байден издаёт указ о полном и всеобщем помиловании своего сына, который обвиняется в совершении нескольких преступлений, в том числе тяжких", - добавил он.
https://ria.ru/20241203/zaharova-1986988364.html
https://ria.ru/20241202/mask-1986833380.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986826433_0:0:1944:1457_1920x0_80_0_0_7f5ff658c6e8657197881edf69c47ce7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, вячеслав володин, хантер байден
В мире, США, Джо Байден, Вячеслав Володин, Хантер Байден
Володин оценил решение Байдена о помиловании сына
Володин: решение Байдена о помиловании сына нанесло ущерб авторитету власти США